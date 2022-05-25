Центробанк начнет тестировать цифровой рубль с 2023 года. Какие возможности он открывает перед россиянами

С апреля 2023 года в России начнется тестирование цифрового рубля. Крипторубль может стать более ценным и открыть для россиян потенциальные возможности по оплате зарубежных сервисов. Цифровая валюта сможет гладко войти в жизнь обычных людей и поменять отношение к криптоактивам.

Центральный банк заявил, что с апреля 2023 года начнется тестирование цифрового рубля на реальных клиентах. Он также планирует использовать смарт-контракты в пилотировании платформы новой валюты.

Запуск полноценного обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытие кошельков нерезидентам может произойти с 2024 года.

По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, третий этап развития платформы начнется с 2024 года. Тогда же начнутся обеспечение обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытие кошельков клиентам-нерезидентам.

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль представляет собой заменитель ценных бумаг. Он может применяться в самых различных сферах. Не исключено, что его будут использовать в бизнесе в виде дотаций, распределения грантов и господдержки.

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Такой рубль поможет решить проблему неподконтрольности небольших платежей до 600 тысяч рублей. Транзакция будет записываться в блокчейн, поэтому государство будет видеть любую транзакцию от человека к человеку.

В итоге цифровая валюта позволит убрать посредника между Центральным банком, который выпускает деньги, и конечным потребителем. Один из плюсов цифрового рубля — возможность снизить издержки при проведении финансовых операций. Он так же безопасен — деньги сложнее украсть, а прозрачность системы дает больше технических возможностей для отмены платежей.

Рубль в новых условиях

Цифровой рубль в нынешних условиях может столкнуться с такими же ограничениями, что и обычная российская валюта. Эксперт в цифровой экономике, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин объяснил «360», что все санкции, которые наложены на национальную валюту, могут ограничить процессы и в цифровой копии. Но сейчас в отличие от других стран в России создают такой тип рубля для того, чтобы максимально обезопасить систему и открыть новые потенциальные возможности.

«Максимум, что может цифровой рубль, — это оптимизировать какие-то финансовые процессы в локальных финансовых коммуникациях. Распределять финансовые средства и госсубсидии», — рассказал Щельцин.

Однако совладелец первого профессионального агентства по оценке цифровых активов DigRate, член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков не исключил, что ограничения на доступ к технологиям не скажутся на цифровом рубле, поскольку его разработка не является чем-то совершенно новым.

«С учетом того, что санкции ввели относительно недавно, в России можно сделать цифровой рубль не хуже, чем в других странах. По сути, сам цифровой рубль является передовой разработкой. Такие технологии есть в Китае», — отметил Поярков.

По словам Арсения Щельцина, цифровой рубль в теории может стать более ценным, чем основная валюта, и тогда с его помощью россияне смогут оплачивать иностранные сервисы и подписки.

«Но если такая система будет дублировать правила рубля, то возможна оптимизация, а не появление новых процессов», — отметил Щельцин.

Цифровой рубль и криптовалюта

Покупка криптовалюты и открытие криптокошельков до сих пор вызывают у некоторых людей настороженность из-за сложности процесса. Но в случае с цифровым рублем не должно быть препятствий. По словам Арсения Щельцина, задача любой финансовой системы — бесшовное внедрение до такой степени, что люди не будут понимать, каким образом они пользуются цифровой валютой.

«Возможно, через несколько лет будут люди, которые не поймут, что они уже пользуются цифровым рублем», — отметил Щельцин.

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Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров допускал легализацию криптовалют в России. Но при признании криптоактивов цифровой рубль не станет им конкурентом. По мнению Щельцина, процессы, связанные с разработкой крипторубля, смогут изменить отношение к криптовалютам в целом.