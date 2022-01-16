Цифровой конец света. Компьютерам по всему миру может не хватить чисел

Специалисты предупреждают, что компьютеры по всему миру перестанут работать в 2038 году. Все из-за того, что на устройствах с 32-битной системой закончатся числа, и они больше не смогут измерять время. Впрочем, схожую проблему прогнозировали еще в 2000 году, но ничего не произошло.

Проблема 2038 года

По сообщениям RT, компьютерный мир может столкнуться с глобальной проблемой в 2038 году. Если быть точнее, то 19 января 2038 года в 03:14:07 по Гринвичу устройства, использующие 32-битную систему, перестанут верно отсчитывать время. Дело в том, что система перерабатывает каждую дату в двоичный код, но эту не сможет, потому что ей не хватит чисел.

Компьютеры и другие устройства, работающие на ОС Windows, Android, Macintosh, считают время с 1 января 1970 года в секундах внутри 32-битного значения. Данное значение вмещает в себя только определенное количество цифр и дальше расшириться не может. Соответственно 19 января 2038 года внутри системы просто не окажется необходимого числа, чтобы записать наступление 2 147 483 648-й секунды. Это вызовет сбой в устройствах и приведет к их обнулению, то есть они начнут отсчитывать время вновь с 1970 года.

Такая проблема возникает не впервые. Подобный сбой предрекали еще во время наступления 2000 года, но тогда компании потратили огромные деньги на переделку старых программ, чтобы избежать подобного коллапса систем.

Еще один яркий случай был на YouTube, когда клип Gangnam Style от Psy стал набирать рекордное число просмотров. Счетчик не был запрограммирован на такие цифры, поэтому перестал работать на отметке 2 147 483 647 просмотров. Google пришлось срочно переписывать систему, и теперь счетчик может доходить до цифры превышающую девять триллионов.

Масштаб проблем

По словам хакера, специалиста по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергея Вакулина, если такой сбой все же произойдет, то он может задеть обширное количество зон. Например, многие вебсайты или перестанут работать, или будут делать это со сбоями. Работа банков тоже может пострадать, ведь во время транзакций и других переводов необходимо также указывать дату.

Разумеется, к 2038 году многие компании и организации могут обновить системы, совершив переход из 32-битной системы в 64-битную, что отложит «проблему 2038 года» еще на 290 миллиардов лет. Проблема заключается в том, что чем больше лет проходит, тем больше появляется программ, сайтов и пользователей. Невозможно покрыть все сферы. Нельзя забывать о том, что это коснется не только компьютеров, но и в целом оборудования на заводах, энергетических станциях и других местах. Все придется модернизировать.

«Это непростая проблема, потому что сложность этой среды за последние двадцать лет резко возросла. Программ стало больше. Пользователей тоже», — заметил в разговоре с «360» российский предприниматель в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения, управления проектами, генеральный директор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.

Вакулин же отметил, что с проблемами скорее всего столкнутся какие-нибудь неофициальные приложения и сторонние сайты, а вот крупные ОС и ПО либо уже решили эту проблему, либо находятся в процессе.

Как решить проблему

Решение проблемы лежит на поверхности. Как уже было сказано ранее, большинство компаний просто переходят на 64-битную систему отсчета времени. К тому же за 20 лет многие устройства, работающие на 32-битной системе, попросту устареют и будут заменены.

По словам Вакулина, в Windows с этой проблемой уже разобрались.

«Разработчики разных компаний прибегнут к обновлениям. Возможно появится некий пак обновлений, который автоматически будет установлен на устройство при наличии доступа в интернет. Другие просто перейдут на новую систему исчислений», — заключил собеседник «360».