Цифровое поле социалки. Новая российская платформа поможет обойтись без бумаг и справок

Похоже, скоро в России наступит конец бесконечным бумагам, справкам и очередям у кабинетов. Вся социалка переезжает в цифровое поле.

Создание «Социального казначейства» включили в проект общенационального плана действий по восстановлению экономики. Единой цифровой платформой будут пользоваться все органы и организации, что сделает оказание социальной поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях более адресным и эффективным.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило концепцию цифровой трансформации социальной сферы на пять лет. С помощью единой платформы «Социальное казначейство» люди смогут быстро и просто получать причитающиеся им социальные выплаты, пособия и компенсации. Такая система избавит от сбора справок и хождения по инстанциям, написало РИА «Новости».

С региональных органов власти снимут назначение пособий россиянам с детьми, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, и в связи с материнством. Этим займется Пенсионный фонд, как и начислением компенсаций страховой премии инвалидам по договору ОСАГО.

Но самое главное — платформа облегчит жизнь именно тем, кто действительно нуждается в помощи. Пенсионный фонд России сможет загрузить в «Социальное казначейство» свои данные о россиянах, а информацию об их доходах заложит Федеральная налоговая служба. Эти сведения позволят рассчитать объемы помощи. Собственно, по такому принципу в 2020 году уже были произведены начисления единовременных выплат «детских» 10 тысяч рублей.

Кстати, с 1 марта в России отменяется автоматическая выдача пособий на детей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Теперь для продления льготы родителям придется лично собрать и подать все необходимые документы. И так — до трех лет ежегодно, после каждого дня рождения ребенка нужно снова оформлять бумаги. Наверняка родители оценят возможности «Социального казначейства».

Среди первых

Многофункциональная платформа не новинка для россиян. Большинство жителей страны активно пользуются госуслугами, работающими по принципу единого окна. С помощью портала можно безо всяких очередей записаться к врачу, подать заявление или заказать справку, оформить ребенка в школу или детсад, оплатить ЖКХ или заказать загранпаспорт или охотничий билет.

Разумеется, во многих странах уже не только осознали необходимость единого электронного сервиса государственных услуг, но и вполне успешно запустили свои платформы. И Россия в этом вопросе — один из уверенных лидеров. Большинство платформ предлагает стандартный перечень для граждан своей страны, а иногда и для официально зарегистрированных иностранных работников.

Например, в Сингапуре система SingPass работает с 2003 года и дает доступ к нескольким сотням услуг министерств и государственных учреждений страны. Можно открыть свое дело, оплатить налоги, записаться на прием. Воспользоваться системой могут граждане Сингапура от 15 лет и те, кто постоянно работает в стране.

А с помощью Нью-Йоркского портала электронных услуг можно, помимо прочего, узнавать новости города и оперативные сводки полиции, найти туалет, парковку, нужное здание или врача. Американцам также предлагают подыскать работу или пройти курсы повышения квалификации — плюс более трех тысяч услуг.

У большинства подобных платформ есть прекрасные приложения для смартфонов, которые позволяют быстро (а зачастую еще и со скидкой) заплатить пошлины, налоги и штрафы, оплатить услуги ЖКХ, обратиться к чиновнику — и все это не выходя из дома или по пути куда-нибудь.

Вирус помог

Мировой популяризации электронных услуг поспособствовал COVID-19. Благодаря пандемии и вынужденной самоизоляции в интернет вышли даже противники цифрового прогресса. Оглушенные сидением дома люди двинулись на новую территорию — и оказалось, что она вовсе не так страшна и опасна, достаточно соблюдать элементарные нормы осторожности.

Не стоит бояться взломов и краж личных данных — если не раздавать свой пароль всем и каждому, ничего плохого не произойдет. Госуслуги также вызывали некоторое опасение, но сегодня они стали неотъемлемым инструментом жизни для большинства людей.

И новая цифровая платформа обещает стать отличным помощником, избавить людей от необходимости собирать справки и резолюции чиновников, доказывая необходимость помощи.