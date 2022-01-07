ЦИАН введет запрет пометки «только славянам». Уходить с платформы никто не будет, а пользователи могут пойти на хитрость

ЦИАН с 1 февраля не будет публиковать дискриминационные объявления по национальному признаку. Однако уходить с площадки никто не будет, считает генеральный директор компании «РЕЛАЙТ-недвижимость» Константин Барсуков. В беседе с «360» он отметил, что люди скорее всего придумают обиходную терминологию, и будут делать какие-нибудь ремарки.

Для чего этот ход?

ЦИАН Барсуков назвал достаточно популярным ресурсом для Москвы. Но, по его мнению, даже для Московской области это не самый популярный ресурс, а если говорить про Россию в целом, то больше популярности, наверное, у «Авито». Собеседник «360» напомнил, что «Авито» в свое время хотело купить ЦИАН, но эту сделку запретил антимонопольный комитет.

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Еще один момент, по мнению Барсукова, заключается в том, что уходить с ЦИАНа никто не будет, а писать будут тоже самое, но в каких-нибудь других формах. Барсуков уверен, что люди выберут для себя какие-нибудь ремарки, которые ЦИАН устроят.

Тем более, как отметил собеседник «360», «ноги растут» оттого, что ЦИАН вышел за рубеж и платформа не хочет, чтобы стоимость их акций зависела, в том числе вот от таких вещей.

Проблемы у платформы есть, считает Барсуков. По его мнению, ЦИАН теряет лидерство. Самый основной показатель этого заключается в том, что за последние пару лет ЦИАН не сделал ничего нового. Барсуков отметил, что раньше ЦИАН был инновационной площадкой, которая реально сделала новую вещь на рынке недвижимости с точки зрения площадок: они первые начали на картах публиковать недвижимость, у них были интересные возможности, которые были важны для профессионалов.

«Этот ход сделан только для одной простой вещи — для того, чтобы не было дополнительных проблем, еще один рисковый фактор убрать, чтобы акции их не упали еще сильнее из-за этого вот момента», — считает собеседник «360».

Мера останется

Люди, которые публикуют объявления в Москве, они, скорее всего, будут оставаться на ЦИАНе, отметил Барсуков. Просто потому что это наиболее продвинутая площадка. Однако, по его словам, они будут делать какие-нибудь замечания. По его мнению, рынок придумает обиходную терминологию для всех, которая будет неким показывающим маяком.

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Барсуков считает, что ЦИАН не уберет эту меру, потому что никто не будет уходить, альтернативы нет.

«С точки зрения конкурентного преимущества достаточно тяжеловато это завернуть в какую-то такую красивую обертку, чтоб тебе тоже по голове не настучали. Поэтому, скорее всего, остальные площадки просто это дело пропустят и все», — отметил он.

ЦИАН в основном популярен среди риэлторов, потому что это площадка изначально была ориентирована на них. Профессиональное сообщество риэлторское очень разрозненно, считает Барсуков, нет такого, чтоб риэлторы единым фронтом объединились и что-то сделали. Однако он отметил, что подобные попытки были.

Что касается ЦИАНа, то, по мнению собеседника «360», тут не настолько существенный фактор, чтобы риэлторское сообщество объединялось, тем более на объединение нужно потрать много сил. Поэтому, скорее всего, все останется как есть, все примут правила игры ЦИАНа, но просто будут там писать что-нибудь другое или люди будут узнавать все, когда будут звонить по телефону, считает Барсуков.

Договор аренды

ЦИАН не дает никаких гарантий, если арендаторы что-то сломают или съедут, не заплатив, это площадка для размещения, отметил Барсуков. По его словам, взыскать с арендаторов за ущерб поможет только обращение в суд.

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Есть два простейших инструмента, которые можно сделать, считает Барсуков. Первый — это введение налоговых вычетов для арендаторов на стоимость аренды. «Введите налоговый вычет — арендаторы с удовольствием будут заключать договора», — отметил собеседник «360».

Второй— создание для арендодателя инструмента его защиты. Например, экстренный суд. Чтобы проблема судебного разбирательства с арендатором решалась в течении недели-двух, не более того, считает Барсуков.