Английская церковная школа принесла извинения ученикам за домашнюю работу, в которой нужно было дать определение гетеро- и гомосексуальности, разным видам порно, а также другим сексуальным понятиям. Родители возмутились, из-за того, что задания присылали маленьким детям.

Все произошло в городе Кингстон-апон-Халл, или просто Халл, из которого на пароме можно добраться в Нидерланды. В городе находится Академия архиепископа Йоркского Джона Сентаму — по сути, средняя школа с христианским уклоном.

Академия «открыта для студентов всех вероисповеданий или вообще без них», говорится на ее сайте. С 20 апреля школьники учатся удаленно, тем, у кого проблемы с интернетом, школа отправляет бумажные задания.

Именно в бумажных тестах ученикам предлагалось дать определения порнографии, мягкой и жесткой, порно с участием транссексуалов, женскому обрезанию, поллюциям, мужскому обрезанию и многому другому, сообщила местная газета Hull Daily Mail.

Джон Сентаму в своей академии. Источник фото: Facebook

Вопросы были частью курса сексуального просвещения в рамках дисциплины PSHE («Личное, социальное и медицинское образование»). Задания пришли 11 ученикам седьмых-девятых классов (11–14 лет).

Дети стали просить родителей разъяснить им некоторые термины. Взрослые весьма удивились и стали предупреждать друг друга в Facebook о том, какие задания приходят из школы.

Одним из первых, кто рассказал о необычной домашке, был Леон Дагон. Листок с вопросами пришел его 13-летней сестре. В посте в соцсети Дагон написал: «Моя младшая сестра в 13 лет знает TikTok и как делать макияж, но она не знает о жестком порно, а они просят ее дать ему определение».

Он добавил, что когда дети начнут искать ответы в интернете, «Бог знает, что появится» на их запрос.

Миссис Тейлор, мама трех детей 7, 11 и 16 лет, заявила, что ее 11-летняя дочь «лишилась бы рассудка», если бы начала гуглить эти термины.

Моя дочь все еще во многом дитя, у нас еще существуют магические эльфы, ее спальня сделана как в мультфильме My Little Pony. Она невинна и наивна Миссис Тейлор.

Миссис Тейлор / Hull Daily Mail

После возмущения родителей директор школы написал им письмо с извинениями. Он отметил, что некоторые материалы, которые получили ученики, не учитывали их возраст, и попросил родителей проверить задания и изъять лишние.