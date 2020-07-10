Задержание Сергея Фургала по делу об убийствах — только начало расследования возможной преступной деятельности губернатора. Вслед за его арестом прошли обыски у депутатов ЛДПР в Хабаровском крае, у жены, которая оказалась вовсе и не женой, банкротится компания. Разбираемся, что происходит вокруг Фургала и в чем его еще могут обвинить.

После задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стало известно о расследованиях, причем не только со стороны полиции, но и журналистов. Сам губернатор сейчас уже в СИЗО, где он пробудет под арестом два месяца.

Тем временем в пятницу у пяти членов ЛДПР прошли обыски. Смотрели даже в гаражи и шарили в машинах. Одновременно с Фургалом задержали действующих депутатов хабаровской думы Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова, которые входили в руководство завода «Амурсталь». «Интерфакс» пишет, что их арестовали до 8 сентября по статье о приготовлении к мошенничеству.

По информации источника РИА «Новости», знакомого с ходом расследования, уголовные дела о причастности Фургала к организации убийства и материалы депутатов Козлова и Кузнецова ведутся по одной разработке, хотя не объединены.

Пока никто не знает, куда может привести расследование и какие еще люди могут появиться в процессе. Официально губернатора Хабаровского края считают причастным к деятельности преступной группировки и организации убийств в 2000-х. Но уже появляются данные, что под прицел правоохранителей попала его «жена». Но и это еще не все.

Жена в деле

В четверг в арбитраж Хабаровского края поступил банкротный иск к компании «Торэкс». 25% «Торэкса» принадлежат Ларисе Стародубовой. Эту женщину называли супругой Фургала. Однако во время пятничного заседания в Басманном суде Москвы он заявил, что находится в гражданском браке и официально разведен, передает РИА «Новости». Ранее была информация, что он якобы развелся в 2013 году с Ларисой Стародубовой. При этом в декларации о доходах, которую он предоставлял каждый год, говорилось, что он состоит в браке.

Заявление поступило в суд 6 июля, а сумма претензии составила 5,5 миллиона рублей. Истцом выступил МСП Банк — это государственное учреждение, предоставляющее кредиты малому и среднему бизнесу в рамках государственных программ. Другие лица в этом деле: госорганы и компания, которая управляет долей Стародубовой, — «Скрап Фар Ист».

Более того, суд 13 августа 2020 года рассмотрит иск «Скрап Фар Ист» к «Торэкс-Хабаровск», где четверть активов принадлежит Стародубовой. Сумма претензий — 326,6 миллиона рублей. «Торэкс-Хабаровск» занимается производством стали в слитках. 75% акций принадлежат московской компании «Армада», а еще 25% — Стародубовой.

Источник фото: РИА «Новости»/Григорий Сысоев

Добрались до бизнеса

В деле Фургала могут появиться миллиардные хищения с завода «Амурсталь», сообщили «Известия» со ссылкой на источник. 25% акций этого предприятия тоже принадлежат Стародубовой. Этой зимой компания оказалась в предбанкротном состоянии, передал собеседник издания. А прошлое руководство «Амурстали» различными способами могло увести со счетов компании два миллиарда рублей.

Новые убийства?

По данным источника «Известий» в правоохранительных органах, Фургалу могут вменить еще несколько смертей. Это в том числе убийство в 2004 году бизнесмена Романа Сандалова. У него был конфликт с сотрудниками компании «Миф-Хабаровск» как раз тогда, когда одним из руководителей организации был Сергей Фургал.

Лагерь «Холдоми»

Внезапно в истории с Фургалом появился лагерь «Холдоми». Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы семей пострадавших и погибших при пожаре детей, попросил привлечь главу Хабаровского края к этому делу. В пятницу материалы передали в Следственный комитет.

Защитник будет добиваться, чтобы Фургала привлекли к ответственности за убийство и причинение тяжкого вреда по неосторожности, а также халатность.

«Этот лагерь функционировал по государственной программе. То есть там были государственные деньги и в обязанность государственных чиновников входил контроль за ситуацией, которая там происходит. А там в погоне за деньгами дополнительно настроили палаток, помимо основных корпусов», — сказал Трунов.

В лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар 23 июля 2019 года. Там были 189 детей, которых разместили в 26 палатках. 20 из них сгорели, погибли четыре ребенка.