Цепная реакция после Донбасса. Почему Шотландия захотела отделиться от Великобритании

После начала спецоперации и поддержки Донбасса Россией в нескольких регионах мира люди захотели обрести независимость и безопасность. Так, власти Тайваня завили, что готовы сражаться за суверенитет. Тем временем в Южной Осетии заговорили о референдуме о вхождении в состав России. Теперь Шотландия намерена отделиться от Великобритании. Политологи уверены: это еще не конец. Возможно, скоро ЕС придется собирать оружие уже не для Украины, а для обосабливающейся Шотландии.

Шотландия хочет отделиться от Великобритании

Шотландия планирует провести новый референдум о независимости страны. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

«После всего, что произошло — Brexit, Борис Джонсон, коронавирус… Время поговорить о том, как сделать Шотландию более благополучной и справедливой. Время поговорить про независимость и сделать этот выбор», — заявила она на пресс-конференции в своей резиденции в Эдинбурге.

Источник фото: РИА «Новости»

Стерджен подчеркнула, что Шотландия не будет зависеть от решений Вестминстерского правительства, за которое не голосовала. Министр заверила, что референдум проведут в соответствии с законом. Сейчас власти страны ищут способ добиться этого — без одобрения Великобритании. На сайте правительства уже появился новый документ. В нем — аргументы в пользу независимости государства.

«Есть сопоставимые соседние страны с разными характеристиками. Страны, которым во многих случаях не хватает изобилия ресурсов, которыми наделена Шотландия. Но все они независимы и, как мы сегодня показываем, богаче и справедливее, чем Великобритания», — добавила Стерджен.

Стерджен и раньше говорила о планах провести референдум. Тогда она рассматривала для этого 2023 год. Тем временем премьер-министр Борис Джонсон не раз подчеркивал, что не допустит этого. А для проведения референдума Шотландии требуется одобрение центральных властей.

ЕС может начать собирать оружие уже для Шотландии

Шотландия имеет энергоресурсы. Своими угрозами отсоединиться долгое время она выторговывала для себя у Великобритании хорошие условия. Об этом «360» рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

«Также усиливалось желание [Шотландии] присоединиться к ЕС — до того момента, как ЕС совершил настоящее экономическое самоубийство, начав санкционную войну против России. <…> Присоединяться к ЕС сейчас не очень выгодно, сомнительное это удовольствие — войти в ЕС для Шотландии. А все равно входить куда-то нужно, выходя из Англии», — пояснил Колташов.

Однако став независимой, Шотландия со своими ресурсами избавится от проблем Великобритании и даже может попытаться на них заработать, продавая ей свои ресурсы в довольно непростое для Европы время.

«Получит максимум выгоды от роста мировых цен на нефть и газ, но при этом ничем не делиться с англичанами просто так, а от их проблем получать еще и премию. Думаю, такого в такого рода игре можно нарваться и на повторное завоевание Шотландии. <…> Это может привести к вооруженному конфликту. ЕС будет собирать уже броневики, патроны и пушки уже для Шотландии», — отметил Колташов.

Восточную Европу ждет эпоха отсоединения

Колташов уверен, что желание отсоединиться может охватить Восточную Европу, особенно Балканы. В регионе крепнут настроения об уходе из ЕС.

Это будет главный европейский сепаратизм — как выпрыгнуть из ЕС Василий Колташов.

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин напомнил, что Гренландия сделала это уже давно. Идея о независимости страны появилась еще в 1979 году, когда был принят закон о «внутренней автономии». После этого еще ни одно европейское государство на это не пошло.