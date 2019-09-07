Цепь разрушений и смерти. NASA ждет еще четыре мощных урагана

Всего через несколько дней после того, как «Дориан» практически уничтожил Багамские острова, NASA сообщило, что в Западном полушарии сформировалась цепочка из еще четырех ураганов.

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 Подробнее

Ведомство сделало их инфракрасные снимки и создало карты ущерба, нанесенного Багамским островам. По мнению экспертов, снимки, сделанные с высоким разрешением в Атлантическом и Тихом океанах, помогут спасательным командам эффективнее работать. Кроме того, температуры верхней части грозовых облаков помогут в определении интенсивности шторма.

Ураганы получили названия «Джульетта», «Фернан» и «Габриель». В северо-западной части Тихого океана был замечен ураган под названием «Факсай».

Во время наблюдений ураган «Дориан» в Атлантике и ураган «Джульетта» в восточной части Тихого океана были определены как штормы второй категории со скоростью ветра около 161 км/ч. Тропический шторм «Фернан», который только что обрушился на северо-восток Мексики, прежде чем рассеяться достиг скорости ветра 72 км/ч.

Ураган «Габриэль», который двигается через Атлантику к побережью Африки, уже достиг скорости 80 км/ч. Но пока для суши он опасности не представляет.

Тропический шторм 14W, который в течение нескольких дней двигался в северо-западной части Тихого океана, был переименован в «Факсай». Изучавшие его спутники «Терра» и «Аква» зафиксировали в облаках над ним температуру -57° C, что указывает на вероятность сильных дождей.

Скорее всего, «Факсай» двинется с запада на север-запад Тихого океана в течение ближайших трех дней. Как сообщили эксперты из Объединенного центра по предупреждению тайфунов США, расположенного в Перл-Харборе на Гавайях, затем он повернет на север.

Предполагается, что он обрушится на японские острова в районе Токио со скоростью 148 км/ч. Произойдет это 8 сентября 2019 года.

На основе данных со спутника Sentinel-1 Европейского Союза в рамках программы космических исследований Земли, разработанной космическим агентством США, были составлены подробные карты последствий штормов и потенциальных областей ущерба для властей и поисково-спасательных команд.

NASA также намерено помочь Карибскому агентству по управлению чрезвычайными ситуациями и предоставило ведомству карты разрушений, нанесенных ураганом «Дориан» на Багамских островах.

Значительно ослабнув, тропический шторм «Дориан» достиг мыса Страха в Северной Каролине 5 сентября. Он принес собой проливные дожди и наводнения.

Вдобавок к этому, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупредило, что в этом сезоне США могут обрушиться еще восемь ураганов. Ведомство констатировало повышенный уровень активности. Обычно для среднего шестимесячного сезона характерно появление шести ураганов.

Пик их появления придется на август–октябрь, полугодовой сезон закончится 30 ноября.

Прогнозируемая сверхактивность сезона ураганов с мая возросла с 30% до 45%. Эксперты предупреждают о возможности появления 10-17 штормов с ветрами более 39 миль в час в течение сезона.

Из них 509 штормов могут принести ветры скоростью 74 миль в час, 2-4 урагана — ветры 111 миль в час и более.