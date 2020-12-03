Цензура пришли в соцсети. Вас заставят замолчать, даже если вы руководите страной

WeChat удалила пост премьера Австралии Скотта Моррисона из-за «искажения фактов». Политик призывал китайскую общину своей страны сохранять спокойствие на фоне обострения отношений Канберры и Пекина. Ранее Twitter удалил пост Трампа. Как соцсети перешли от свободы слова к цензуре?

Запись, которая набрала 57 тысяч просмотров, удалила администрация соцсети. Содержание обращения Моррисона якобы «вводит в заблуждение, включает необъективную информацию и искажает социальные и исторические факты», пишет Reuters.

Между тем пост премьера Австралии стал ответом на противоречия с Китаем, которые возникли после твита китайского дипломата Чжао Лицзяня. Он опубликовал изображение австралийского спецназовца, который держит нож у горла афганского ребенка. Представитель ведомства также добавил, что Пекин в шоке от убийств мирных жителей и заключенных Афганистана австралийскими солдатами. По словам Лицзяня, Китай это решительно осуждает.

Канберра потребовала от правительства Китая удалить твит, но получила отказ. Представитель посольства КНР в Австралии назвал реакцию австралийских властей «чрезмерной». Он же добавил, что так власти якобы хотят «отвлечь внимание общественности от ужасных зверств, совершенных некоторыми австралийскими солдатами».

Тогда Моррисон решил выразить свое отношение к публикации представителя МИД КНР через популярный китайский мессенджер. В нем премьер заявил, что Австралия подходит к рассмотрению обвинений в военных преступлениях «честно и прозрачно», как делает любая «свободная, демократическая и просвещенная нация». Также Моррисон добавил, что конфликт не повлияет на отношение к китайской общине в Австралии.

«Этот пост, содержащий ненастоящие изображения австралийских солдат, не умаляет уважения и признательности к китайской общине в Австралии и не умаляет нашей дружбы с китайским народом», — подчеркнул политик.

Опубликованный во вторник вечером пост пропал уже в среду. Его место заняло сообщение об удалении публикации, так как она «содержала слова, изображения или видео», которые «искажают факты, искусственно создают материалы на острые социальные темы, искажают исторические события, вводят в заблуждение общественность».

Конфликт Трампа с Facebook и Twitter

В октябре в опалу соцсетях попал другой руководитель страны — глава США Дональд Трамп. Facebook удалил, а Twitter ограничил показ его поста, который сочли лживым. В нем президент заявлял, что COVID-19 менее опасна, чем обычный грипп, пишет CNBC.

«Сезон гриппа приближается! Каждый год много людей, где-то около 100 тысяч, умирают от гриппа, несмотря на вакцины. Надо ли нам закрывать страну из-за этого? Нет. Мы научились жить с этим так же, как мы учимся сейчас жить с COVID-19, который во многих популяциях является менее смертельным!» — написал Трамп.

При этом разногласия между Дональдом Трампом и Facebook, а также Twitter длятся не первый год. Президент США Дональд Трамп даже подписал специальный указ. Теперь социальным сетям и владеющим ими компаниям грозят жесткие санкции, если они будут замечены в проявлении политической цензуры, пишет Business Insider. Так планируют защитить свободу слова пользователей, пишет The Wall Street Journal.

Есть ли свобода слова в соцсетях?

За каждой информационной сетью кто-то стоит, будь то Facebook, «ВКонтакте», Twitter и так далее. Это могут быть частные компании или правительственные структуры. В этом уверен руководитель аналитического подразделения по информационной безопасности ООО «ТСС» Илья Шарапов.

«Всегда можно найти, к кому эти ниточки тянутся. Как только тот или иной мессенджер добивается массовой популярности, скорее всего, на него выходят определенные структуры, которые занимаются информационной безопасностью и хотят получить доступ к сведениям, постам и так далее. Они могут осуществлять контроль и удалять неугодные посты», — заявил собеседник «360».

Если сеть находится в руках частной компании, то ровно по такой же системе она действует в соответствии уже с правилами своего владельца.

Из всех чайников нам говорят о свободе слова, что можно писать и делиться… Нет-нет. Это видно на примере Facebook, который очень часто что-то запрещает, что-то удаляет. При этом не всегда информация, которая содержится в удаленном сообщении, — фейк. Она может быть просто мнением человека Илья Шарапов эксперт по информационной безопасности.

Шарапов уверен, что свободы слова в соцсетях нет. Если же брать китайские, то они на 99% находятся под управлением спецслужб. Бороться с этим, по мнению собеседника «360», просто невозможно.

«Как и в рыночной экономике, должна быть конкуренция. Чем больше будет социальных сетей, тем будет лучше для всех. Но каждая страна регулирует обмен информацией внутри себя сама. Китай может спокойно запретить другие соцсети, не оставляя альтернативы гражданам», — добавил эксперт по информационной безопасности.

В заключение он подчеркнул, что пользователям не стоит надеяться на появление в мире свободы информации. Скорее всего, ее так и не будет.