Цены вверх. Перегруженность портов Дальнего Востока повлияет на мировой рынок

Порты на Дальнем Востоке не справляются с обработкой грузов из-за большого притока контейнерных судов из Китая. Их число резко возросло после удорожания перевозок из страны в Европу через Суэц. Эксперты отметили, что это приведет к росту цен, а также подчеркнули необходимость создания альтернативных путей перевозки грузов.

По сообщениям газеты «Коммерсант», контейнерные суда по нескольку недель не могут разгрузиться на Дальнем Востоке. Доставка товаров через Суэцкий канал подорожала, поэтому корабли двинулись через Владивосток и Находку и далее по Транссибу. Это привело к увеличению загруженности портов.

«На сегодняшний день все порты Владивостока и Находки загружены по максимуму и даже чуть больше, если это позволяют ресурсы и возможности. Такое скопление контейнеров в портах обусловлено увеличением товаропотока из Китая», — заявил учредитель VIG Trans Игорь Ребельский.

Из-за повышенной загруженности портам приходится уменьшать количество судозаходов, сокращая квоты по заходам в порт или оставляя суда на рейде. Некоторые корабли не могут зайти в порты по две-три недели. Особенно те, что находятся, у небольших гаваней. При этом все пытаются максимально оптимизировать работу, а отправка грузов из порта по железной дороге пока проходит по нормам погрузки. Дефицита платформ нет, но скопление поездов по прибытии в Москву уже наблюдается.

«Возможно, с этой стороны тоже в ближайшее время будут ограничения, что напрямую отразится на портах Владивостока и Находки», — отметил эксперт.

Он также предположил, что подобное положение дел затянется примерно на год.

Рост цен

Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, что расходы на контейнерные перевозки за последние годы в разы выросли. Это произошло вследствие всеобщего подорожания и инфляционных издержек в мире. Ситуация также усугубилась из-за блокировки Суэцкого канала несколько месяцев назад. Это поставило отрасль в сложное финансовое положение. Все порты теперь работают на пределе, но этого все равно недостаточно для разгрузки всех контейнеровозов.

Новые задержки на Дальнем Востоке не облегчают ситуацию, а также неизбежно ведут к росту цен. Это связано с тем, что если ретейлер не получает вовремя товар, то у него начинают падать запасы, следовательно, он вынужден поднять цены. Об этом «360» заявил аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.

«Автозаводы вынуждены на две-три недели прекращать выпуск своей продукции. Дорожают все товары, которые так или иначе доставляются контейнерами. Это легкая промышленность, электроника, фармацевтика, часть продуктов питания и многое другое», — сказал он.

Альтернативные пути

По словам Коренева, никто не мог предположить, что у глобальной торговли могут возникнуть такие проблемы. Насколько они затянутся, предсказать сложно, потому что это все носит вероятностный характер. Нет никакой гарантии, что завтра на мель не сядет еще одно судно и не возникнет очередная пробка. Одно ясно точно: нужно искать альтернативные пути.

Северный морской путь пока как полноценная замена не работает. По нему идет небольшое количество грузов, которые сильно зависят от сезонности. Несмотря на то, что этот путь быстрее остальных, он дороже обходится. К тому же для него нужна ледовая проходка и там мало промежуточных портов.

«Можно обходить вокруг Африки либо доставлять через порты на Дальнем Востоке и дальше гнать железной дорогой. Но и порты у нас не резиновые, могут не потянуть такой объем», — отметил собеседник «360».

Он предположил, что одним из временных путей стабилизации ситуации с морскими контейнерами станет использование железнодорожных путей. Отправка грузов по ним — это своеобразный спасательный круг.

Беляев согласен с тем, что нужны новые способы разрешения проблемы.

«Если такая проблема возникает, то значит, что метод, который в свое время казался прогрессивным и действительно решил много проблем, перестал работать. Он подходит к своему периоду насыщения и должен быть чем-то заменен. Возможно, нужны новые принципы формирования груза или доставки, в частности, из Владивостока в европейскую часть уже рассматривают сухопутные, железнодорожные движения», — рассказал эксперт.

Есть также «экзотические решения» в отношении мелких поставок. Например, можно использовать 3D-принтеры для доставки некоторых товаров. Через определенное расстояние экспортируется не сам товар, а сигнал, который позволит производить его на той территории, куда его должны были доставить. Это не заменит внешнюю торговлю в полном объеме, но снизит нагрузку.