Ценам на жилье предсказали подорожание. Как выгодно купить квартиру в Москве и Подмосковье

К концу года недвижимость в новостройках может подорожать на 15%, на вторичном рынке — на 7%. Одна из причин — выросший из-за льготной ипотеки и снятия карантина спрос. Рассказываем, где сейчас лучше купить квартиру.

С января 2020 года квартиры в новостройках подорожали на 8%, к концу года рост цен может составить 12-15%. Жилье на вторичной рынке вырастет в цене примерно на 7%. Среди основных причин, сообщила газета «Известия», риелторы называют запуск программы льготной ипотеки и появление на рынке инвесторов граждан, которые предпочитают вкладывать деньги не в депозиты, а в квадратные метры.

По мнению опрошенных газетой экспертов, это достаточно надежная инвестиция. Приобретая жилье на начальном этапе строительства, позднее можно приумножить вложенное.

Отдельное влияние на рынок оказал коронавирус. Во время самоизоляции у граждан сформировался отложенный спрос, в то время как девелоперы сдерживали цены. После снятия ограничений граждане активизировали интерес к покупке жилья, а застройщики начали поднимать стоимость метров.

Ценовой прогноз

В 2016 году стоимость недвижимости обвалилась примерно на 35%, сообщил «360» член российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Инфляция за эти годы составила еще примерно 15%. В 2019-м жилье подорожало примерно на 10%. Так что, если в российской экономике не произойдет очередных серьезных потрясений, цены продолжат расти, стремясь к старым пределам.

Низкие ставки будут поддерживать определенный уровень спроса, но прямого влияния на подорожание недвижимости не окажут, считает Барсуков. Но если в стране произойдет новый экономический кризис, цены расти перестанут, несмотря на доступность жилищного кредитования.

«Если вы хотите угадать хорошую экономическую ситуацию для покупки, вы должны вести себя как инвестор. Но у нас большинство людей не инвесторы. Поэтому надо с жильем операции совершать тогда, когда это нужно. Есть жизненная необходимость сейчас это сделать — делайте. Что будет через год, непонятно. Если оно [в цене] упадет — не прогадаете, все равно оно потом вырастет», — отметил эксперт.

Недорогое жилье

Дешевое жилье редко расположено в экологически чистых районах с высокой транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. В Москве, например, это Бирюлево и Капотня. Более приличным, но и более дорогим вариантом считается восток столицы. Например, Новокосино, рассказал «360» риелтор Андрей Коняхин. Сейчас стоимость квадратного метра там составляет 170-180 тысяч рублей. Однокомнатная квартира со старым ремонтом обойдется примерно в семь миллионов, двушка — в девять миллионов рублей.

«Аналогично, наверное, метро „Щелковская“. Если мы берем Южное Измайлово — более экологически нормальный район, Гольяново — тоже „Щелковская“, но уже другой тип жилья и экология другая», — рассказал Коняхин.

Дома на одной стороне Щелковского шоссе в Южном Измайлове будут дороже на 10-20%, чем расположенные через дорогу, но относящиеся к Гольянову. Кроме востока столицы дешевое жилье можно найти на юге Москвы у метро «Домодедовская» или «Орехово». Экологическая обстановка там получше, хотя транспортная доступность немного хуже. Цена квадратного метра стартует со 180-190 тысяч рублей. Однокомнатную квартиру можно купить от 7,3 миллиона.

Ближайший к Москве, но доступный по жилью район Подмосковья — Люберцы. Стоимость однокомнатных квартир начинается от 3-3,5 миллиона, двушек — от 4-4,5 миллиона рублей. В Железнодорожном квартиры дешевле. Комфортную двухкомнатную квартиру экономкласса можно приобрести до 4,5 миллиона рублей.

Квартирные мошенники

Чтобы не попасть на удочку жилищных аферистов, Барсуков рекомендовал обращать внимание на два фактора: низкую цену и срочность продажи жилья. А если эти факторы сочетаются, то лучше изучить другие варианты для покупки.

После выбора желаемого результата следует обратиться к специализированному юристу-жилищнику. Только он сможет полноценно проверить квартиру на предмет прописанных людей, наследников или обременений и даст правильные рекомендации по дальнейшим действиям. Экономить на этом, уверен Барсуков, не стоит. Самостоятельно, без опыта, разобраться во многих тонкостях не получится.

«Любое обременение должно сниматься. С обременениями в виде ареста лучше вообще не связываться, если у вас нет опыта. Если есть обременение ипотекой, то можно купить квартиру, четко понимая, как это обременение ипотекой будет сниматься», — заключил Барсуков.