Из-за неурожая и скачков курса валют цены на яблоки, картофель, подсолнечное масло и другие важные для россиян товары уже выросли или поползут вверх в ближайшее время. Рассказываем, что будет с ценами в магазинах и не возникнет ли дефицит каких-либо привычных продуктов питания.

Пшеница

Из-за засухи урожайность зерновых и зернобобовых на Алтае ниже обычного. Об этом министр сельского хозяйства Александр Чеботаев рассказал на совещании у губернатора Виктора Томченко. Из-за этого цены на пшеницу третьего класса выросли до 13–16 тысяч рублей за тонну, сообщило ИА Regnum. Хотя раньше она продавалась по 8–10 тысяч рублей. По поручению губернатора власти выделили 250 миллионов рублей животноводческим хозяйствам для закупки кормов в других регионах.

В 2020 году недостаток зерна в одних регионах компенсируется хорошими результатами в других, сообщил «360» исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. По текущим данным, урожай этого года превысит показатели 2019-го.

«Для внутреннего рынка нам необходимо порядка 75 миллионов тонн зерна. А соберем мы точно за 120 миллионов тонн, то есть по зерновым мы будем обеспечены абсолютно», — подчеркнул Востриков.

Картофель

Осенью цены на картофель могут подскочить практически вдвое — с 17–25 до 40–45 рублей за килограмм. Причины — в нехватке иностранной рабочей силы и все в той же погоде. По Сибири, Ставрополью, Алтаю и Уралу прошлась засуха. А Костромскую, Московскую и Чувашскую области затопило. Дополнительный вред фермерам наносят стада диких кабанов. Их замечают даже в Москве и Санкт-Петербурге. А в деревнях животные совершают набеги на огороды, где поедают картофель и яблоки.

Однако, как и в случае с пшеницей, пояснил Востриков, в 2020 году собранной продукции хватит и людям, и животным, и останется для экспорта. Такая же ситуация наблюдается с гречкой и рисом. Страна полностью обеспечит себя продуктами питания. Другое дело, что нередко цены на внутреннем рынке формируются с учетом текущего курса рубля и экспортных цен.

«К сожалению, у нас очень сильно технологические цепочки, в том числе по производству продуктов питания, завязаны и на генетику, и на семенной материал, на оборудование и ингредиенты, которые оплачиваются либо в долларах, либо в евро. Поэтому самая болезненная реакция рынка идет на изменение курса валют», — уточнил Востриков.

Красная рыба и икра

Неудачная дальневосточная путина лососевых рыб может привести к сокращению производства икры на 25–30%. Скорее всего, на столько же подорожает красная икра, пояснил «360» президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Александр Фомин. Но окончательная стоимость будет зависеть и от других факторов. В том числе от импорта из Белоруссии, которая имеет возможность закупать американо-канадское сырье.

В целом неудачная путина не очень повлияет на изменение питания широких слоев населения. Продукция все же относится к премиум, а не массовому сегменту. Сейчас килограмм горбуши стоит 150–170 рублей, кеты — 250–300 рублей. Но к Новому году вместе с икрой подорожает и рыба. Заменить диких лососевых нечем. Семга и форель, которых раньше завозили из-за рубежа, относятся к еще более дорогой ценовой категории. К тому же с 2014 года импорт рыбы в Россию ограничен.

«Небольшой дефицит будет. Он некритичен с той точки зрения, что это не является обязательным продуктом питания в рационе. И я думаю, люди используют другие виды рыб, объемы [улова] которых у нас не изменились, а некоторых даже выросли», — уточнил он.

Другие товары

Из-за засушливых весны и лета урожай подсолнечника может оказаться самым низким за последние три года. Из-за этого закупочная стоимость семечек может увеличиться на 20%. А вот с какой скоростью будут повышаться цены на масло, зависит от запасов готового товара на складах.

Последние полгода цены на растительное масло поднимаются во всем мире. Если раньше Россия экспортировала его по 600–700 долларов за тонну, то сейчас стоимость держится на отметке 940 долларов. За экспортными постепенно повышались и внутренние цены. А сдерживать цены на внутреннем рынке не получится, иначе из-за низких таможенных пошлин производители начнут продавать сырье за рубеж.

Уже к августу яблоки в магазинах подорожали на 30% в сравнении с 2019 годом. Мартовские заморозки сократили урожай отечественных яблок на 60–80%. То же самое наблюдается в Молдавии, откуда Россия часто импортирует продукцию. Из-за ограниченного предложения и высокого спроса закупочные цены в республике выросли.

Рост цен на яблоки в самом деле наблюдается, подтвердил «360» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Еще среди подорожавших из-за неурожая товаров — овсяные хлопья «Геркулес».

«Есть еще один товар — сахар, там мы тоже видим рост оптовых цен. Последние пару дней он у нас прекратился. Но они (цены — прим. ред.) уже поднялись по сравнению с прошлым годом довольно серьезно», — заключил он.