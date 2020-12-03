Чтобы провести Новый год за рубежом, россиянам придется заплатить суммы, равноценные зарплате. В этот раз посетить можно 15 стран — правда, в некоторых придется сдавать тесты на коронавирус. Любимая нашими туристами Турция и вовсе перед праздниками ужесточила ограничения, ввела комендантский час и запрет на выход из дома по выходным.

Власти Турции ввели новые ограничения из-за коронавируса. С 1 декабря в стране с 21:00 до 05:00 в будни действует комендантский час. А с 21:00 пятницы до утра понедельника выход из дома запрещен. Однако эти требования не распространяются на туристов из России. В посольстве РФ в Турции «Известиям» сообщили, что для свободного передвижения по улицам отдыхающим необходимо получить в отеле специальный документ. Введение ограничений для россиян на зимние праздники не планируется.

Рассказываем, какие ограничения будут действовать в открытых для посещения странах на Новый год. И во сколько обойдется отдых в зимние праздники.

В каких странах нужны тесты

Сейчас россияне могут отправиться на отдых в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Египет, Казахстан, Киргизию, ОАЭ, Сербию, Танзанию, Турцию, Швейцарию, Южную Корею, Эфиопию, Японию, на Кубу, Мальдивы, Сейшелы. Как таковых ограничений в этих странах для наших туристов нет, пояснил «360» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Но в некоторых есть въездные или правила отдыха. При бронировании поездки через туроператоров путешественникам рассказывают о последних изменениях. Их также можно узнать на сайте Ростуризма.

«Сейчас открыто 15 стран. Меньше всего ограничений в Турции — нет необходимости предоставлять отрицательный ПЦР-тест. Где-то его делают по прилете — это Куба и ОАЭ. На Кубе действуют правила, которые дают возможность человеку проходить лечение в клинике или быть на изоляции в отеле. Для полетов в Эмираты при регистрации [в аэропорту] надо предъявлять свежий российский тест и потом сдавать его по прилете», — добавил Горин.

В целом перед поездкой в большинство открытых стран россиянам нужно сделать ПЦР-тест, справка должна быть на английском языке. По прилете, скорее всего, придется заполнить специальную анкету. Где-то, как в Египте, запрещен выезд за пределы туристических провинций без антиковидной справки. Пресс-служба посольства Великобритании в РФ сообщила, с 15 декабря туристы из России могут сократить период самоизоляции, добровольно сделав платный тест.

«В ряде стран есть сертифицированные лаборатории и принимаются только результаты сданных там тестов. В какие-то страны справка должна быть в распечатанном виде, в какие-то ее достаточно иметь на электронном носителе. И, конечно, не нужно забывать, что должна быть медицинская страховка», — заключил Горин.

Египетский Шарм-эш-Шейх. Источник фото: РИА «Новости»

Шестизначные туры

Наиболее популярные зарубежные направления на новогодние заезды — Турция, Мальдивы и ОАЭ, рассказали «360» в пресс-службе Tez Tour. По России особенно востребованы туры в Великий Устюг и Карелию. Большая часть бронирований сейчас приходится на отдых с детьми.

Стоимость недельных туров в Турцию на предстоящие новогодние праздники с проживанием в отеле категории 5* на «все включено» начинается от 63 тысяч рублей на двоих. Аналогичный по условиям тур в Египет — от 128 200 рублей на двоих. Встретить 2021 год в ОАЭ можно по цене от 145 750 рублей на двоих за тур на семь ночей с проживанием в отеле 4* (в стоимость включены только завтраки), а отдохнуть на тех же условиях на Мальдивах выйдет от 341 550 рублей на двоих.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью TUI Ольги Ивановой, недельный отдых в отеле 4* с завтраками в Эмиратах и на Мальдивах обойдется примерно в 210 и 182 тысячи рублей. Путевка в пятизвездочный турецкий отель системы «все включено» стоит от 44 тысяч рублей за двоих взрослых гостей.

Новая экзотика

Киргизия и Казахстан вполне могут стать новыми экзотическими направлениями отдыха россиян, убежден исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин. В Казахстане, например, можно отправиться на космодром Байконур, а Киргизия понравится любителям активного отдыха и горных восхождений.

Горя Тань-Шань в Киргизии. Источник фото: РИА «Новости»

«Два данных туристических направления могут предложить: экскурсионные туры, восхождения на семитысячники Тянь-Шаня и Памира, джип и велотуры, конные туры, уникальные горные путешествия. Байконур ежегодно посещают тысячи туристов, желающих прикоснуться к космонавтике и своими глазами увидеть запуск кораблей. Соответственно каждая программа имеет свой бюджет и наполнение», — рассказал «360» Сербин.

Пятидневное путешествие по горам Киргизии с посещением местных достопримечательностей и экскурсией по Бишкеку и трансфером в аэропорт с ночевками в отелях с завтраками обойдется двоим туристам примерно в 475 долларов с человека (35,5 тысячи рублей по актуальному курсу) восьмидневного — около 795 долларов (59,5 тысячи).

Экскурсионный тур «Две столицы Казахстана» с посещением Нур-Султана, Алма-Аты и Чарынского каньона с заездом на горнолыжный курорт и в горный парк «Кок-Тобе» с размещением в двухместном номере гостиницы 3* с завтраком стоит около 580 долларов с человека за пять дней. Трехдневное проживание на космодроме обойдется двоим путешественникам примерно в 3360 долларов, группе от 10 человек — по 895 долларов с каждого.