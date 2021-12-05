Цены на одежду и обувь опять взлетят на 25%. Где бюджетно обновить гардероб

Россиянам предсказали повышение цен на одежду и обувь в следующем году на 15–25%. Это без учета инфляции, которая произошла в этом году. Об этом со ссылкой на исследование компании Fashion Consulting Group сообщила газета «Известия». О причинах повышения цен и где за небольшие деньги можно купить одежду и обувь — «360» рассказала стилист Анастасия Чубанова.

Удар по кошельку

Повышение цен на одежду и обувь связано прежде всего с подорожанием сырья, фурнитуры и логистики. Об этом заявила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Она подчеркнула, что предстоящая индексация цен коснется всех секторов той области ретейла.

Наибольшее повышение цен ожидается на товары премиального ценового сегмента — до 30−40% и более сдержанно, в пределах 20−25%, на бренды среднего сегмента. На одежду и обувь в массовом сегменте цены растут менее активно и постепенно, стараясь не перешагнуть планку в 10−20%, так как потребители крайне чувствительны к таким малейшим изменениям Анна Лебсак-Клейманс.

Представители магазинов заявили, что только в этом году стоимость ткани в среднем выросла на 15%, а логистические услуги — сразу на 20%. Компенсировать издержки удалось только частично за счет сокращения трат на реализацию продукции.

Но даже такие шаги не привели к увеличению среднего чека, что показывает, что люди стали реже покупать одежду и обувь в условиях высокой инфляции.

Бизнес видит сразу несколько выходов из сложившейся ситуации: увеличение объемов заказов, открытие новых торговых точек и развитие продаж онлайн.

Для того чтобы клиенты не уходили, продавцы одежды и обуви все чаще предлагают скидки, вводят рассрочки платежей. Российские бренды для увеличения прибыли и сдерживания цен для постоянных покупателей выходят на зарубежные рынки. В основном они используют популярные онлайн-площадки, такие как Zolando, Otto и Aboutyou. Это позволяет привлечь к своим товарам внимание новых покупателей. С началом пандемии число клиентов онлайн-магазинов продолжает расти.

В Министерстве промышленности и торговли заявили, что повышение цен на товары легкой промышленности происходит несколько раз в год. Это связано с обновлением ассортимента перед новым сезоном. Кроме того, в основном повышают стоимость продавцы товаров из Китая.

«Прогноз о повышении цен делают те ретейлеры, которые представлены на рынке России преимущественно продукцией, произведенной в Китае. Все это связано с накладкой повышения цены изначально на логистику и материалы, которые также получили повышение цен», — заявили в пресс-службе министерства.

Цена за качество

Рост цен на одежду и обувь начался еще в этом году. Это касается всех сегментов ретейла, потому что стоимость тканей и фурнитуры выросла по всему миру. Об этом «360» заявила стилист Анастасия Чубанова.

В условиях растущей инфляции бренды среднего ценового сегмента действуют по разному. Одни стараются сдерживать цены, а другие делят линейки своих товаров на премиальный и бюджетный сегмент, в котором сильно страдает качество.

Чтобы сохранить уровень цен, бренды идут на снижение качества. Это касается всех, а особенно тех, которые работают в бюджетном сегменте Анастасия Чубанова стилист.

Анастасия Чубанова отметила, что у зарубежных брендов в России появились серьезные конкуренты. Отечественные дизайнеры предлагают покупателям собственную одежду по вполне приемлемым ценам. То есть переориентация клиентов уже идет.

Стилист отметила, что многие покупатели часто находят одежду с современным дизайном, но по более низким ценам на AliExpress.

«Я знаю по комментариям в своем блоге, когда я делаю подборку одежды из массмаркета, то подписчики мне пишут, что это можно купить дешевле. В этом они правы. Продавцы с AliExpress часто копируют дизайн популярных брендов, но стоит это в несколько раз дешевле. Но здесь возникают вопросы к качеству. Важно знать, у кого заказывать, но как альтернатива это хороший вариант», — пояснила Анастасия Чубанова.

Рост популярности секонд-хендов среди россиян стилист не прогнозирует. По ее словам, хороших классических магазинов одежды, бывшей в употреблении, осталось очень мало. Им на смену пришли ресейл-платформы, где люди продают одежду, которую практически не носили.

Я тоже такое практикую. Очень часто продаю одежду, которая у меня остается от съемок. Она абсолютно неношеная. Люди ее с удовольствием берут Анастасия Чубанова.

Еще одним местом, где можно приобрести недорогую модную одежду, Анастасия Чубанова назвала сеть «Фамилия». Это стоковые магазины, где на выбор предлагают товары различных брендов прошлых сезонов, которые не смогли продать. Ретейлер проводит массовые закупки и продает уже от себя. В последнее время они пользуются все большей популярностью среди покупателей.