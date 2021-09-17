Цены на курицу и яйца повысят для торговых сетей. Но в магазинах товар не подорожает

Производители намерены повысить закупочные цены для магазинов на куриное мясо и яйца. Этот вопрос стал темой последнего заседания представителей торговых сетей в Минпромторге. Ведомство собирается вынести этот вопрос на рассмотрение правительства. Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева в беседе с «360» заявила, что повышение закупочных цен носит сезонный характер, а ценники в магазинах останутся прежними.

Необходимость с сезонным характером

Повышение закупочных цен на яйца связано с сезонностью, которая происходит каждый год, рассказала генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева. Она пояснила, что в первом и начале второго квартала закупочные цены на яйца растут, пока не достигают максимальных показателей к Пасхе.

После этого весь летний период яйца дешевеют до первоначальной стоимости. Но обычные покупатели этого не замечали, потому что магазины не меняли ценники.

«До 40% шло снижение на закупочную цену или отпускную цену от производителя, а розница эту цену не снижала. Это привело к тому, что практически все лето производители работали в убыток», — заявила Галина Бобылева.

Она пояснила, что такая картина на рынке яиц происходит каждый год. К осени закупочные цены вырастают до уровня, который был в первом квартале. По мнению эксперта, на потребителях это повышение не должно никак сказаться.

«Главное, что производство яйца у нас находится на уровне прошлого года. Страшно будет, если мы заявим о снижении поставок в магазины. Поэтому резкого повышения цен не будет, они пройдут в рамках сезонности», — пояснила глава Росптицесоюза.

Покрытие издержек

Ситуация с закупочными ценами на мясо птицы серьезно отличается, отметила Галина Бобылева. Летнего падения на этот товар нет. Но на стоимости продукции сильно сказалась пандемия. По ее словам, в 2020 году закупочные цены на продукты птицеводства были ниже, чем в 2019 году. При этом на тару, упаковочный материал и используемые ресурсы — выросли.

«Сегодня, чтобы производителям работать и не допустить снижения производства, издержки должны учитываться в отпускной цене», — пояснила Бобылева.

Глава Росптицесоюза отметила, что чтобы не допустить роста цен для простых покупателей, торговым сетям нужно пересмотреть затраты на распределение мяса птицы между точками.

Повышения цен покупатель увидеть не должен. Наша торговля должна рассмотреть вопрос о сокращении издержек, которые тратятся на логистику нашей продукции Галина Бобылева.

Она заявила, что производство мяса птицы в России не уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в магазинах представлен очень широкий ассортимент продукции, который могут позволить себе покупатели с любым кошельком. Чтобы сохранить такие объемы и продолжить рост, производители вынуждены повысить закупочные цены, чтобы покрыть накопившиеся издержки.

Беспокойство Минпромторга

О планах производителей повысить закупочные цены на мясо птицы и яйца сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на участников совещания в Минпромторге. Собеседники журналистов заявили, что ведомство намерено поставить этот вопрос перед правительством.

Представитель Министерства промышленности и торговли отметил, что ретейлеры регулярно получают уведомления от поставщиков о повышении цен на различные товары. Но сети не всегда перекладывают его в стоимость для потребителей.

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка привел данные по изменению цен на мясо птицы. В Центральном федеральном округе России цена тушки цыпленка за килограмм с начала года выросла до 153 рублей. При этом в прошлом году цена была ниже 100 рублей. Подорожало с начала года и куриное филе — до 250 рублей за килограмм против 150 рублей в прошлом году.

По данным Росстата, самое крупное повышение цен на мясо кур произошло в марте. Охлажденные и мороженые тушки прибавили в цене сразу на 7% — до 165 рублей за килограмм. С того времени цена оставалась примерно на том же уровне. Средняя цена на десяток яиц в августе составила 66,3 рубля. Это на 14% выше, чем в прошлом году.

В Министерстве сельского хозяйства ситуацию на рынке птицеводческой продукции назвали стабильной. Там отметили, что цены на мясо птицы и яйца находятся в пределах сезонных тенденций без особых колебаний. Объемы производства те же, что и в прошлом году, а на рынке яиц третий месяц фиксируется рекордный объем предложений.