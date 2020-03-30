Цены на имбирь задрали в России до 7000 рублей. Но от коронавируса он не помогает

После сообщений о пользе чеснока от коронавируса россияне начали верить в чудодейственность имбиря. Спрос на него привел к взвинчиванию цен. Например, в Краснодаре за килограмм корня просят уже семь тысяч рублей. Только вот вылечиться от COVID-19, жуя имбирь, не получится.

Подорожание имбиря заметили жители многих городов по всей России. В соцсетях посыпались жалобы и фотографии прилавков. Корень имбиря за рекордные семь тысяч рублей нашли в магазине «Паприка» в Краснодаре.

Источник фото: соцсети

«Закупочная цена поднялась, соответственно, стоимость тоже. Просто сейчас все решили, что он стал полезен, поэтому так. На оптовом рынке он очень дорогой. <…> Сказали, что он помогает от коронавируса, на этом решили поднять цену», — объяснили «360» в магазине.

По словам сотрудника, закупочная стоимость взлетела до пяти тысяч рублей. Пеняют на поставщиков и в краснодарском магазине «Табрис». Там имбирь продают в витаминных наборах, стоимость которого не такая высокая, но все равно кусается.

«У нас есть только в определенных видах имбирь — вместе с чесноком и лимоном. <…> Стоимость 869 рублей. Это все сейчас стоимость идет от поставщиков», — заявили в «Табрисе».

Свои ценники магазин объяснил большим спросом на имбирь и даже дефицитом. Сейчас торговая сеть ищет другого поставщика с более низкими ценами.

Источник фото: соцсети

Теперь чай с имбирем могут позволить себе далеко не все. Стоимость повысили еще в Адлере (2,5 тысячи за килограмм), Воронеже (1850 за килограмм) и Сочи (пять тысяч рублей за килограмм).

Не забывают нажиться на спросе и пользователи «Авито». На сайте появилась куча объявлений о продаже этого корня по немаленькой цене.

Источник фото: avito.ru

Пандемия коронавируса привела к подорожанию имбиря и в Дагестане. На рынке Махачкалы провели рейд сотрудники управления ФАС.

«В ходе мониторинга выявлено резкое и многократное повышение цены на корень имбиря (употребляемый чаще всего в качестве укрепления иммунной системы)», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы ведомства.

При этом цены на другие товары остались практически на прежнем уровне. Жителей призвали не покупать имбирь по завышенным ценам, так как он не спасает от коронавируса.

Имбирь и коронавирус

Врач Наталья Уклеина назвала ерундой слова об эффективности имбиря от COVID-19. Этот корень не обладает совершенно никакой противовирусной активностью.

«Во-первых, он единственное, что раздражает слизистую желудка, а коронавирус может иметь атипичное течение с поражением слизистой желудочно-кишечного тракта. Может быть и рвота, и жидкий стул, поэтому имбирь только ухудшит состояние», — пояснила она.

Имбирь не поможет против вирусов и бактерий. Если бы он был эффективен, то его бы использовали медики, но никто не делает лекарств с имбирем и не лечит им.

Ранее ВОЗ развенчала целый список мифов о способах, которые не помогают спастись от коронавируса. В перечень попали чеснок, укусы комаров, электросушители и даже кокаин с детской мочой. Во время пандемии стоит не закупаться имбирем и чесноком, а просто чаще мыть руки с мылом.