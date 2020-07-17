Цены на газ вырастут с 1 августа. Россияне могут этого не заметить

Оптовые цены на газ повысят с 1 августа на 3%. Такая индексация происходит каждый год, хотя в этот раз ее отложили на месяц. Разбираемся, будут ли россияне платить больше.

О повышении оптовых цен на газ говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы России, опубликованном на интернет-портале правовой информации. Стоимость за тысячу кубометров увеличится с 1 августа на 3% — для Москвы и Подмосковья сумма составит 3921 рубль. Это на 114 рублей выше, чем летом 2019 года, когда топливо обходилось в 3807 рублей.

Об увеличении цен стало известно 14 июля, когда начальник управления департамента «Газпрома» Алексей Андреев сказал, что этот вопрос согласован с регулирующими органами.

Индексация цен на газ происходит ежегодно, поэтому удивляться не стоит. Например, в 2019 году стоимость тысячи кубометров поднялась с 3631 до 3807 рублей.

Самый важный вопрос для россиян: а скажется ли это на ценах для населения?

Неизбежная процедура

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в беседе с «360» заявила, что повышение цен неизбежно. Делается это, по ее словам, один раз в год — 1 июля.

Источник фото: Pixabay

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в разговоре с «360» обратила внимание на то, что в ряде регионов России отказались от планового повышения цен и перенесли увеличение тарифов.

Индексация в данном случае связана с поправкой на инфляцию ежегодную. Из этих соображений у нас растут тарифы на ЖКХ для конечного потребителя Светлана Разворотнева.

Такой подход Разворотнева считает неправильным, так как коэффициенты везде одинаковые, но есть компании на грани банкротства, которые должны сильнее повысить тарифы, чтобы выжить. Однако из-за «потолка» они этого не могут сделать. В то же время есть успешные организации, которые не нуждаются в дополнительных средствах, но тоже повышают тарифы, ссылаясь на общую индексацию цен. То есть минус такой системы — неизбирательность. И из-за этого раскручивается инфляция. Выходом из такой ситуации Разворотнева видит в том, чтобы отказаться от всеобщего повышения и предоставить регионам возможность решать, следует увеличивать цены или нет.

Также уместен вопрос выгоды газовых плит с учетом повышения цен на топливо. По словам Разворотневой, газовые плиты все равно дешевле, чем электрические. Во-первых, на газовые плиты не ставят счетчиков и в многоквартирных домах газ тратится по нормативу. Чего не скажешь об электрических системах, оплата которых зависит от количества потребляемой энергии. Кстати, почитайте, как работают «умные» счетчики.

В целом россияне могут и не обратить внимания на повышение тарифов — в платежках скачок удержится в рамках 10 рублей. Семья из трех человек за месяц тратит в среднем около 33 кубометров — в июле это стоило 226 рублей. Рост на 3% составил бы 6,78 рубля.

Источник фото: РИА «Новости» / Владимир Песня

Причины повышения цен

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с «360» связал повышение цен с инфляцией. То есть ФАС, основываясь на давно установленных коэффициентах, подстраивает их под прогнозируемый уровень инфляции.

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев согласился с этим мнением, отметив, что инфляция является основной причиной повышения цен на газ.

О необходимости повышения цен на газ сказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, в 2020 году это необходимо из-за пандемии коронавируса, так как многие отрасли понесли огромные потери. Сектор добычи ресурсов не стал исключением.

«Повышение тарифов означает, что ресурсоснабжающие организации будут иметь средства на проведение плановых ремонтов сетей, на развитие инфраструктуры», — заключил специалист.