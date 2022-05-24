Цены на газ вызовут протесты в Болгарии. Она хочет покупать его за рубли, но боится ЕС

Несмотря на решение покупать газ у США, Болгария хочет обсудить возможность его оплаты в рублях с Еврокомиссией. Аналитики подозревают, что ЕС может намеренно запрещать такие сделки, чтобы нажиться на перепродаже.

Ожидание инструкций

Болгарские власти собираются обсудить с Еврокомиссией оплату российского газа. Расчет за сырье в рублях Запад посчитал нарушением санкций. Министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что страна рассчитывает получить дальнейшие инструкции от европейцев, сообщил «Коммерсант».

Ране Болгария отказалась от оплаты за газ в рублях. В связи с этим 27 апреля «Газпром» полностью остановил его поставки. В планах болгар были альтернативные проекты, в том числе трубопровод с соседней Грецией, а также расширение единственного в стране газохранилища. Однако 11 мая пресс-служба болгарского правительства заявила, что страна собирается получать сжиженный природный газ от США. Он будет стоить дешевле, чем у «Газпрома». Предполагается, что американские поставки начнутся уже в июне.

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Рост цен вызовет протесты

Пока же, несмотря на перспективы, цены на природный газ в Болгарии в мае уже выросли на 13,73%. Бывший замминистра энергетики страны Явор Куюмджиев напомнил властям, что обеспечение жителей теплом и электричеством по приемлемым ценам входит в число национальных интересов страны.

Болгарская федерация промышленных потребителей энергии заявила, что повышение цен на газ вызовет протесты. Правительство страны признало, что осознает поспешность отказа от поставок российского газа за рубли и продолжает переговоры с «Газпромом».

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Европе неинтересны чужие проблемы

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал «360», что Болгария — одна из самых зависимых стран. Ее руководство изначально строило политику в рамках выполнения указаний извне.

«В Болгарии практически полностью уничтожена своя экономика, там большая зависимость от поставок энергоресурсов европейских стран. Она пришла в Евросоюз и теперь делает все, что ей скажут, независимо от выгоды», — пояснил Солонников.

По его словам, самостоятельности у Болгарии нет никакой. Еврокомиссии, по его мнению, проблемы балканской страны абсолютно неинтересны. Поэтому разбираться с поставками газа ей, скорее всего, придется одной.

«В принципе, они могут позволить себе урезать потребление. Рядом есть Турция, которая поставляет газ, так что искать какие-то варианты болгары все равно смогут. Конечно, проблемы будут, ведь страна сильно зависит от российского газа. Но никаких самостоятельных политических выступлений нынешнее руководство позволять себе не станет», — сказал Солонников.

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Работа на посредников

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов в разговоре с «360» также усомнился, что Еврокомиссия сможет предложить Болгарии какое-то решение газового кризиса в стране.

«Болгарские власти попали между двух огней. С одной стороны, они не хотят нарушать запрет Еврокомиссии, а с другой — хотят газ. Поэтому от них и поступают противоречивые заявления. По большому счету у Еврокомиссии нет решения этой проблемы», — отметил экономист.

Он пояснил, что именно поэтому после серии заявлений в духе «мы не будем рассчитываться за газ в рублях» крупные государства, дорожащие суверенитетом, все же заключили договоры с «Газпромом», просто не афишируя это.

«В плане суверенитета сейчас Болгария немногим лучше Украины. При этом болгары уже не раз вели себя недружественно по отношению к России, в том числе и в ситуации с „Южным потоком“», — напомнил Адамидов.

Аналитик предположил, что теперь в масштабах Европы разыграют «украинский кейс»: Болгария и другие страны закупят российский газ, но не напрямую в России, что было бы дешевле, а у посредников-перекупщиков, которые положат себе в карман неплохую маржу.

«В этом, может быть, и весь смысл: Еврокомиссия давит на страны, а потом приходит „чудесное предложение“. Ну, чуть дороже. Ну, иногда не чуть», — предположил экономист.