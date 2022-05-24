facebook_pixel
    24 мая 2022, 14:33

    Цены на газ вызовут протесты в Болгарии. Она хочет покупать его за рубли, но боится ЕС

    Аналитик Адамидов заявил, что Еврокомиссия может наживаться на запрете покупать газ за рубли

    Анастас Машковцев, Дмитрий Толокевич

    Несмотря на решение покупать газ у США, Болгария хочет обсудить возможность его оплаты в рублях с Еврокомиссией. Аналитики подозревают, что ЕС может намеренно запрещать такие сделки, чтобы нажиться на перепродаже.

    Газовая плита на фоне флага Болгарии и Евросоюза

    Ожидание инструкций

    Болгарские власти собираются обсудить с Еврокомиссией оплату российского газа. Расчет за сырье в рублях Запад посчитал нарушением санкций. Министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что страна рассчитывает получить дальнейшие инструкции от европейцев, сообщил «Коммерсант».

    Ране Болгария отказалась от оплаты за газ в рублях. В связи с этим 27 апреля «Газпром» полностью остановил его поставки. В планах болгар были альтернативные проекты, в том числе трубопровод с соседней Грецией, а также расширение единственного в стране газохранилища. Однако 11 мая пресс-служба болгарского правительства заявила, что страна собирается получать сжиженный природный газ от США. Он будет стоить дешевле, чем у «Газпрома». Предполагается, что американские поставки начнутся уже в июне.

    Цены на газ вызовут протесты в Болгарии. Она хочет покупать его за рубли, но боится ЕС | Изображение 1Источник фото: pixabay.com

    Рост цен вызовет протесты

    Пока же, несмотря на перспективы, цены на природный газ в Болгарии в мае уже выросли на 13,73%. Бывший замминистра энергетики страны Явор Куюмджиев напомнил властям, что обеспечение жителей теплом и электричеством по приемлемым ценам входит в число национальных интересов страны.

    Болгарская федерация промышленных потребителей энергии заявила, что повышение цен на газ вызовет протесты. Правительство страны признало, что осознает поспешность отказа от поставок российского газа за рубли и продолжает переговоры с «Газпромом».

    Цены на газ вызовут протесты в Болгарии. Она хочет покупать его за рубли, но боится ЕС | Изображение 2Источник фото: pexels.com

    Европе неинтересны чужие проблемы

    Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал «360», что Болгария — одна из самых зависимых стран. Ее руководство изначально строило политику в рамках выполнения указаний извне.

    «В Болгарии практически полностью уничтожена своя экономика, там большая зависимость от поставок энергоресурсов европейских стран. Она пришла в Евросоюз и теперь делает все, что ей скажут, независимо от выгоды», — пояснил Солонников.

    По его словам, самостоятельности у Болгарии нет никакой. Еврокомиссии, по его мнению, проблемы балканской страны абсолютно неинтересны. Поэтому разбираться с поставками газа ей, скорее всего, придется одной.

    «В принципе, они могут позволить себе урезать потребление. Рядом есть Турция, которая поставляет газ, так что искать какие-то варианты болгары все равно смогут. Конечно, проблемы будут, ведь страна сильно зависит от российского газа. Но никаких самостоятельных политических выступлений нынешнее руководство позволять себе не станет», — сказал Солонников.

    Цены на газ вызовут протесты в Болгарии. Она хочет покупать его за рубли, но боится ЕС | Изображение 3Источник фото: тpexels.com

    Работа на посредников

    Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов в разговоре с «360» также усомнился, что Еврокомиссия сможет предложить Болгарии какое-то решение газового кризиса в стране.

    «Болгарские власти попали между двух огней. С одной стороны, они не хотят нарушать запрет Еврокомиссии, а с другой — хотят газ. Поэтому от них и поступают противоречивые заявления. По большому счету у Еврокомиссии нет решения этой проблемы», — отметил экономист.

    Он пояснил, что именно поэтому после серии заявлений в духе «мы не будем рассчитываться за газ в рублях» крупные государства, дорожащие суверенитетом, все же заключили договоры с «Газпромом», просто не афишируя это.

    «В плане суверенитета сейчас Болгария немногим лучше Украины. При этом болгары уже не раз вели себя недружественно по отношению к России, в том числе и в ситуации с „Южным потоком“», — напомнил Адамидов.

    Аналитик предположил, что теперь в масштабах Европы разыграют «украинский кейс»: Болгария и другие страны закупят российский газ, но не напрямую в России, что было бы дешевле, а у посредников-перекупщиков, которые положат себе в карман неплохую маржу.

    «В этом, может быть, и весь смысл: Еврокомиссия давит на страны, а потом приходит „чудесное предложение“. Ну, чуть дороже. Ну, иногда не чуть», — предположил экономист.