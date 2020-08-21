Цены на авиабилеты снизились в России. Но, может, стоит еще подождать с покупкой?

Российские авиакомпании почти вдвое снизили цены на билеты по внутренним направлениям. Падение стоимости коснулось не только перелетов в Сибирь или на Урал, но и на юг — в Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону.

Авиабилеты из Москвы в 15 городов России с вылетом в сентябре–октябре подешевели практически в два раза, сообщили «Ведомости». Хотя обычно с приближением даты путешествия стоимость, напротив, растет.

У S7 вдвое, до трех тысяч за перелет в один конец, подешевели билеты в Уфу. На 40% опустилась цена перелетов в Сочи (три тысячи рублей), Краснодар (до 3,6 тысячи), Пермь (четыре тысячи) и Новосибирск (семь тысяч). На 25-35% — в Казань, Самару, Красноярск и Екатеринбург. На 10-20% — в Иркутск, Волгоград, Омск и Ростов-на-Дону.

Стоимость полетов «Аэрофлота» в Краснодар, Екатеринбург и Новосибирск опустилась на 40%. В Пермь, Самару и Иркутск — на 30%. В Казань, Красноярск, Минводы и Омск — на 20%, в Сочи и Петербург — на 15%. Лоукостер «Победа» продавал билеты в два-три раза дешевле, чем в 2019 году.

Сейчас перевозчики столкнулись с так называемым кассовым разрывом, пояснил «360» глава аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев. Пока перелеты осуществляются с максимальной интенсивностью — туристы спешат домой к 1 сентября. Но курортный сезон в РФ подходит к концу, поток отправляющихся на отдых падает.

Количество деловых перелетов также снизилось в сравнении с 2019 годом из-за того, что пандемия нанесла удар по бизнесу. Общие денежные поступления от продаж билетов падают, поэтому перевозчики пытаются простимулировать спрос.

«Традиционно из года в год авиакомпании в третьем квартале на фоне повышенного спроса на авиаперевозки устанавливали достаточно высокие тарифы, что позволяло не только в текущем периоде работать с рентабельностью, но и откладывать деньги, чтобы выполнять полеты в осенне-зимний период, не прибегая к значительным заимствованиям», — добавил Пантелеев.

Выход найдут не все

В 2020 году компании не могут поднять цены, заложить в билеты запас на осень и зиму. Они продаются на уровне или даже ниже рентабельности, что приведет к тому, что перевозчики не смогут заработать в третьем квартале. А зимой спрос, как и стоимость перелетов, в России традиционно низкий. В связи с этим эксперт не исключил, что в скором будущем ряд перевозчиков из-за отсутствия денег просто не сможет выполнять полеты.

«Единственная возможность для авиакомпаний вернуться к нормальным тарифам, обеспечивающим и рентабельные полеты, и хотя бы какое-то формирование резервов, — банкротство ряда перевозчиков и существенное снижение конкуренции. Без этого поднять тарифы до экономически оправданного уровня авиакомпании не смогут», — сказал Пантелеев.

А пока, по его мнению, рынок загоняет себя в тупик, выход из которого будет болезненным, да и найти его смогут не все. Вот тогда оставшиеся игроки распределят пассажиров между собой и поднимут тарифы.

Ценовые прогнозы

Падение спроса связано с окончанием высокого курортного сезона, сообщил «360» главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Чтобы заинтересовать пассажиров, компании снизили цены. Но если сейчас билеты будут активно раскупать, их стоимость быстро поползет вверх.

«Объявление о 50-процентной скидке — маркетинговый ход. Обычно такие предложения касаются неудобных, например, ночных рейсов. А если посмотреть цены на дневные или утренние, они могут быть в разы больше. Потому что все хотят улететь удобным рейсом», — сказал он.

Поэтому минимальные расценки, уверен Гусаров, будут действовать на малопопулярные рейсы. А там, где билеты и так хорошо раскупаются, стоимость меняться не будет. А вот с традиционным осенне-зимним падением пассажиропотока можно рассчитывать на дальнейшее удешевление билетов по внутренним направлениям. Оно будет значительнее, чем в прошлом году. Из-за пандемии доходы россиян просели — и авиакомпаниям придется бороться за оставшихся пассажиров существенными снижениями тарифов.