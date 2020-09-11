Требование указывать цену за литр или кг в магазинах вызвало споры. Но покупатели будут в плюсе

Двойные ценники могут появиться в российских магазинах. Союз потребителей предложил указывать на этикетках не только стоимость штуки, но и литра или килограмма товара. Благодаря этому производителям станет сложно «мухлевать» с упаковками по 900 миллилитров или 850 граммов. А покупателям будет проще сравнивать цены.

Союз потребителей России предложил Минпромторгу ввести двойные ценники в магазинах — указывать на этикетках стоимость единицы товара, а также его литра или килограмма. Например, цену бутылки молока объемом 900 миллилитров и литра, пишут «Известия».

По мнению представителей союза, нововведение не позволит производителям хитрить с упаковкой. Некоторые покупатели привыкли к литровой и килограммовой таре и не смотрят на реальные вес или объем продукции. Поставщики этим пользуются — уменьшают количество продукта, оставляя цену на него прежней.

«Стоимость товара на полке нередко сохраняется за счет уменьшения его количества в упаковке, а новый ценник помог бы потребителю сразу увидеть попытку ввести его в заблуждение. Плюс это удержало бы производителей и продавцов от подобной формы повышения цен», — рассказал глава союза Петр Шелищ.

При наличии двойного ценника покупателю будет проще сравнить реальную стоимость одного и того же товара разных поставщиков. Это требование, считают в Союзе потребителей, можно указать в проекте новых правил розничной торговли. Документ в министерстве уже подготовили, сейчас он проходит общественные слушания.

Излишняя информация

По действующим правилам, сейчас продавец может выбирать, указывать цену по весу или за единицу продукта. Указание детальных данных на ценниках в Минпромторге считают излишним. Если ретейлеры заметят востребованность этой информации, у них уже есть возможность изменить данные.

Председатель комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты Александр Борисов также негативно отнесся к предложению. Из-за падения покупательской способности россиян производители и продавцы переживают не лучшие времена. Лишние требования не пойдут на пользу отрасли.

Да и самим потребителям, на самом деле, дополнительная информация не очень нужна. За последние годы они изменились, стали более информированными и разборчивыми. Даже бабушки и дети внимательно читают этикетки. Интересы потребителей в достаточной мере защищаются существующими нормативами. Ситуаций, когда в бутылке 950 миллилитров молока, а на ценнике указано, что это литр, уже не бывает.

«Я бы сейчас не стал торопиться с новыми дополнительными требованиями. Как только у нас пройдет карантинное ограничение, как только начнется рост экономической активности и доходов населения, стабилизируется ситуация на потребительском рынке, тогда можно будет говорить о каких-то дополнительных усовершенствованиях. Но сейчас я бы воздержался», — заключил Борисов.

Забота о покупателях

Предложение, безусловно, полезно для покупателей, сообщил «360» первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности и предпринимательству Владимир Гутенев. Занижение веса или объема при сохранении цены и внешних характеристик вводит людей в заблуждение. Появление двойных ценников не потребует каких-то серьезных затрат ретейла. Для честных производителей инициатива не таит никаких минусов.

«Я считаю, это абсолютно правильная инициатива, которая и в интересах потребителей, и в интересах честных производителей. Поэтому данную меру всецело поддерживаю. Более прозрачная информация важна для людей „серебряного возраста“, да и молодежь зачастую не в ладах с арифметикой. А это упрощает выбор при осуществлении покупок», — подчеркнул депутат.

Предложение союза не позволит производителям скрыто, за счет уменьшения упаковки, повышать цены, согласен заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин. А покупателям будет удобнее выбирать товар, который действительно стоит дешевле остальных.

«Большинство федеральных торговых сетей давно внедрило эту практику. С точки зрения маркетинга это хороший ход. Заходя в магазин, лояльный покупатель видит, что о нем заботятся и дают сравнить ценовые характеристики на однородные виды товаров», — пояснил «360» Ионкин.

Единственная, по его мнению, сложность, которая может возникнуть у продавцов, — необходимость пересчитывать стоимость на литры и килограммы и дописывать лишние цифры в ценники.