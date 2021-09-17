Девять трупов на старых квадратных метрах. Как привидения и полтергейст повышают цену недвижимости

В штате Нью-Йорк выставили на продажу дом с привидениями. Наличие призраков, по мнению хозяйки недвижимости, только добавляют особняку привлекательности. И в своем убеждении американка не одинока.

Дом в деревне Лансингбург построили в 1890 году, сообщил сайт Times Union. Он известен как «особняк Энслин» и не раз появлялся в сюжетах на Discovery ID и TLC. Зданием интересовались специалисты по паранормальным активностям, которые подтвердили — в подвале здания обитают призраки.

Ангелы и призраки

Владелица особняка 56-летняя Мишель Белл уверена, что приведений в доме девять. Пять из них американка отнесла к членам своей семьи, они выкупили дом в 1919 году. Еще один призрак — якобы дух постояльца, найденного однажды мертвым в подвале. Трое неприкаянных душ — неизвестные мужчины.

«В доме много духов, есть реальные привидения. Я постоянно слышу шорохи, звуки и вижу то, что даже словами описать трудно. Однако наши призраки довольно безобидны», — заметила Белл, запросив за особняк 444 444 долларов.

Сумму женщина определила неслучайно: знак ей подали ангелы-хранители. Избавиться от дома Белл решила, поскольку в нем скончалась мать американки. И теперь особняк навевает грустные воспоминания. Привидения ни при чем.

Бывшая тюрьма и дом знаменитости

Дома с полтергейстом нельзя назвать для рынка недвижимости редким явлением. Слухи и статьи о них, в том числе коммерческого характера, появляются постоянно.

Два года назад в английском графстве Эссекс выставили на продажу бывшую тюрьму для женщин, якобы связанных с колдовством. Трех из них в ней казнили. Владелица Ванесса Митчел пыталась продать прозванный «Клеткой» особняк трижды, писал сайт Live Science.

Источник фото: Facebook

Женщина заявила, что видела «таинственные брызги крови», а призраки напали на нее. Домовладелица решила не испытывать судьбу и стала искать нового хозяина для «Клетки». Уступить средневековую постройку Митчел была готова всего за 305 тысяч долларов.

В 2018 году на захвативших ее дом призраков жаловалась британская телеведущая Кэти Прайс, писала газета Metro. Она даже показала привидений в своем Instagram, но потом удалила снимки.

Источник фото: Instagram

Прайс уверяла, что бесплотные духи преследовали ее последние два десятилетия. В 2010-м она пыталась продать дом в Волдингеме площадью более 900 квадратных метров за 4,78 миллиона долларов. Тоже с привидениями.