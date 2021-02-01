Трехрублевая монета появится в России. Она посвящена Бобреневу монастырю в Подмосковье

Банк России 2 февраля выпустит памятную серебряную монету, посвященную Богородицерождественскому Бобреневу мужскому монастырю в Подмосковье. Он является одним из старейших в стране.

Что известно о монете

Три рубля с изображением монастыря изготовлены тиражом три тысячи штук. Монета сделана из сплава 925-й пробы и содержит 31,1 грамма серебра. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка.

Источник фото: пресс-служба Банка России

На лицевой и оборотной сторонах монеты есть выступающий кант. На лицевой стороне изображен герб РФ, есть надписи: «Российская Федерация», «Банк России», «2021 г.». Указан номинал монеты — три рубля, а также проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора, обозначение металла по Периодической системе элементов Д. И. Менделеева, масса драгоценного металла в чистоте. С другой стороны изображен монастырь, по окружности есть надписи: «Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь», «Московская область».

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — сказано в сообщении ЦБ.

История Бобренева монастыря

Бобренев монастырь считается одним из старейших в России. Он находится недалеко от Коломны. Его строительство началось по распоряжению князя Дмитрия Донского в 1381 году. Работу над ним благословил Сергий Радонежский. Сооружение взводилось в честь победы в Куликовской битве на средства ближайшего сподвижника князя — воеводы Боброка-Волынца. В итоге монастырь получил его имя.

До XVII века храм постоянно достраивался: появлялись новые постройки в камне, у монахов были индивидуальные дома вместо келий. Однако уже в следующем веке для монастыря настали непростые времени. Это связано с церковной реформой Екатерины II. Монастырские земли передали в собственность государства. Само сооружение в тот период обветшало и почти полностью разрушилось. Реставрационные работы начались только спустя столетие.

Вид монастыря, 1903 год. Источник фото: официальный сайт Бобренева монастыря

Большую часть строений возвели в 1900-х годах. Прихожане жертвовали деньги на постройку хозяйственных корпусов монастыря, а также стены и храм в честь Феодоровской иконы Богоматери. Внутри церкви появился трехъярусный золоченый иконостас. До сегодняшних дней он не сохранился.

После революции обитель ждали новые испытания. В советский период закрыли и передали в пользование совхозу. Храмы использовались как склады для хранения удобрений. Некоторые постройки оказались полностью разрушены, многое разворовано. Восстанавливать монастырь начали в 1991 году. Работы продолжаются до сих пор.

1991 год. Источник фото: официальный сайт Бобренева монастыря

В настоящие дни это действующий мужской монастырь. Обитель открыта для посещения.