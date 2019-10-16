15 октября в Екатеринбурге нашли тело Ксении Каторгиной, которая пропала за пять дней до этого. Девушка исчезла после того, как сообщила близким, что едет на встречу с покупателями машины.

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Ксения намеревалась продать принадлежащий ей автомобиль Audi Q5. Но вскоре 27-летняя девушка перестала отвечать на телефонные звонки. 12 октября машину Каторгиной нашли в Челябинске. Полиция и волонтеры через три дня нашли и ее тело.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемых в убийстве.

«Предварительный мотив преступления — корысть с целью завладения транспортным средством. После совершенного убийства злоумышленники избавились от тела жертвы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, сбросив его в технический колодец», — рассказал официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Один из участников розысков сообщил, что полицейские сразу поняли, что найти Ксению живой не получится, и занялись подозреваемыми. Оперативники начали отрабатывать перекупщиков, работающих на авторынках.

В салоне найденной в Челябинске машины были обнаружены следы крови. Новый владелец рассказал, что купил автомобиль за 500 тысяч рублей у мужчины и женщины, очень похожей на Каторгину. Тем более, что они предъявили паспорт и документы на машину.

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«У перекупщика подозрений не возникло, но на всякий случай он снял продавцов на видео. Так у нас появились примерные портреты подозреваемых. Вскоре мы выяснили, где они живут, а потом задержали», — рассказал один из оперативников.

Сейчас подозреваемые дают показания. Возможно, следователям удастся доказать их причастность к другим аналогичным преступлениям в разных регионах России.

СК обнародовал кадры следственных действий с одним из предполагаемых убийц и его допроса. Сначала он у машины на кукле показал, как вытаскивал девушку из авто. Во второй части ролика мужчина объяснил следователю, что Audi покупать никто не собирался, он с подельниками решил просто отнять автомобиль, а девушку сбросить в колодец. Причем такой план у грабителей созрел еще до того, как они увидели ее.

Фото возможных преступников следователи так же опубликовали.

Источник фото: СК РФ по Свердловской области

Случай ужасный, вопиющий, но не уникальный. 16 июля этого года от удара молотком по голове погибла модель Ксения Мецгер. Ее тело нашли в лесополосе Кизильского района Челябинской области. Накануне 29-летняя финалистка международного конкурса красоты для замужних женщин Mrs. World Russia хотела встретиться с покупателями ее автомобиля Scoda Octavia. Объявление она выложила в Сети.

По обвинению в убийстве женщин региональным Следственным комитетом был задержан 24-летний владелец автосервиса в Магнитогорске. Он признался, что не собирался платить за машину, но убивать ее владелицу не хотел. Тело женщины, которую он все-таки ударил молотком, мужчина вывез за город и выбросил. Преступник был приговорен к 21 году тюрьмы.

Ксения Мецгер. Источник фото: Instagram

В январе в Бердске похоронили Ирину Синельникову, также убитую преступниками при попытке продажи автомобиля Peugeot 407. Муж рассказал полицейским, что она поехала на встречу с потенциальными покупателями и пропала. Позже ее тело было найдено на обочине дороги в Кемеровской области.

Следователи установили, что убийцы спланировали преступление заранее. Один из них попросил дать ему возможность проехать на машине. Ирина согласилась и села на переднее пассажирское сидение. Преступники задушили 34-летнюю женщину и выбросили ее тело на обочину.

Машина была продана в Кемерово. Полицейские нашли убийц с помощью ее нового хозяина. Следствие до сих пор продолжается, подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы.

Ирина Снельникова. Источник фото: «ВКонтакте»

Только легально, в публичном месте и не один

Распространенность подобных инцидентов заставляет задуматься о собственной безопасности, и мерах, которые следует предпринять, чтобы избежать ужасной судьбы и не стать жертвой преступников. Полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко сообщил «360», что у него нет статистики по стране, и он не может сообщить, насколько распространена схема, когда «покупатель» приходит на сделку с четким намерением убить продавца.

Но, по его мнению, осуществить подобный замысел довольно просто.

«Это, если скажем, организованная группа, где есть возможность какую-то липовую доверенность оформить. Да, как один из вариантов. Предположим, есть какие-то связи в органах, которые занимаются контролем за оборотом автомобилей. Так что это, в принципе, вполне возможно. Другое дело, что, как правило, это долго продолжаться не будет, потому что сейчас электронные учеты», — уточнил эксперт.

Он напомнил, что 1990-е годы был ажиотажный спрос на автомобили. Их продавали, разбирали на запчасти, «перебивали» номера. В наше время нелегальному бизнесу мешают номера кузова, двигателя, усовершенствованная техника, принадлежность которой можно установить с помощью специальных приборов. Подобных случаев стало меньше.

Scoda Octavia. Источник фото: Instagram

«Но преступники находят другие какие-то слабые места в этой системе. Поэтому вполне возможно, если автомобиль дорогой на него был покупатель. Так что может быть, это заказ был именно на конкретную марку машины. Ну воспользовались тем, что эта девушка слишком афишировала цель своей поездки. Нужно внимательно действовать, потому что, если ты едешь в другой регион, этих людей не знаешь, такая лишняя доверчивость — она тоже создает условия для совершения преступления», — подчеркнул Василий Макиенко.

Он согласился рассказать читателям «360», как надо себя вести, чтобы максимально защитить свое здоровье и жизнь в случае контактов с незнакомыми покупателями.

«Надо внимательно изучать тех людей, с которыми ты вступаешь в переговоры. Может быть, это будет дороже, менее выгодно, но действовать лучше легально. Для этого есть процедуры, органы и так далее. Да, ты меньше выручишь денег, но останешься живой», — посоветовал экс-сотрудник ФСИН.

Кроме того, не надо верить посулам и обещаниям большой выгоды.

«Знаете, такие там картины рисуются: „да мы тут все ребята проверенные“, „да там все будет нормально“, „да получишь на полмиллиона больше“ и так далее. А человек, который продает машину, он находится в какой-то ситуации, когда у него, например, острая нехватка денег, причем говорит об этом, понимаете. Это тут же начинают использовать», — рассказал Макиенко.

Он добавил, что на встречи с покупателями нельзя ездить в одиночестве. Но даже в этом случае надежда на легкую наживу при не совсем легальном пути может выйти боком.

«Для этого есть соответствующие процедуры, есть порядок оформления документов, эти документы — они все фиксируются государственными органами. Тут уже преступникам гораздо сложнее работать», — посоветовал Василий Макиенко.

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По его данным, на мошенничестве с автомобилями специализируется особая категория преступников. Они досконально знают все порядки, знают, как их обойти и ищут «слабого» клиента. Злоумышленники постоянно подстраиваются под изменения уголовного кодекса.

«Раз человека убили, значит, куда-то уговорили заехать. Надо думать, куда едешь, с кем едешь. Как бы ты этим людям не доверял, все равно, раз вопрос касается крупных сумм денег, всегда есть соблазн ими завладеть. Это такие принципиальные вещи, которые надо понимать, когда ты не только машину, недвижимость какую-то продаешь. Зачастую у преступников даже есть „прикормленные“ нотариусы, сотрудники служб, которые занимаются учетом недвижимости. Хотя сейчас там, еще раз говорю, компьютерный учет. Но, тем не менее, все равно находят способы его обойти», — резюмировал эксперт.

Надеемся, его советы окажутся полезными для читателей «360». Берегите себя и будьте осторожны!