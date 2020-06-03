    03 июня 2020, 14:39

    Цена на нефть вернулась к докризисным значениям. Почему стоимость топлива снова может упасть?

    Андрей Фишер, Анна Старицкая, Екатерина Андронова

    Впервые после мартовского краха мировые цены на нефть частично вернулись на прежние позиции. Brent поднялась до 40 долларов за баррель, WTI и Urals — примерно до 36-37 долларов. 4 июня члены ОПЕК+ могут продлить соглашение об ограничении добычи топлива. Но цены могут отскочить назад из-за отношений США и Китая.
    Цена на нефть вернулась к докризисным значениям. Почему стоимость топлива снова может упасть?

    В мае нефтяные цены частично вернули себе утраченные после мартовского и апрельского падения позиции. Так, августовские фьючерсы Brent поднимались выше отметки 40 долларов за баррель, июльские контракты WTI достигали 37,53 доллара, а Urals — до 36,70 доллара за баррель. Следом за этим рубль тоже укрепился. Впервые почти за два месяца на торгах Московской биржи доллар опускался до отметки 69,89 рубля, евро — 77,86 рубля.

    В последний раз Brent торговалась в районе 40 долларов 6 марта, перед известием о срыве сделки ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи. Рынки рухнули, а топливные цены не просто падали, но и уходили в отрицательные значения. В апреле государства-участники достигли соглашения, ситуация начала стабилизироваться.

    Текущее укрепление цен произошло на фоне новостей о возможном продлении сделки ОПЕК+, сокращении нефтедобычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца месяца и вероятном переносе виртуальной встречи членов организации с 10 на 4 июня.

    Вопрос параметров

    Нет сомнений в том, что соглашение ОПЕК+ будет сохранено, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Речь идет не о потенциальном срыве сделки, а о том, в каких параметрах оно будет действовать в ближайшие месяцы. Рассчитывающие на рост топливных цен государства выступают за продление максимальных ограничений нефтедобычи в июле и августе. Другие ратуют за планируемое ранее ослабление квот.

    «Я думаю, Россия будет настаивать на выполнении первоначальных соглашений, когда с июля мы имеем возможность немного нарастить производство. А Саудовская Аравия может настаивать на сохранении нынешних квот, чтобы быстрее восстановить цены. Но думаю, стороны все-таки придут к соглашению действовать по первоначальному плану», — добавил Юшков.

    В условиях, когда мир постепенно выходит из карантина, такие радикальные меры, считает эксперт, уже не нужны. В противном случае цены продолжат расти, чем не преминут воспользоваться США, увеличив добычу. При 30 долларах за баррель их нефтепроекты нерентабельны, а при 40 и выше — наоборот.

    Срыв сделки не комфортен никому, в том числе саудитам. После мартовского обвала это государство быстро перестало предоставлять скидки покупателям, втрое подняло НДС, заработало немало экономических проблем и даже уменьшило объемы добычи больше, чем предписывало соглашение. Поэтому второго такого краха, убежден Юшков, не будет.

    «Нелогично сначала договариваться о таком существенном сокращении добычи, его исполнять, а потом взять и все разорвать. Пока это никому не выгодно, даже США. Им-то как раз высокие цены нужны. Если падает добыча, появляются безработные. В преддверии выборов это никому не нужно», — пояснил эксперт.

    Цены и бюджет

    По мнению Юшкова, текущие нефтяные цены несколько «задраны» на позитивных новостях, в том числе об ослаблении карантина в Европе, выходе уровня потребления товаров, кроме авиакеросина, на докризисный уровень в Китае и так далее. Плюс потребители под завязку залили хранилища дешевой весенней нефтью. Пока она не закончится, рассчитывать, что текущая стоимость топлива будет окончательной, не стоит.

    Откаты с 40 до 30 долларов могут произойти и из-за развития отношений между США и Поднебесной. При разрыве заключенного в 2019 году соглашения торговля в глобальном масштабе уменьшится, а производство и энергозатраты сократятся.

    40–45 долларов за баррель достаточно адекватная цена для сложившейся в мире ситуации, уверен первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Она устраивает всех участников рынка, в том числе Россию, бюджет которой сверстан при стоимости барреля 42 доллара.

    «Думаю, в среднем по году в районе 40 долларов цена будет. С учетом падения и того, что в начале года стоимость была выше. Скорее всего, в этой вилке 40–42 доллара среднегодовая цена и будет», — сказал парламентарий.

    При сохранении этой стоимости, не исключил Ананских, курс может укрепиться на отметке ниже 70, а может, и в районе 65 рублей за доллар. Кроме того, если топливные цены снова не рухнут, то отчислений нефтяников хватит на все расходы бюджета и средства Фонда национального благосостояния трогать не придется.