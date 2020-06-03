Цена на нефть вернулась к докризисным значениям. Почему стоимость топлива снова может упасть?

Впервые после мартовского краха мировые цены на нефть частично вернулись на прежние позиции. Brent поднялась до 40 долларов за баррель, WTI и Urals — примерно до 36-37 долларов. 4 июня члены ОПЕК+ могут продлить соглашение об ограничении добычи топлива. Но цены могут отскочить назад из-за отношений США и Китая.

В мае нефтяные цены частично вернули себе утраченные после мартовского и апрельского падения позиции. Так, августовские фьючерсы Brent поднимались выше отметки 40 долларов за баррель, июльские контракты WTI достигали 37,53 доллара, а Urals — до 36,70 доллара за баррель. Следом за этим рубль тоже укрепился. Впервые почти за два месяца на торгах Московской биржи доллар опускался до отметки 69,89 рубля, евро — 77,86 рубля.

В последний раз Brent торговалась в районе 40 долларов 6 марта, перед известием о срыве сделки ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи. Рынки рухнули, а топливные цены не просто падали, но и уходили в отрицательные значения. В апреле государства-участники достигли соглашения, ситуация начала стабилизироваться.

Текущее укрепление цен произошло на фоне новостей о возможном продлении сделки ОПЕК+, сокращении нефтедобычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца месяца и вероятном переносе виртуальной встречи членов организации с 10 на 4 июня.

Вопрос параметров

Нет сомнений в том, что соглашение ОПЕК+ будет сохранено, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Речь идет не о потенциальном срыве сделки, а о том, в каких параметрах оно будет действовать в ближайшие месяцы. Рассчитывающие на рост топливных цен государства выступают за продление максимальных ограничений нефтедобычи в июле и августе. Другие ратуют за планируемое ранее ослабление квот.

«Я думаю, Россия будет настаивать на выполнении первоначальных соглашений, когда с июля мы имеем возможность немного нарастить производство. А Саудовская Аравия может настаивать на сохранении нынешних квот, чтобы быстрее восстановить цены. Но думаю, стороны все-таки придут к соглашению действовать по первоначальному плану», — добавил Юшков.

В условиях, когда мир постепенно выходит из карантина, такие радикальные меры, считает эксперт, уже не нужны. В противном случае цены продолжат расти, чем не преминут воспользоваться США, увеличив добычу. При 30 долларах за баррель их нефтепроекты нерентабельны, а при 40 и выше — наоборот.

Срыв сделки не комфортен никому, в том числе саудитам. После мартовского обвала это государство быстро перестало предоставлять скидки покупателям, втрое подняло НДС, заработало немало экономических проблем и даже уменьшило объемы добычи больше, чем предписывало соглашение. Поэтому второго такого краха, убежден Юшков, не будет.

«Нелогично сначала договариваться о таком существенном сокращении добычи, его исполнять, а потом взять и все разорвать. Пока это никому не выгодно, даже США. Им-то как раз высокие цены нужны. Если падает добыча, появляются безработные. В преддверии выборов это никому не нужно», — пояснил эксперт.

Цены и бюджет

По мнению Юшкова, текущие нефтяные цены несколько «задраны» на позитивных новостях, в том числе об ослаблении карантина в Европе, выходе уровня потребления товаров, кроме авиакеросина, на докризисный уровень в Китае и так далее. Плюс потребители под завязку залили хранилища дешевой весенней нефтью. Пока она не закончится, рассчитывать, что текущая стоимость топлива будет окончательной, не стоит.

Откаты с 40 до 30 долларов могут произойти и из-за развития отношений между США и Поднебесной. При разрыве заключенного в 2019 году соглашения торговля в глобальном масштабе уменьшится, а производство и энергозатраты сократятся.

40–45 долларов за баррель достаточно адекватная цена для сложившейся в мире ситуации, уверен первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Она устраивает всех участников рынка, в том числе Россию, бюджет которой сверстан при стоимости барреля 42 доллара.

«Думаю, в среднем по году в районе 40 долларов цена будет. С учетом падения и того, что в начале года стоимость была выше. Скорее всего, в этой вилке 40–42 доллара среднегодовая цена и будет», — сказал парламентарий.

При сохранении этой стоимости, не исключил Ананских, курс может укрепиться на отметке ниже 70, а может, и в районе 65 рублей за доллар. Кроме того, если топливные цены снова не рухнут, то отчислений нефтяников хватит на все расходы бюджета и средства Фонда национального благосостояния трогать не придется.