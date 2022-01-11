Цена беспорядков. Экономическую нишу Казахстана могут занять соседи

Неделя беспорядков скажется на экономической судьбе Казахстана падением курса тенге и уходом ряда иностранных инвесторов. Аналитики уверены, что страна быстро восстановится, однако за это время ее нишу на мировом рынке может занять Узбекистан.

Новогодние беспорядки в Казахстане серьезно отразились на экономике страны. На сайте президента Касым-Жомарта Токаева сообщили, что, по предварительной оценке, экономический ущерб государству может составить до трех миллиардов долларов США или почти 225 миллиардов российских рублей.

Пострадало около 1300 предприятий и организаций, более 100 торговых центров и банков, сожжено примерно 500 полицейских машин. При этом из страны уходят иностранные инвесторы, а мировые цены на нефть растут из-за опасения перебоев с ее экспортом из Казахстана, сообщило РИА «Новости».

В стране не работают обменные пункты, Нацбанк Казахстана не исключает проведение валютных интервенций до полной стабилизации ситуации и восстановления доверия к тенге. Тарифы на коммунальные услуги заморожены до 1 июля. Пособия и пенсии, которые должны были прийти в январе, будут отправлены после восстановления работы банковской системы.

Биржи и банки закрыты

В результате волнений президент Казахстана поручил правительству на 180 дней ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо. Также был на год отложен полный переход на торговлю сжиженным газом через электронные товарные биржи.

Биржевой комитет при Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана рекомендовал приостановить торги на товарных биржах до стабилизации ситуации в стране. Приостановлена работа всех банков, кроме национального, а также фондовой биржи.

По данным Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», ущерб казахстанского бизнеса оценивается на сумму более 213 миллионов долларов или почти 15 миллиардов рублей. В девяти регионах Казахстана пострадало свыше тысячи субъектов бизнеса, большая часть в Алма-Ате.

Были прерваны железнодорожное сообщение и работа аэропортов страны. Из-за этого несколько иностранных авиакомпаний приняли решение отменить полеты в Казахстан. На сегодняшний день движение поездов уже возобновлено.

Казахстан заменит Узбекистан

Директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев в разговоре с «360» отметил, что Казахстан ждут долгосрочные экономические последствия беспорядков. Страна поднялась на иностранных инвестициях и открытости экономики, однако теперь политические риски для инвестиций серьезно возросли.

«Теперь деньги пойдут в Узбекистан. У узбеков есть еще преимущество — населения намного больше. Там власть жесткая, а для экономической модернизации нужны либеральная экономика и жесткая власть, это вам подтвердят и Аугусто Пиночет, и Петр Столыпин», — сказал Александр Разуваев.

Он добавил, что раньше говорили, будто Узбекистан слишком поздно начал реформы и не сможет в плане экономики обойти Казахстан. Однако теперь у них есть хороший шанс. Иностранцы же, которые получали деньги от казахских нефтедобычи и металлургии, скорее всего, продадут часть долей российским компаниям.

«Что касается курса тенге, то сейчас уже, в принципе, протесты подавлены, поэтому все уляжется. Более важна история с ценами на нефть, потому что тенге — целевая валюта», — заключил Александр Разуваев.

Подорожание продуктов

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко рассказал «360», что на фоне ухода инвесторов из Казахстана стране грозит падение курса тенге и подорожание импортных товаров и продуктов питания.

«Ведь что такое беспорядки? Это нарушение нормального ритма жизни, нормального функционирования экономики. Это выражается в спаде предложений, но спрос сохраняется, поскольку население нуждается и в продуктах питания, бытовых и повседневного использования», — пояснил Владимир Оленченко.

По его словам, спад предложения неизбежен по двум причинам. Во-первых, работа на производствах останавливалась. Во-вторых — распределение спроса происходит через торговые сети, однако, судя по новостям, они были сильно поражены. Поэтому будет неизбежная пауза в обеспечении спроса.

Экономика Казахстана восстановится

Благодаря тому, что сбой длился меньше недели, последствия будут краткосрочными, отметил эксперт. Вероятно, во второй половине января мы будем наблюдать определенный спад, но одновременно произойдет и интенсивное восстановление производства и импорта товаров.

«Основой цены на сжиженный газ является себестоимость его добычи. Она не очень высокая, судя по тому, что до повышения цен в переводе на русские деньги газ стоил шесть рублей. Поэтому скачок вряд ли будет: себестоимость останется прежней. Вероятно, будет сдерживаться маржа тех, кто занимается сбытом газа», — сказал Владимир Оленченко.

По его словам, в СМИ проходила информация, что повышение цен на газ объясняли картельным сговором: поставщики договаривались, по какой цене будут продавать газ. Если это подтвердиться, на них будут наложены штрафы и рынок достаточно скоро придет в нормальное состояние.