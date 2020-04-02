Американская разведка предоставила Дональду Трампу секретный доклад, о котором, конечно же, сразу написали журналисты. В нем данные о том, как китайские власти занизили масштабы распространения COVID-19 в своей стране. Почему США волнует количество жертв в Китае, когда сами американцы бьют рекорды по числу зараженных?

Информационная война

О докладе сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников. Политолог Эндрю Корыбко в разговоре с «360» назвал информацию попыткой переложить ответственность за болезнь на других.

«Это все информационная война, чтобы подорвать репутацию Китая и отвлечь народ от проблем США. Лично я вообще не воспринимаю все эти новости, доклады серьезно», — заявил собеседник.

Он отметил, что не рассматривает международную политику как гуманную или бесчеловечную. Поэтому не стал говорить о правильности обвинений другого государства в разгар пандемии, несмотря на колоссальные проблемы в собственной стране. По мнению Корыбко, политика основана исключительно на интересах, а не на принципах.

Я читал предположения, что Китай занижал некоторые их цифры, но подтвердить эти суждения или проверить возможности нет. Так что сейчас я во все это не верю. Переубедить меня смогут лишь какие-то данные, бесспорно доказывающие занижение количества больных Эндрю Корыбко политолог.

В самих США за сутки погибли по меньшей мере 830 человек. Это рекордный показатель по числу смертей. Государство находится на первом месте по числу зараженных в мире — более 216 тысяч человек, по данным американского Университета Джонса Хопкинса.

Согласно информации из экспертных материалов, опубликованных пресс-службой Белого дома, от COVID-19 могут погибнуть от 100 тысяч при благоприятном сценарии и до 2,2 миллиона человек — при неблагоприятном. При этом специалисты прогнозируют, что пик смертности в Штатах придется на 15 апреля. В этот день могут умереть 2214 человек.

Источники неизвестны

Перед этим вице-президент США Майк Пенс в эфире телеканала СNN заявил, что Вашингтон слишком поздно принял меры по борьбе с вирусом из-за Китая, который якобы скрывал масштабы проблемы.

«Сейчас кажется очевидным, что Китай столкнулся с этим задолго до того, как сообщил миру в декабре. Может быть, даже на месяц раньше», — сообщил политик.

Сообщая информацию о докладе и занижении масштабов проблемы Китаем, собеседники Bloomberg пожелали остаться неизвестными. Они также не захотели говорить о конкретных деталях документа. Но почему-то при этом отметили, что, по данным доклада, официально представленная отчетность КНР вызывает подозрения.

Также у разведки США возникли вопросы к информации о COVID-19, полученной от Ирана, Индонезии, Северной Кореи и, конечно, России.