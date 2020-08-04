Целевой отбор. Вузы оказались беззащитны перед злоупотреблениями с квотами для детей чиновников

Журналисты нескольких СМИ выяснили, что дети российских федеральных и региональных чиновников поступали в ведущие российские вузы по упрощенному конкурсу. Это возможно благодаря целевому набору — когда госструктура посылает нужного ей человека учиться. Проблема в том, что вузы не могут проверять родословную абитуриентов, да и ограничений в законе для детей чиновников нет.

Журналисты «Новой газеты» и ряда других изданий утверждают, что за последние пять лет 102 российских чиновника устроили детей в престижные вузы страны. Льготное зачисление происходило благодаря процедуре целевого набора, когда нуждающаяся в специалисте госструктура посылала человека учиться.

Во время расследования авторы проанализировали открытые данные о поступлении в 15 престижных российских вузов с 2015 по 2019 год. Как следует из публикации, по целевому набору детей чиновников приняли: «Первый мед», МГУ, ННГУ имени Лобачевского, ВГИК, Балтийский федеральный университет, РЭУ имени Плеханова, МИСиС и Воронежский госуниверситет (ВГУ).

По данным издания, «целевые» студенты занимают от 10 до 30% в университетах. После окончания вуза направленный на учебу от ведомства выпускник обязан проработать в нем от одного до трех лет. Однако расследование показало, что не все молодые люди доучились до конца или отработали положенные сроки.

Как вузы дают квоты

Начальник управления по довузовской работе и набору студентов ВГУ Александр Макушин сообщил «360», что ежегодная целевая квота этого заведения составляет около 10% мест бакалавриата и специалитета и 20% по программам магистратуры. Порядок и условия поступления регулируются постановлением правительства РФ от 21 марта 2019 года № 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».

«Прием по целевой квоте осуществляется на основании договоров, заключенных между абитуриентом и организацией-работодателем. Университет фиксирует наличие такого договора, идентифицирует абитуриента по баллам ЕГЭ, проводит конкурс среди поступающих и осуществляет их зачисление в рамках выделенной квоты. У университета нет возможностей идентифицировать родственные связи абитуриентов с должностными лицами государственной власти всех уровней», — рассказала «360» проректор по учебной работе ВГУ Елена Чупандина.

В пресс-службе РЭУ имени Плеханова «360» сообщили, что в 2020 году по целевым квотам вуз примет 135 студентов, 38 из них направлены на учебу различными ведомствами. Конкурс среди таких абитуриентов проводится в соответствии с законодательством по квотам, с обязательным заключением договора о целевом обучении. При приеме студентов университет также не анализирует анкетные данные о родственниках.

Для целевого обучения студент должен заключить договор с организацией или государственным органом, которому требуется подготовка квалифицированного специалиста. Взамен выпускник обязан отработать определенный срок — обычно он составляет три года — в организации, с которой заключил договор. Как «360» пояснили в ННГУ имени Лобачевского, у них доля поступающих на места в рамках целевой квоты не превышает 3% от общей численности бюджетных студентов. В вузе подчеркнули, что не имеют права проверять или выяснять персональную информацию об учащихся сверх необходимого для поступления.

«В процессе обучения никаких приоритетов и отдельного отношения к данной категории студентов нет, они обучаются и проходят промежуточные аттестации (сессии) как обычные студенты на общих основаниях», — добавили в вузе.

В чем смысл целевого набора

Целевой набор в отечественных вузах существует уже не одно десятилетие, пояснил «360» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. В советское время сельская молодежь приходила в вузы по сниженному в сравнении с городскими абитуриентами конкурсу. В 2018 году наборы заменили целевым обучением. Отличие в том, что договор о таком обучении можно подписать не только на стадии приема, но и во время учебы. Заказчик обязан взять расходы на выплату повышенной стипендии и подготовку студента по необходимым для работы спецкурсам.

«У нас остро не хватает сельских педагогов, сельских медицинских работников. В том числе из-за государственного экзамена все большие проблемы с кадрами испытывают многие сибирские регионы. Талантливые ребята уезжают в столицу и больше туда никогда не возвращаются», — добавил парламентарий.

Целевое обучение позволяет предприятиям сохранять талантливую молодежь. Для этого между вузом, студентом и организацией заключается трехсторонний договор, по которому целевик обязан отработать определенное количество лет в структуре, заказавшей учебу. Фактически требования вступили в силу в 2019 году. А в расследовании в основном описываются случаи 2015 года, когда в стране действовал целевой набор, показавший свою неэффективность, отметил Смолин.

«И не только в смысле того, что чиновники обучали своих детей на основе пониженного конкурса. Но и в том смысле, что нередко целевые направления выдавались по доброте душевной. Например, сельскими администрациями, которые не требовали, чтобы целевик потом возвращался назад», — добавил он.

Новый закон позволил значительно искоренить злоупотребления. К тому же не стоит забывать, что на чиновников распространяются закон о госслужбе и подзаконные акты. В данном случае прослеживается явный конфликт интересов. По мнению парламентария, упомянутые изданием люди должны были как минимум получить уведомления о неполном служебном соответствии, если вообще не лишиться работы. Остается надеяться, что с появлением закона о целевом обучении количество таких случаев либо сведется к нулю, либо существенно сократится.

Донастройка законов

Сегодня к целевому приему есть вопросы, согласна председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Хотя некую «донастройку законодательства» в стране уже провели. В частности, появилась юридическая и финансовая ответственность, если выпускник не отработал положенный срок. В то же время целевой прием должен быть гарантией трудоустройства талантливых студентов. Нельзя забывать, что одаренные дети рождаются не только в обычных семьях.

«Единственным критерием отбора должно быть не то, кто там мама или папа, а талант ребенка. Но лишить детей тех же представителей корпораций, чиновников [возможности] участвовать в открытом и прозрачном конкурсе тоже я бы не стала. Но целевое поступление не должно быть лазейкой, если ты не проходишь по конкурсу», — сказала сенатор.

По ее словам, Союз ректоров и Министерство науки и высшего образования проанализировали ситуацию с целевым обучением. Оказалось, что сейчас конкурс среди целевиков выше, чем среди других абитуриентов. Кроме того, недавно сенатор вместе с вице-спикером Ириной Яровой предложили изменить подходы к целевому обучению, сделав прием максимально прозрачным и отвечающим запросам экономики.

Для этого необходимо создать информационную платформу, которая позволит студентам узнавать о запросах работодателей, работодателям — оценивать развитие и уровень подготовки учащихся, а вузам — понимать востребованность специальностей. В июне инициативу одобрили ректоры крупнейших вузов, и осенью законопроект могут внести на рассмотрение депутатов.