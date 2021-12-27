ЦБ усилит контроль за мошенниками и нелегальным казино. Но попадутся и неплательщики налогов

Центробанк заподозрили в том, что он начнет отслеживать денежные переводы россиян. Ведомство выступило с опровержением. Между тем экономисты считают, что такая политика безопасна для честных людей. Однако она могла бы вывести на свет теневую экономику и обнаружить неплательщиков налогов.

Слухи о слежке за переводами

СМИ в понедельник опубликовали информацию, согласно которой с января 2022 года Центробанк начнет запрашивать у кредитных организаций сведения по всем денежным переводам между физическими лицами. Кредитные организации уже якобы получили новую форму отчетности и теперь будут предоставлять ЦБ сведения обо всех p2p-транзакциях — переводах от физлица физлицу.

При этом отмечалось, что регулятора не интересуют перечисления денег на депозитные счета и для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, банковские комиссии за обслуживание, переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Считается, что нововведение позволит бороться с нелегальными онлайн-казино, криптовалютными обменниками и организаторами финансовых пирамид и другими видами мошенничества. Однако Центробанк опроверг информацию о новой отчетности для контроля за переводами физических лиц.

«Речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считаные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», — объяснили в Центробанке.

Борьба с неплательщиками налогов

Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в разговоре с «360» выразил уверенность, что подобная инициатива Центробанка была бы не более чем предлогом для борьбы с уклонением от налогов. При этом разнообразные нелегальные онлайн-казино и финансовые пирамиды не прекратят своего существования.

«Вам придумали предлог, а следят за вашими деньгами. Поскольку все ваши личные счета привязаны к вашему паспорту и ИНН, когда обнаружится, что по вашим счетам идут большие обороты, а вы официально не трудоустроены, вас вызовут в налоговую и спросят, откуда у вас деньги», — объяснил Дмитрий Голубовский.

По мнению аналитика, защиту личных данных россиян банковские структуры могут гарантировать лишь в пределах систем защиты своих баз данных. Однако не исключены сливы информации. Дмитрий Голубовский также отметил, что новая инициатива приведет к увеличению оборота наличных и криптовалюты, которая не отслеживается Центробанком.

Теневая экономика выйдет на свет

Кандидат экономических наук Михаил Беляев назвал такую меру от Центробанка вполне оправданной, хотя она наверняка вызовет негативную реакцию многих россиян. Однако сегодня существует достаточно большая серая зона, которая находится вне экономики и наносит ей и всему государству вред.

«Дело даже не в том, что люди, которые работают в этой серой экономике, получают необоснованные доходы, хотя и это тоже аргумент. А в том, что это вредит нормальному функционированию всего остального экономического механизма, тормозя его развитие и нанося вред», — пояснил Михаил Беляев.

Он подчеркнул, что тем, у кого проходят легальные финансовые операции, волноваться будет не о чем. Разумеется, теневой бизнес попытается изыскать разнообразные лазейки, однако на каждый снаряд есть броня: современные цифровые технологии позволяют пометить и отследить все операции, а частые смены реквизитов довольно скоро вызовут пристальное внимание властей.

По словам экономиста, все криптовалюты находятся в РФ под особым контролем. Поэтому идея о том, что на них будет легко перейти, не более чем иллюзия. То же касается и наличных. Ведь для того, чтобы их получить, их нужно откуда-то взять, то есть снять с какого-то счета.

Михаил Беляев отметил, что трудно себе представить, что люди снова, как в начале 1990-х годов, начнут рассчитываться чемоданами денег. Все уже привыкли к безналичному обороту, и повернуть процесс вспять будет практически невозможно — как загнать зубную пасту обратно в тюбик. Экономист добавил, что в любом случае законопослушным гражданам нечего бояться.