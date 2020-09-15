ЦБ отказался решать финансовые споры россиян с банками. Хуже будет только клиентам

Жалобы граждан на нарушение их прав банками теперь будут рассматривать сами банки. Центробанк решил снять с себя функцию регулятора в банковском секторе и не будет разбираться с претензиями граждан. Эксперты уверены, что это не приведет ни к чему хорошему.

Центробанк отказался от функции регулятора в сфере защиты прав потребителей в банковском секторе — с таким предложением ранее выступила Национальная финансовая ассоциация (НФА). В организации хотят с помощью этого «значительно уменьшить количество негативных кейсов по обращениям граждан», однако эксперты считают, что единственным результатом подобного изменения станет беззащитность клиентов коммерческих банков.

Теперь претензии потребителей к банкам не будут рассматриваться в Центральном банке — их будут просто перенаправлять непосредственно в банк, на который пришла жалоба. Копию ответа клиенту банк должен будет направить в ЦБ, чтобы доказать, что заявление не осталось без внимания.

Права без защиты

Аналитик и эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский уверен, что такие новшества оставят гражданам только один вариант защиты своих интересов: через суд.

Банки будут отписываться: «Если вы считаете, что ваши права нарушены, идите в суд». Понятно, что никто в суд не пойдет, потому что это дорогое удовольствие. А раньше можно было добиваться какой-то правды, потому что Центробанк выполнял функции такого Роспотребнадзора над финансовым сектором Дмитрий Голубовский.

При этом Банк России будет получать подтверждение того, что реакция на жалобу была, но какой она была и остался ли доволен потребитель, уже не будет его напрямую касаться. Таким образом, считает Голубовский, будет уничтожен едва ли не единственный действенный механизм защиты прав клиентов банков.

При этом в 2014 году ЦБ сам создал специальную службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, функции которой сейчас, по сути, сводятся к нулю. На протяжении шести лет, рассказал «360» банковский эксперт, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев служба активно работала, контролируя действия коммерческих банков.

Он заметил, что важнейшими задачами Банка России как регулятора были не только борьба с инфляцией и поддержание валютного курса, но и защита прав потребителей, чтобы они находились в комфортных условиях. Более того, жалобы и претензии клиентов банков давали ЦБ возможность понять, в какую сторону должна развиваться вся банковская система.

«Отдавать жалобу самим банкам, субъектам действия, которые обжалуются, абсолютно неэффективно и абсурдно. Зачем нам тогда нужен регулятор и защита прав потребителей на рынке финансовых услуг? Отдавать это только на откуп общественных организаций, которые не обладают полномочиями для воздействия на коммерческие банки, нелогично», — уверен Беляев.

Эпоха нарушений

Михаил Беляев добавил, что российские организации, в том числе и в финансовом секторе, часто забывают о том, что они существуют для клиентов.

«Деньги, которые люди размещают в банках, служат основой для инвестиционного процесса, для экономического развития», — отметил он.

Лишение же граждан возможности защитить свои права в досудебном порядке может нарушить баланс в банковской системе.

Это рынок продавца, а не рынок покупателя. При этом кредитная нагрузка продолжает расти, люди не отдают долги, они только набирают больше, несмотря на падение реальных доходов населения. Это плохой признак, это закончится кризисом в сфере потребительского кредитования в следующем году Дмитрий Голубовский.

Одной из причин того, что ЦБ отказался от своей регуляторской функции, Голубовский видит то, что в период кризиса банки стали слишком активно пренебрегать рекомендациями ЦБ в части работы с физическими лицами.

«Центральный банк рекомендовал кредитные каникулы организовывать гражданам, рефинансировать долги и так далее. А банки, по-первых, ничего этого не делали по большей части, во-вторых, они стали дискриминировать заемщиков по отраслевому признаку», — заявил он.

Сейчас же, по словам Голубовского, спрос на деньги среди населения остается высоким. Центробанк даст больше власти банкам, усугубив положение заемщиков, к которым применяются и без того жесткие требования на усмотрение самих банков.

«Клиент по существу опять оказывается один на один с коммерческим банком и его не очень большой охотой выполнять свои обязанности», — заключил Беляев.