Ровно 60 лет назад СССР взорвал «Царь-бомбу». Она напугала США и закончила ядерную гонку

Ровно 60 лет назад в СССР взорвали самое мощное термоядерное устройство за всю историю человечества. «Царь-бомбу» сбросили на острове Новая Земля 30 октября 1961 года. Для сравнения: даже в ослабленном виде эта бомба в несколько тысяч раз мощнее американской, сброшенной на Хиросиму. Испытания должны были психологически надавить на США во время холодной войны. По сути, «Царь-бомба» привела к тому, что оба государства захотели закончить ядерную гонку.

«Царь-бомба» как ответ США

Во времена холодной войны между США и СССР началась ядерная гонка. В середине 1950-х американцы превосходили Союз по ядерному вооружению и вели себя соответствующе. Достаточно вспомнить разведывательный полет Фрэнсиса Пауэрса над территорией СССР — в том числе над космодромом Байконур, военными объектами, атомными комбинатами. Шпиона сбили, он остался жив и дал признательные показания. В результате отношения стран накалились. СССР нужно было чем-то ответить США, перехватить инициативу. Об этом «360» рассказал доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов.

«Мы вечно догоняли Америку в то время. Не могли мы с ней выйти на определенный паритет», — подчеркнул Кузнецов.

И в 1956 году началась разработка сверхмощной бомбы. Через три года Никита Хрущев осматривал американскую выставку в Сокольниках и пообещал догнать и перегнать США, а также показать им кузькину мать. Эта идиома прочно прицепилась к АН602 и стала ее неофициальным названием.

Источник фото: youtube.com/Росатом

В разработке бомбы участвовал правозащитник и лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров. По его предложению АН602, или «Царь-бомбу», успешно испытали 30 октября 1961 года — только вполсилы. Измеренная мощность взрыва составила 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте.

При этом специально для доставки знаменитой бомбы разработали модифицированный вариант бомбардировщика Ту-95 — Ту-95В. Он был создан в единственном экземпляре. Именно с него АН602 сбросили на ядерном полигоне Сухой Нос на острове Новая Земля. Произошло это на высоте 10,5 тысячи метров. Заряд сдетонировал на четырех километрах над уровнем моря, что позволило снизить излучение.

Источник фото: youtube.com/Росатом

Гигантский ядерный гриб поднялся на высоту почти 70 километров. На острове Диксон — почти в 800 километрах от эпицентра взрыва — выбило окна. Ударная волна трижды обогнула Землю. На расстоянии сотен километров от полигона почти на час прервалась радиосвязь.

Источник фото: youtube.com/Росатом

«Это был прорыв в науке. Другое дело — надо ли было это. Но времена были такие, мерзопакостные в этом плане. <…> Американцы со своей стороны пугали нас, мы пугали американцев. Психологическое такое давление друг на друга», — пояснил Кузнецов.

«Царь-бомба» не долетела бы до США

Правда, знаменитая бомба была бесполезной при ударах по США в 1960-е годы. Устройство весило больше 26 тонн и достигало в длину восьми метров. Тем временем у переносящего «Царь-бомбу» самолета не было подвесных баков — он попросту не смог бы долететь до США.

«Представьте себе, что летит самолет. Это был Ту-95. Его характеристики весьма скромные. Он не мог донести подобный заряд до США. Более того, американцы, видя подобный самолет, его 100 раз сбили бы, потому что он достаточно тихоходный», — пояснил Кузнецов.

По его словам, СССР нужно было просто заявить, что такая бомба в распоряжении государства есть. А как уж ее доставить, разобрались бы позже. Были даже проекты специальных подводных лодок.

Роль «Царь-бомбы» в установлении мира

Нельзя сказать, что создание и испытание «Царь-бомбы» было выбросом денег и ресурсов на ветер. Так СССР показал всему миру, что может создавать ядерный арсенал неограниченной мощности. После этого США не увеличивали мощность термоядерных испытаний, а в 1963 году в Москве подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Историк, доктор наук Вардан Багдасарян в разговоре с «360» напомнил, что прежде всего целью создания бомбы было психологическое устрашение.

«Уже к 1961 году сложилось понимание, что ядерная война, если начнется, будет войной самоубийственной. Поэтому не только „Царь-бомба“, но и любое другое ядерное оружие — смерть человечества. Конечно, оно имело психологический эффект», — пояснил Багдасарян.

Так испытание 30 октября 1961 года сыграло ключевую роль в достижении СССР ядерно-оружейного паритета с США. После этого советское руководство наградило орденами и медалями большое число специалистов. Ведь в начале 1960-х в стране укрепилась полноценная атомная индустрия, которая позволяет и сегодня эффективно решать задачу ядерного сдерживания.

Советская бомба удивляет американцев и после холодной войны. Так, издание The Drive не могло обойти вниманием документальный фильм об испытаниях знаменитого устройства.

Пленку извлекла из ранее засекреченных архивов компания «Росатом». Это было сделано по случаю 75-й годовщины создания атомной отрасли в России. В материале издания бомбу назвали «чудовищным оружием», «колоссальным устройством», «оружием Судного дня» и, как ни странно, «замечательным технологическим достижением».