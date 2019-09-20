Вся правда о «Зоне 51»: серьезная история самой загадочной военной базы

В «Зоне 51» можно найти пришельцев, НЛО и порталы в другие галактики — так считают многие и ошибаются. На сегодняшний день назначен массовый штурм главного оплота внеземных цивилизаций в западной массовой культуре. Что на самом деле скрывает «Зона 51» и зачем была создана, рассказывает колумнист «360».

Раньше в моде было 3 сентября, в этом году все ждали 20-е. Миллионы пользователей соцсетей по всему миру несколько месяцев обсуждали, как лучше проникнуть на засекреченную военную базу ВВС США, ставшую символом истины, которая вечно где-то рядом.

20 сентября — штурм «Зоны 51». ВВС США готовятся к катастрофе Подробнее

Не только «Секретные материалы», но и «Симпсоны», «Футурама», «День независимости», «Очень странные дела», мириад других фильмов, сериалов и компьютерных игр черпали вдохновение для своих сюжетов со дна сухого соленого озера Грум-Лейк, спрятанного в глубине безжизненной пустыни за высокими пиками скалистых гор.

Именно здесь расположена неприметная группа строений: взлетно-посадочные полосы, ангары, пункты охраны. Именно сюда якобы хотят попасть авторы идеи о штурме «Зоны 51». Правда, основатель сообщества мемов уже извинялся перед властями и заявлял, что идея была шуточной, но в американских СМИ на полном серьезе обсуждают, сколько людей примут план атаки на базу всерьез и явятся на место в указанное время.

Вряд ли их будет много, ведь большинство участников «штурма» — подростки и фанаты фантастики, не слишком любящие выбираться из зоны комфорта. Добраться до западного края штата Невада не так уж сложно: территория базы начинается примерно в двух часах езды от Лас-Вегаса. Но вот дальше придется туго, ведь это только в «Людях в черном» можно играючи проникнуть на защищенный объект, подружиться с пришельцем и побаловаться инопланетным лазером.

В реальной жизни периметр базы надежно защищен видеокамерами и детекторами движения. Любой шорох приводит к немедленной реакции: на место выезжают белые джипы частной охраны, известной как «парни в камуфляже». Судя по предупреждающим знакам, бойцам разрешено применение летального оружия, но обычно они действуют мягче. В прошлом случайно заехавших в эту область туристов и намеренно пробравшихся авантюристов просто выпроваживали за ее пределы и выписывали штраф.

Впрочем, даже если небольшой группке энтузиастов удастся преодолеть 20-30 километров эшелонированной обороны (транспортные ежи, КПП, мобильные патрули) и добраться до ангаров «Зоны 51», они могут быть разочарованы и шокированы одновременно. Немногие крупицы правды о таинственной базе позволяют утверждать — она далеко не то, чем кажется.

Портал в иное

Помимо сотен художественных фильмов, про «Зону 51» пишут книги и снимают документальные ленты. Есть люди, утверждающие, что хорошо знакомы со внутренним устройством объекта, и описывающие разветвленную систему подземных лабораторий, связанных между собой туннелями железных дорог.

Один из самых известных «очевидцев» — физик Боб Лазар. По его словам, он был одним из сотрудников сверхсекретного сектора 4, расположенного глубоко под наземной частью базы. Здесь он якобы работал над созданием перспективной техники на основе инопланетных технологий.

В частности, Лазар рассказывал о реакторе антиматерии, когда-то бывшим двигателем НЛО (этот корабль, мол, упал на Землю и попал в распоряжение правительства США). Также он якобы видел документы, проливающие свет на участие пришельцев в земных делах в течение последних 10 тысяч лет. Ни одна из этих историй не подтверждена, но мужчина помог возрождению интереса к «Зоне 51» и сейчас раздает интервью направо и налево.

Еще более невероятные подробности были озвучены в документальном фильме «Земля мечты». В нем неназванный инженер-механик сообщает, что был одним из участников проекта по созданию симулятора летающей тарелки на основе настоящего космолета пришельцев, потерпевшего крушение и перевезенного в подземные бункеры секретной базы.

Также инженер вспоминает, что одним из его коллег был самый натуральный инопланетянин под псевдонимом «Джи-Род» — существо общалось с людьми с помощью телепатии. Это имя всплывает и в других рассказах о базе. Например, еще один якобы бывший сотрудник секретного объекта уверяет, что у «Джи-Рода» была особая миссия — он помогал клонировать инопланетные вирусы для создания невероятно мощного биологического оружия.

Если доверять всей всплывающей о «Зоне 51» информации, то это место поистине поразительно. В гигантских холодильниках здесь хранятся тела пришельцев, рядом с ними расположена сеть лабиринтов, в которых ученые денно и нощно разрабатывают устройства телепортации, боевые лазеры, межпланетные звездолеты, машину времени и климатическое оружие.

Где-то посередине этого лабиринта есть особая зона. Там посвященные проводят встречи с живыми марсианами, венерианцами и другими серокожими жителями Вселенной. На этих переговорах решается судьба планеты и ведутся переговоры о создании всемирного теневого правительства, которое будет подчинено центральному аппарату на Альфа Центавре.

Теперь давайте будем откровенны: если все это правда, то почему об этом 30 лет подряд рассказывают и пишут все подряд, включая желтую прессу, где рассказы об инопланетном заговоре перемежаются заметками о снежном человеке, экстрасенсах и порталах в иные миры?

«Зона 51» тоже стала своеобразным порталом в иное, знаковым местом и точкой на карте, где сходятся все конспирологические теории и правда преломляется самым удивительным образом. Это самая загадочная база на планете, и не только из-за уровня секретности, но и потому, что таковой ее считают. Причем самые разные люди — от искренних уфологов до фанатов компьютерных игр.

Тайна соленого озера

Источник фото: Wikipedia

Подавляющее число историй о «Зоне 51» — плод слишком буйной фантазии. Серьезные ученые, среди которых эксперты по поиску внеземной жизни и космическим технологиям, говорят о таинственной базе с иронией. Считается, что якобы спрятанные на ней свидетельства посещения Земли пришельцами такие же фейковые, как и знаменитая пленка о вскрытии инопланетянина из Розуэлла.

Здесь в 1947 году потерпел крушение некий объект, а через 50 лет британский бизнесмен опубликовал пленку вскрытия серого человечка, вроде бы обнаруженного на разбитом НЛО. Кадры 17-минутного фильма были настолько убедительными, что до сих пор всплывают на телевидении и в YouTube. Вот только через 10 лет владелец фильма признался, что сам его и снял, а вовсе не приобрел у бывшего оператора армии США.

Кстати, разбившая в Розуэлле летающая тарелка, скорее всего, была земного происхождения. В те годы американские военные запускали воздушные шары с мощными микрофонами в надежде зафиксировать детали ядерных испытаний Советского Союза — из-за необычной формы их нередко принимали за корабли инопланетян.

Тайны «Зоны 51» также прозаичны, хоть не менее важны для национальной безопасности Соединенных Штатов. На берегу солончака Грум-Лейк находится один из опорных пунктов зоны военных операций «Неллис». Здесь уже более 60 лет разрабатывают и тестируют самые совершенные воздушные машины страны.

Пустыня, идеально ровная как бильярдный стол поверхность солончаков, загораживающие обзор горы — в 50-х годах прошлого века этот участок Невады казался идеальным местом для секретного аэродрома, который будет привлекать минимум внимания.

В небе над «Зоной 51» совершала первые полеты «Дракониха» — высотный самолет-разведчик Lockheed U2, чьи модификации до сих пор стоят на вооружения ВВС. Здесь испытывался «Черный дрозд» — стратегический сверхзвуковой Lockheed SR-71. Здесь скользили над пустыней первые прототипы ударных «невидимок». Многие из совершавших учебные полеты машин позже выполняли боевые задачи в Сомали, Ираке, Афганистане.

Также, по неофициальным данным, этот аэродром действительно использовался для изучения чужой техники — вот только прибывала она не из космоса, а из горячих точек, где союзникам американцев порой удавалось захватить боевые самолеты, произведенные в СССР.

Это одна из причин, почему в этом районе введен повышенный уровень секретности, превративший «Зону 51» в Грааль конспирологов. Хотя ее не раз снимали из космоса, в том числе и советские спутники, но любой воздушный трафик, даже военный, строго запрещен — летать над ней имеют право только пилоты, приписанные к базе.

Само ее существование было признано властями США всего шесть лет назад и только после многолетних судебных битв. Тогда в «самой демократической» стране впервые узнали о некоторых из проводимых экспериментах с самолетами и системами вооружения, среди которых была мифическая «Аврора» — незаконченный гиперзвуковой разведчик в форме черного треугольника, чьи испытательные полеты люди, предположительно, могли принимать за появление НЛО.

Благодаря судебным процессам мы примерно знаем не только зачем и как использовалась «Зона 51», но и ее самый мрачный секрет.

Источник фото: Wikipedia

Отравленные жизни

В конце 1990-х пять сотрудников «Зоны 51» подали в суд на правительство. Они требовали сообщить подробности о токсичных субстанциях, которые использовались в ходе секретных испытаний. Эти люди действительно работали на овеянном легендами полигоне, но объединяло их не знание о технологиях пришельцев, а серьезные проблемы со здоровьем.

Подробности этой истории недавно рассказал их адвокат, профессор права Джонатан Турнли. По его словам, двое из его подзащитных умерли, а другие так и не узнали правду — бывший тогда президентом Билл Клинтон специальным декретом запретил обнародовать информацию о «Зоне 51».

Однако в ходе процесса все-таки выяснилось, что на базе нередко сжигали материалы, содержавшие крайне токсичные элементы — вероятно, компоненты экспериментального горючего. Они выделяли в атмосферу ядовитые испарения. Именно они отравили работников, страдавших от болезней внутренних органов и поражения кожи.

Может, эта тайна звучит не настолько ужасно, как эксперименты с пришельцами, зато раскрывает истинную причину, по которой правительство так рьяно охраняет «Зону 51» от контактов с внешним миром. Пока люди фантазируют о сосудах с головами инопланетян и межгалактических телепортах, их внимание отвлечено от реальных угроз для экологии и людей.

«Зона 51» — яркий пример культа секретности американского правительства, пишет Турнли.

«В отсутствии реальной информации слухи и конспирологические теории разрастаются как снежный ком. База превратилась в карикатуру, объект любопытства и шуток вроде обещания бесплатного пива любому пришельцу, которому удастся выбраться с базы. Но если история чему-то учит, так это тому, что из „Зоны 51“ проще выйти пришельцу, чем истине», — с горькой иронией резюмирует профессор.

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