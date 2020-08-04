Трусы-кольчуга и самые красивые ягодицы. Музеи мира участвуют в баттле на лучший объект коллекции

Музеи всего мира прекратили работать из-за пандемии коронавируса. Но сотрудники культурных учреждений не отчаялись и начали показывать свои экспонаты в Сети. Все началось с того, что Йоркширский музей вызвал на онлайн-баттл в Twitter другие музеи, чтобы они показали свои сокровища. Изначально все конкурсы имели свою тематику. К примеру, «самый жуткий объект». Но теперь наступил финал, где нет никаких ограничений. Под хэштегом #CuratorBattle можно найти самые необычные экспонаты.

Задал тон, как обычно Йоркширский музей. Он похвастался англосаксонским шлемом VIII века. В сообщении говорится, что такие же шлемы носили члены Нортумбрийской королевской семьи.

Британский национальный музей оружия и доспехов объявил, что его самым ценным экспонатом, из-за которого посетители возвращаются снова и снова, являются кольчужные трусы. Их возраст насчитывает 500 лет.

«Мы можем показать бесценные доспехи, потрясающие мечи, но посетители возвращаются каждый год ради пары трусов из кольчуги, которые носили рыцари».

Не меньший интерес у посетителей вызывает «носок викинга».

«Это скромный кусок трикотажа, но он просуществовал замечательную 1000 лет и напоминает о реальной жизни», — рассказали в музее Jorvik Viking Centre.

Еще одним странным объектом притяжения в музее Кромвеля стала шляпа самого Оливера Кромвеля, английского государственного деятеля и полководца, вождя индепендентов, руководителя Английской революции.

«У нас есть драгоценные картины, мечи, доспехи и предметы удивительной красоты, но для большинства посетителей лучшим объектом остается очень редкая фетровая шляпа 17 века, которая принадлежала Оливеру Кромвелю», — сказано в сообщении музея.

Источник фото: Музей Кромвеля

Восторг у посетителей музеев вызывает и странное напольное покрытие 1600-х годов. По признанию музея истории Оксфорда, британцы с ума сходят от этого экспоната. Такие полы были обнаружены в домах по всей стране, и только в графстве Оксфордшир около 17 штук.

Источник фото: Museum of Oxford

Лучшие ягодицы — у нас в музее

Баттлом на лучший предмет экспозиции Йоркширский музей решил завершить серию флешмобов, которая постепенно становится менее актуальной из-за снятия ограничительных мер, вызванных вспышкой COVID-19. Так, одной из наиболее известных была акция, в рамках которой музеи выкладывали в Сети фото экспонатов с голой филейной частью: «Лучшие ягодицы в искусстве».

Мимо такого соревнования не прошли и российские музеи. Так, Томский областной краеведческий музей (ТОКМ) опубликовал фотографию макета памятника 1920-х годов «Освобожденный труд» Матвея Манизера. Скульптуру изначально планировали установить в центре города.

«Так музейщики шутят и в целях популяризации музейного дела и художественного и исторического наследия выставляют вот такого рода предметы с интересных ракурсов. Для западного мира это рядовое событие, а для наших, возможно, необычное… Мы разместили снимок макета скульптуры „Освобожденный труд“ Матвея Манизера, которая находится в фондах музея с 1926 года», — рассказала сотрудница ТОКМ Анна Полякова.

В батле также принял участие Первый музей славянской мифологии в Томске. Он выложил «Банника» современного художника Александра Угланова.