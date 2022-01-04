Легендарная шайка советского кино. Как появилась троица Труса, Балбеса и Бывалого

Трус, Балбес и Бывалый — самая известная и любимая зрителями троица неудачливых правонарушителей из советского кино. Их сыграли Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов. Но состав трио мог быть другим. С первого раза на роль Труса был утвержден только Вицин.

Ипохондрик, оптимист и лидер шайки

Герои Вицина, Никулина и Моргунова очень разные. Трус нервный, подвержен ипохондрии и сентиментальности. Внешне он старается производить впечатление интеллигента, носит шляпу и пиджак.

Балбес, наоборот, очень оптимистично смотрит на вещи, любит выпить. Это выдает его красный нос. Их лидер — Бывалый. Отличается от своих напарников наглостью.

Впервые троица появилась в короткометражках «Пес Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики». Они вышли в свет в 1962 году.

Вицина утвердили на роль даже без проб. Директор Музея трех актеров Владимир Цукерман рассказывал, что режиссер Леонид Гайдай считал, что Труса может сыграть только этот актер.

Роль Балбеса хотел исполнить Сергей Филиппов. Были мысли привлечь Бориса Новикова. Однако, по словам Никулина, с самого начала было понятно, что жизнерадостного жулика будет играть он.

«А вы хлопайте глазами»

В своих мемуарах артист рассказывал, что попробовать сняться в короткометражной комедии «Пес Барбос и необычный кросс» ему предложил один из ассистентов Гайдая. При первой же встрече режиссер оглядел его со всех сторон и рассказал, что в картине есть три роли: это Трус, Бывалый и Балбес. Последнего как раз хотят предложить ему. После помощник Гайдая рассказал, что после встречи режиссер сказал: «Ну, Балбеса искать не надо. Никулин — то, что нужно».

«С гримом у вас все просто. У вас и так смешное лицо. Нужно только деталь придумать. Пусть приклеят большие ресницы. А вы хлопайте глазами. От этого лицо будет выглядеть еще глупее», — говорил ему позже режиссер.

Кандидатами на роль Бывалого были Михаил Жаров, Иван Любезнов и Игорь Ильинский, но всех смутило то, что на съемках придется слишком много бегать. В итоге лидером шайки стал Евгений Моргунов.

Никулин никогда не видел его до съемок. Но поэт Леонид Куксо не раз говорил ему, что им стоит обязательно познакомиться. «Он (Моргунов — прим. ред.) удивительный человек: интересный, эмоциональный, любит юмор, розыгрыши. С ним не соскучишься», — рассказывал Куксо.

Актеры сработались. Даже вне съемок им нравилось импровизировать вместе в образе своих героев.

Постой, паровоз, рапиры и «моргуновка»

После первых двух кинолент Трус, Балбес и Бывалый появились в эпизоде фильма «Дайте жалобную книгу», а затем — в «Операции „Ы“ и других приключениях Шурика». Там Никулин исполнил легендарную песню «Постой, паровоз…». Реплики персонажей стали крылатыми. Их любят и используют до сих пор. Комедия была так популярна, что даже автомобиль Бывалого СМЗ С-3А начали называть «моргуновкой».

Во время съемок эпизода с ограблением склада для актеров пригласили преподавателя фехтования. Благодаря занятиям, по словам Никулина, вскоре они стали драться на рапирах не хуже настоящих спортсменов.

Но Гайдаю такой идеальный бой показался скучным, тогда и был придуман момент, когда Шурик наносит Балбесу удар в грудь и попадает в спрятанную за пазухой бутылку.

Буква «Ы» в названии фильма тоже появилась, конечно, не случайно. Это стало сатирической отсылкой к старым советским детективным фильмам про шпионов. Назывались они, как правило, «Операция „Омега“», «Операция „Икс“», «Операция „Зет“».

«А поскольку наш фильм был подобием пародии, то и букву для названия выбрали самую нелепую», — рассказывал позже Никулин в интервью kp.ru.

Бамбарбия, киргуду!

Со студентом Шуриком трио жуликов позже встретилось в еще одном шедевре Гайдая — «Кавказская пленница». Но изначально Никулин и Моргунов не хотели сниматься в этой картине из-за того, что им казалось, что троица слишком часто появляется на экранах и это может создать впечатление, что фильмы с их участием однотипные.

Никулину, помимо этого, сначала не понравился сюжет. «Мне Гайдай показал сценарий, я говорю, что это примитивно, ну где здесь юмор?» — вспоминал артист.

Гайдай согласился с некоторыми замечаниями, благодаря чему зрители смогли снова увидеть полюбившихся жуликов. Кстати, именно в «Кавказской пленнице» впервые был показан суд над шайкой.

После новых приключений Шурика Трус, Балбес и Бывалый появились в эпизодах киноленты «Семь стариков и одна девушка» и в фильме «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика».

В 1980 году Моргунов и Вицин сыграли Бывалого и Труса в «Комедии давно минувших дней», где их герои сначала противостоят, а потом помогают Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову искать клад. Никулин сниматься в этой картине не стал, посчитав, что образ Балбеса уже замылился.