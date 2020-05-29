Трупы рядом с пациентами и койки на двоих. Мумбаи стал новым очагом пандемии

В Мумбаи на одну койку кладут двух пациентов так, что люди фактически лежат друг на друге, а к аппаратам ИВЛ подключают по очереди. У врачей просто нет иного выбора: больных слишком много. При этом некоторым не достается даже той самой кровати на двоих. Часть пациентов спит прямо на картонках в коридорах. Такие кадры запечатлели индийские журналисты.

И без того слабая система здравоохранения города, похоже, уже находится на грани краха. Рост числа больных привел не только к нехватке больничных коек, но и к дефициту мест в городских моргах. Тела погибших лежат прямо в больничных коридорах. Зачастую зараженных лечат бок о бок с трупами.

Поэтому в Мумбаи решили превратить ряд стадионов и офисных комплексов в отделения для больных COVID-19 и карантинные центры.

В одном из деловых районов создали импровизированный госпиталь на тысячу коек, включая отделения интенсивной терапии.

Стадион Национального спортивного клуба Индии превратили в карантинный комплекс на 600 мест, в то время как местный планетарий в будет вмещать 300 коек, а один из научных центров превратят в карантинный зал для обитателей трущоб. Частным больницам также приказали предоставить койки для пациентов.

При этом власти Индии утверждают, что ситуация с коронавирусом под контролем. С этим не согласны вирусологи. По их словам, эпидемия в стране только набирает обороты. Многие врачи также опасаются, что худшее еще впереди.

В государстве с 24 марта действуют одни из самых жестких мер по борьбе с COVID-19, но это только лишь несколько замедлило распространение вируса. Индия занимает четвертое место в мире по количеству новых случаев, регистрируемых каждый день.

По словам местных правозащитников, десятки пациентов с заболеваниями, не связанными с COVID-19, умирают из-за того, что им отказывают в лечении. В некоторых больницах Мумбаи и вовсе приказано принимать только зараженных коронавирусом. Так, на прошлой неделе 15-летний Пован Маддибона скончался после того, как шесть больниц отказали ему в лечении почек.

Медики в страхе ждут июня, который традиционно принесет с собой муссоны и вспышки лихорадки денге, малярии и лептоспироза, больные которыми ежегодно заполняют больницы.

В прошлом году в Индии официально зарегистрировали более 67 тысяч случаев заболевания лихорадкой денге, хотя считается, что реальная цифра намного выше.

Тем временем в пятницу в Медицинском колледже Меерута в штате Уттар-Прадеш несколько обезьян напали на лаборанта, который нес в лабораторию образцы крови пациентов с подозрением на COVID-19.

После этого в Сети появилось видео, на котором видно, как обезьяна жует один из похищенных наборов для сбора образцов. Полиция штата подтвердила, что поймать животных не смогли. Теперь врачи опасаются, что в случае наличия в образцах коронавируса, он может передаться обезьянам, которые не первый раз похищают предметы из этого центра.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом в Индии составило 172 569 человек. 4 971 человек погиб.