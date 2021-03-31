Обезглавленную девушку нашли в Архангельской области. Подозреваемый не раз срывался на ней

В Архангельской области обнаружили обезглавленное тело девушки. В ее смерти подозревают бывшего ухажера. По словам родных и знакомых, он не раз бил девушку.

В Новодвинске 25 марта нашли расчлененное тело 33-летней девушки. Ею оказалась Ольга Шлямина, работавшая инженером автотранспортного производства АО «Архбум», а также была директором ООО «Элита». Ранее ее родственники заявили об исчезновении девушки — 20 марта Ольга вышла из дома в шесть часов и пропала. Через пару дней нашли и голову девушки.

По делу ведутся сразу две экспертизы — генетическая и судебно-медицинская.

Ее 40-летний бывший парень Вячеслав Самойлов признал свою вину, но только частично. В беседе со следователями он заявил, что был в нетрезвом состоянии и два раза ударил девушку по голове из-за чего она и упала. Подозреваемого арестовали на два месяца, его обвиняют в умышленном убийстве.

У Ольги остался несовершеннолетний сын. Мать погибшей намерена добиться наиболее жесткого наказания для подозреваемого.

«Я жалею, что отменили смертную казнь», — добавила женщина.

Кто такая Ольга Шлямина

Ольгу Шлямину знали как молодую мать, карьеристку и участницу конкурса красоты «Королева леса — 2018», в котором она прошла в суперфинал. На прошлой работе коллеги отмечали ее доброту и справедливость.

Примерно семь лет назад она познакомилась с Вячеславом Самойловым. Мать Ольги утверждала, что они долго не общались, а потом сошлись, и это напугало женщину. Она подозревала, что ухажер опасен и протестовала против их связи.

Мать погибшей девушки рассказала, что подозреваемый хотел, чтобы они жили вместе и даже купил для этого квартиру, но Ольга отказывалась.

По словам матери, Самойлов бил девушку, это подтвердили и ее подруги. Одна из них рассказала, что Шлямина часто скрывала синяки на руках и жаловалась на своего парня за то, что тот срывается на ее ребенка и распускает руки.

Не так давно Ольга рассказала матери, что у нее появился воздыхатель на новом месте работы. Мать испугалась, что обвиняемый может как-то отомстить девушке за это.

Она подозревает, что двое людей поругались, потому что Ольга вероятно решила порвать с Вячеславом.

Что известно о подозреваемом

Вячеслав Самойлов проживал в Новодвинске, но периодически уезжал на заработки в Усинск. До этого случая Самойлов не раз нарушал закон. В 2003 году против него возбудили дело по статье «Хулиганство», но в итоге его закрыли. А в 2016 против Самойлова уже шло уголовное дело за избиение собственного отца и угрозы убить его. Но стороны примирились, и дело прекратили.

Вячеслава Самойлова стали подозревать сразу после того, как Шелямину нашли 25 марта мертвой. Подозреваемый заявил, что ударил ее и допустил, что мог даже убить девушку.

Спустя пять дней обвиняемый в убийстве рассказал, что два раза ударил Ольгу по голове. Она из-за этого упала и ударилась головой о пол.

На допросе он так же рассказал, что между ним и Ольгой произошла спора из-за ее беспочвенной ревности. В порыве ярости он и побил ее, но смерти девушке не желал.

Как только подозреваемый понял, что Ольга мертва, то попытался скрыть преступление. Он расчленил тело и оставил его части в разных местах.