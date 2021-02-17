Отель-казино Trump Plaza взорвали. С экс-президентом там бывали Майк Тайсон, Мухаммед Али, Мик Джаггер и другие звезды

В США взорвали известный отель и казино Дональда Трампа. Заведение не работало больше шести лет, а право разрушить его продали с молотка. История же Trump Plaza не скромнее ее интерьера — здесь бывали звезды кино, спорта и музыкального мира.

39 этажей удачи

Еще в 1984 году в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, открылся грандиозный 39-этажный небоскреб Trump Plaza. В принадлежавшем миллиардеру здании располагался люксовый отель: более 600 комнат, семь ресторанов, фитнес-клуб, выставочный зал на 750 мест и огромное казино.

Изначально все заведения принадлежали компании Harrah’s, уже владевшей игорными домами в Штатах. Но когда стало ясно, что дорогая Trump Plaza не приносит дохода, Дональд Трамп был вынужден выкупить бизнес в своем небоскребе. Потом он скупил еще несколько зданий вокруг отеля, чтобы соединить их все в один престижный развлекательный кластер, — и ему это удалось.

В 1988 и 1989 годах Trump Plaza принимала у себя престижные борцовские поединки WrestleMania IV и WrestleMania V, а Дональд Трамп выступал спонсором этих соревнований. В первые 13 лет работы небоскреба-отеля в нем провели 19 мероприятий по профессиональным боксерским боям. Одним из самых знаменитых бойцов Trump Plaza стал Майк Тайсон.

Бывший сотрудник отеля-казино Берни Диллон вспоминал, что нередко видел знаменитостей в залах Trump Plaza — от Мика Джаггера и Халка Хогана до Брюса Уиллиса и Уоррена Битти.

«Входили Мадонна и Шон Пенн, Барбара Стрейзанд и Дон Джонсон, Мухаммед Али был там, Опра [Уинфри] сидела с Дональдом [Трампом] у ринга. Это было особое время, жаль, что оно прошло», — передает его слова Las Vegas Sun.

В мае 1990-го казино Trump Plaza появилось во всех американских новостях: за один вечер японский инвестор Акио Касиваги проиграл там десять миллионов долларов в баккара — карточную игру, где участники должны набрать максимальное число очков всего тремя картами. Позднее кинорежиссер Мартин Скорсезе отразит этот случай в своей картине «Казино».

Начало конца

В начале 1990-х проект Трампа едва не разорился из-за конкуренции с его же проектом Trump Taj Mahal. В итоге миллиардер смог договориться с инвесторами и оформить банкротство Trump Plaza, но продолжил вести дела. В 1993-м началось расширение зоны отеля-казино, недостроенный объект рядом должен был превратиться в дополнительные игорные зоны и номера отеля.

Но Трампу пришлось столкнуться с иском: он хотел отнять часть территории у домовладелицы по соседству, чтобы построить парковку для элитных автомобилей. Суд решил дело не в его пользу.

Еще несколько лет миллиардер пытался возвести игорную империю и расширить ее границы, но в 2009 году разорвал большую часть контрактов с Атлантик-Сити и бизнесом там. По данным Тhe Guardian, он получил лишь 10% от доходов казино, использовавших его имя.

В 2011 году крах проекта стал очевидным: казино пообещали продать или закрыть. В 2013 году нашелся покупатель, но один из держателей акций Trump Plaza отказался от сделки. В 2014 году здания было решено снести. На протяжении последних шести лет громада Trump Plaza оставалась в запустении.

Взорвать здание должны были еще в 2018-м, но сроки несколько раз отодвигались из-за неурядиц с финансированием и документами. В 2019-м право на снос небоскреба решили продать на благотворительном аукционе, но новый владелец территорий, миллиардер Карл Айкан, приказал закрыть торги и заплатил назначенную сумму сам.

Финальный аккорд

После проигрыша Трампа на вторых президентских выборах мэр Атлантик-Сити Марти Смолл заявил, что здание разрушат, приурочив это к поражению политика.

«Мы сносим это здание с учетом прошлого Трампа в нашем городе. Трамп воспользовался в своих целях законами в области банкротства, заработал крупные средства в Атлантик-Сити и потом бросил на произвол судьбы город и его жителей», — сказал он во время пресс-конференции.

Посмотреть на последние мгновения существования Trump Plaza пришли десятки людей. Они почти час ждали, чтобы увидеть, как небоскреб складывается за десять секунд, оставляя после себя только огромное облако пыли.