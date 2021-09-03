Считать ушибы и следить за работниками по камерам. Изменения в Трудовом кодексе в 2022 году

Трудовой кодекс изменится в России с марта 2022 года. У работодателей появится сразу несколько новых обязанностей и прав. Руководители должны будут вести учет микротравм и смогут отстранять от работы отказавшихся надеть средства индивидуальной защиты.

В марте следующего года вступит в силу закон о внесении изменений в Трудовой кодекс (ТК). Поправки особо не скажутся на взаимоотношения работодателей и сотрудников. Большинство изменений внесли для уточнения некоторых положений. При этом есть некоторые нововведения.

«Принципиально меняется подход в сфере охраны труда. Он становится более рисково-ориентированным и формирует учет индивидуальных особенностей и работодателя и конкретного рабочего места», — рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Цитату привел РБК.

Опасные условия работы

Согласно новым правилам, работодатель должен будет приостановить работу, если сотрудник выполняют ее в опасных условиях. Такой класс условий труда будет определяться по результатам специальной оценки.

Работать будет запрещено до тех пор, пока на рабочих местах не будет устранена опасность. При этом все сотрудники должны получать среднюю зарплату во время приостановки деятельности. Также за ними должны быть сохранены рабочие места. Еще работодатель сможет предоставить сотрудникам другое место работы. Возобновить деятельность компании можно будет только после получения результатов повторной проверки.

Разрешение на съемку

Все организации смогут снимать на видео рабочий процесс. Затем записи можно будет предоставить инспектору из трудовой комиссии. Такую возможность прописали в новой статье 214.2 ТК РФ. Изменение ввели для того, чтобы работодатель мог контролировать безопасность на производстве.

Сейчас руководитель компаний тоже могут вести видеосъемку производственного процесса. Но такое право имеют лишь представители отдельных отраслей. Речь идет о строительной и транспортной сферах. С ведением нового закона сотрудники получат возможность узнавать у работодателя, на какое устройство его снимают во время работы.

Служба охраны труда

Если в компании работают более 50 человек, то она должна будет иметь службу охраны труда. Вместо целой службы организации смогут нанять одного специалиста по охране труда.

Если на предприятии нет необходимого специалиста, то его функции будет выполнять сам работодатель или уполномоченный сотрудник. При этом руководитель организации может обратиться к сторонней компании, оказывающей услуги в области охраны труда. Такая организация должна иметь необходимую аккредитацию.

Отказ от СИЗ

Работодатель должен обеспечить сотрудника средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Если работник отказывается их использовать, то руководитель компании обязан отстранить его от работы. В список СИЗ входят:

— специальная одежда и специальная обувь;

— дерматологические средства защиты;

— средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, ушей и глаз;

— средства защиты от падения с высоты;

— другие средства индивидуальной защиты, которые может внести в перечень сама организация.

Учет микротравм

Работодатель и раньше должны были фиксировать производственные травмы и профзаболевания, которые отражаются на здоровье и работоспособности сотрудника. Теперь им придется вести учет и микротравм — ссадин, ушибов мягких тканей, кровоподтеков и других повреждений.

Учет микротравм нужно будет вести в специальном журнале. Травмированный работник должен будет сообщить о повреждении руководителю, а тот будет обязан зафиксировать обращение и выявить причину микротравмы.

Авторы нововведения считают, что такой учет поможет работодателю выявлять потенциальные риски травмирования. Руководители смогут свести к нулю профессиональные риски и обеспечивать улучшение условий труда.

Источник фото: pixabay.com