Трудный прыжок россиянки на Олимпиаде недооценили. Но с протестом будут проблемы

Российская спортсменка Анастасия Таталина заявила, что ее засудили во время соревнований по фристайлу и лишили заслуженной олимпийской медали. Проблема в том, что в оценке выступлений фристайлистов нет технического судейства — как, например, в фигурном катании. И даже сложный элемент не прибавит баллов, если выступление не понравилось судье.

Россиянке снизили баллы за выступление

На пекинском стадионе «Снежный парк Гэньтин» завершились соревнования по фристайлу в слоупстайле среди женщин. Россию в финале представляла чемпионка мира в биг-эйре Анастасия Таталина. Лучший результат спортсменка показала в третьей попытке, набрав в общем 75,51 балла. Таталина заняла четвертое место.

«Считаю, что меня сегодня просто засудили, это нечестно. На последней попытке я сделала сложнейший трюк, который сегодня не делал никто, но получила только 75 баллов. Сейчас с тренерским штабом будем разбираться в ситуации, это был проезд не на 75 баллов, а выше. Это нечестно, так не должно быть», — сказала она.

Победительницей соревнований стала Матильда Гремо из Швейцарии, которой судьи поставили 86,56 балла. Серебряную награду завоевала китаянка Гу Айлин, набравшая 86,23 балла. Эстонская спортсменка Келли Силдару получила 82,06 балла и заняла третье место.

Россияне обратятся с жалобой в FIS

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов заявил, что Анастасия Таталина должна была войти в тройку лидеров и получить олимпийскую медаль. В третьем заезде спортсменка чисто исполнила сложную программу, в которую входил очень трудный прыжок. Вот только в мировом фристайле отсутствует практика подачи протестов, напомнил Олимпийский комитет России.

«Мы подготовим анализ, с нашей стороны будет официальное обращение. Мы не должны оставлять это без внимания. Считаем, что Насте придержали оценки. После нее выходили конкуренты — представители США и Китая. Американская спортсменка не смогла справиться со своей программой. Представительница Китая выполнила неплохой проезд, но у Насти Таталиной он был лучше», — заявил Алексей Курашов.

При этом в Международной федерации лыжного спорта (FIS) заявили, что Федерация фристайла России пока не отправляла никаких обращений по поводу оценок россиянки Анастасии Таталиной на Олимпийских играх.

В фристайле нет технических оценок

Член президиума Федерации фристайла России Петрос Гаспарян в разговоре с «360» отметил, что тоже считает оценки Таталиной несправедливыми. По его словам, российская спортсменка чисто выполнила сложнейший элемент, но получила меньше баллов, чем соперница, которая выступила слабее и менее качественно.

«Мы сами всегда возмущались, что этот вид спорта не имеет технических оценок тех элементов, которые выполняются, по степени сложности. Судейство субъективно. Вот показалось судье, что та лучше прыгнула, и все. И нет даже каких-то параметров, по которым можно подавать официальный протест», — пояснил Петрос Гаспарян.

Он пояснил, что для пересмотра решения судьи должно быть основание, а при такой системе его нет: судьи считаются профессионалами, мнение которых имеет решающее значение. Кроме того, не последнее место занимает и политика: многие страны считают, что интересы выступающей под белым флагом России можно ущемить.

Протест на Олимпиаде нужно подавать быстро

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев пояснил «360», что существует Жюри федераций, куда можно подать протест на необъективность судейства. Это нужно делать очень оперативно, потому что когда Олимпийские игры закончатся, разбором жалоб уже никто заниматься не будет.

«В то же время есть и вышестоящие инстанции на уровне Международного олимпийского комитета, если вопрос останется не решенным на уровне дисциплинарной комиссии соответствующей международной федерации по данному виду спорта», — заключил Сергей Алексеев.