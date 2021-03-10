Трудности переводов. Россиянам придется больше платить за отправку денег за рубеж

Американский сервис трансграничных переводов MoneyGram ограничил свою работу в РФ. Клиенты должны будут искать альтернативные пути, а для перевода через банковскую карту придется заплатить приличную комиссию.

Сервис денежных переводов MoneyGram с 1 марта прекратил отправлять деньги из России в другие страны мира. Вывести наличные деньги, которые отправляли из зарубежных стран, можно только в отделениях «Золотой короны», сообщил РБК.

MoneyGram была единственной компанией с услугой трансграничных денежных переводов, которую Центробанк внес в реестр операторов иностранных платежных систем в апреле прошлого года.

По словам директора компании «Золотая корона — Денежные переводы» Ивана Ситнова, с 1 марта начало действовать соглашение, благодаря которому во всей инфраструктуре сервиса можно получить переводы, отправленные с помощью МоneyGram.

Причины закрытия сервиса

По мнению опрошенных РБК экспертов, вероятной причиной закрытия MoneyGram стало ужесточение политики Банка России к зарубежным компаниям, предоставляющим платежные услуги. Теперь по закону в стране нужно иметь представительство, структуру для расчетов, хранения данных и договорные отношения с участниками платежного рынка. MoneyGram, вероятно, посчитала, что эти требования выполнить нелегко, поэтому система будет работать с местным партнером.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в разговоре с «360» отметил, что американский сервис MoneyGram не был популярен в России. Эксперт группы компаний «Финам» Алексей Корнеев также добавил, что Россия была не на первом месте у американской компании, а сам рынок трансграничных переводов по итогам 2020 года сильно упал.

Возможно, он ушел с рынка, потому что стал неконкурентоспособным. Посчитал издержки и понял, что на этом рынке нет места Юрий Юденков.

Юденков добавил, что основные денежные переводы из России идут в страны ближнего зарубежья: на Украину, в Узбекистан и Киргизию.

Возможные последствия

По мнению Юрия Юденкова, вслед за MoneyGram может потянуться цепочка закрытий зарубежных систем денежных переводов. Также вполне возможно, что на рынке появится новый похожий сервис, но бенефициаром будет уже российская компания.

По словам руководителя общества защиты потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз» Игоря Костикова, если зарубежные системы денежных переводов нарушают какие-то нормативы и регламенты, то ряд закрытий вполне возможен.

Несмотря на новости о закрытии, россияне не столкнутся с проблемами перевода средств за рубеж, заявил руководитель общества защиты потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз» Игорь Костиков. Сейчас можно прийти в практически любой банк и сделать денежный перевод.

Иного мнения придерживается аналитик Алексей Корнеев. Он считает, что любые ограничения негативно скажутся на сфере платежей. Вполне возможно, что из-за неудобств людям придется искать альтернативные пути, также активизируется деятельность на сером рынке.

Экономист добавил, что появление нового сервиса, похожего на MoneyGram, зависит от потребности людей в переводе денег за рубеж. Однако сейчас спрос на такую услугу у россиян небольшой, ведь достаточно просто банковского перевода. Единственный минус, который ожидает российских клиентов, — это высокая комиссия за перевод.