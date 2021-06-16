За каждым успешным стартом — сотни бессонных ночей. Космическая отрасль всегда была гордостью России, но работают там не только космонавты. На благо страны трудятся ученые, инженеры, технологи и представители десятков других профессий. «360» рассказывает историю ученого Владимира Климова, на данный момент — советника генерального директора АО «ЦЭНКИ» (Космодромы России), который участвовал в создании стартового комплекса для ракетно-космической системы Н1-Л3 в рамках советской «Лунной программы».

Владимир Климов — один из ведущих конструкторов разработки стартового комплекса для ракетно-космической системы Н1-Л3. Планировалось, что комплекс будут использовать в рамках советской «Лунной программы», однако этот проект так и не осуществили. Кроме того, Климов принимал активное участие в разработке стартового комплекса для советского многоразового космического корабля «Энергия — Буран», создание которого во всем мире считали невозможным.

За «выдающиеся достижения в развитии космической техники» Владимир Климов в 1991 году получил звание Героя Социалистического Труда. Кроме того, за свою работу он получил орден Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени и ряд медалей.

Источник фото: телеканал «360»

Ни минуты сожалений

Решение стать инженером-механиком Климов принял еще в школе.

«Знаете, в те годы в традиции было спрашивать у учеников старших классов: „Кем ты хочешь быть?“ И у меня как-то на этот счет было совершенно ясное решение: я буду инженером-механиком. У меня была полная убежденность, что это будет так. <…> Я окончил школу, сдал экзамены, поступил в МАИ и с удовольствием продолжал там учиться, ни разу не сомневаясь, не совершил ли я ошибку», — рассказал он «360».

Первый рабочий день Владимира Климова был во время прохождения практики. В то время он доучивался в МАИ и попал по распределению в ОКБ-2, которое на тот момент только начинало разрабатывать технику для космической отрасли.

«Первый день у меня был не тогда, когда я пришел на работу, а тогда, когда я пришел на практику и первый раз прошел проходную. Это был счастливый день. Нас встречал главный конструктор Исаев Алексей Михайлович почти по-дружески — он в то время был сам еще достаточно молодой. Это был такой теплый разговор, который родил в нас такое состояние, ощущение, что мы пришли туда, куда хотели, и здесь наш путь», — подчеркнул собеседник.

Источник фото: телеканал «360»

Я прошел через ряд очень серьезных работ. Все они важные, все они нужные, и самое главное, что они все оставляли у меня удовлетворение. Это не потраченные годы, не зря потраченное время Владимир Климов.

Тем, что кто только выбирает будущую профессию, Климов посоветовал прислушиваться к себе, чтобы понять, чем именно хочется заниматься в будущем. При этом талант к инженерным профессиям может проявиться не с детства, как это бывает в сферах искусства, а значительно позже. Он подчеркнул, что самые интересные профессии — в космонавтике. Сейчас эта отрасль нуждается в различных творческих специалистах, которые «искренне заинтересованы поднять нашу космонавтику на тот же уровень, которым мы гордились всегда».

Работа, вызывающая уважение

Главным отличием отечественной космонавтики всегда было ее первенство в сравнении с другими державами.

«Я могу об этом судить, потому что я достаточно глубоко знаком с тем, что было в Америке в 1996–1997 годах, — я был на всех космодромах в США, встречался со специалистами. Наша космонавтика не просто производила впечатление, она вызывала уважение. И американцы, когда у них наступил период такой трудной ситуации с эксплуатацией комплексов, обратились к нам. <...> Вот мы сегодня говорим об их успехах в космосе — тогда они перешли на нашу технологию и [до сих пор] пользуются нашими рекомендациями. Это просто пример того, как правильные технические, организационные и эксплуатационные основы, заложенные в нашей советской, российской космонавтике, восприняты в странах, которые мы тоже можем назвать передовыми в области космоса», — отметил он.

Источник фото: телеканал «360»

Климов подчеркнул, что все профессии в космической отрасли очень непростые, потому что связаны с высокой степенью ответственности. Многие не справлялись с этим грузом и уходили из отрасли, однако имена тех, кто не сдался на полпути и прошел через все трудности, навсегда вошли в историю космонавтики. Он вспомнил, как люди реагировали на первый полет Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года.

Это был искренний праздник. Гордость людей, нескрываемая и искренняя. Это даже не демонстрация советских времен в самом хорошем смысле слова, это было больше. У людей сияли глаза. <…> Это был интересный праздничный день. Я надеюсь, что когда-то такие дни у нас еще повторятся Владимир Климов.

Луна ждет

Владимир Климов напомнил, что участвовал в создании стартового комплекса для полета советских космонавтов на Луну. Его удалось построить, но программу в те времена так и не реализовали. Однако Россия не отказалась от этих планов — сейчас ведутся работы, которые позволят доставить космонавтов на земной спутник. Климов отметил, что эскизный проект ракетно-космического комплекса уже готов, но сделать предстоит еще многое.

Источник фото: телеканал «360»

«Главная задача состоит не в том, чтобы повторить успех американцев 50-летней давности. Нет, мы не просто должны доставить космонавтов на Луну, мы должны видеть программу дальнейшего освоения Луны. Вот ее надо сформировать и под эту программу сделать то, что необходимо для ее осуществления», — подчеркнул он.