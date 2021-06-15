За каждым успешным стартом — сотни бессонных ночей. Космическая отрасль всегда была гордостью России, но работают там не только космонавты. На благо страны трудятся ученые, инженеры, технологи и представители десятков других профессий. «360» рассказывает историю Александра Моишеева, главного конструктора телескопа астрономической обсерватории, который в свое время стал настоящим прорывом.

Александр Моишеев — кандидат технических наук, прошедший путь от инженера до заместителя генерального конструктора. На его счету уникальные разработки, которые стали прорывом в изучении космоса. Придуманные им конструктивные новинки отметили во многих научных трудах. Также он получил премию президента Российской Федерации в области образования.

От детских моделей самолетов до космических проектов

Интересоваться конструированием Александр Моишеев начал еще в школе. Тогда его увлекали детские модели планеров и самолетов. Именно в это время будущий конструктор и понял, что хочет создавать.

«Конструктор — это создатель. Причем создатель той творческой собственной мысли, которая в данный момент кажется самому наиболее интересной, наиболее оптимальной. А дальше уже ручками все это дело изготавливаешь. Было интересно», — рассказал «360» Александр Моишеев.

Источник фото: телеканал «360»

Первое время он был уверен, что будет работать в сфере авиации. Именно она на тот момент казалась Моишееву пределом эстетического, технического творчества. Однако после запуска первого спутника и полета Юрия Гагарина будущий конструктор задумался о космосе.

Моишеев считает, что разглядеть потенциал человека можно в раннем детстве. По его словам, некоторые дети часто ломают игрушки, другие — ломают и чинят.

«Если просто ломает, то в лучшем случае ребенок может стать испытателем в будущем. А вот если после того, как сломал, он придумал, как это починить, или как переделать эту игрушку, или как ее модернизировать… Тогда да, тогда задатки конструктора, можно считать, у него есть», — пояснил Моишеев.

Он подчеркнул, что эти задатки очень важно развивать, в чем ребенку потребуется помощь взрослых.

Из инженера в заместители генерального конструктора

Работу Моишеев нашел сразу после окончания Московского авиационного института. Однако первый рабочий день в качестве молодого специалиста был непростым, действовать приходилось в новых, непривычных условиях.

«Первый рабочий день у меня лично прошел как кошмарный сон, потому что одно дело — мы были в институте, <…> а когда мне в первый день дали на ознакомление чертеж луноходовских изделий, серий луноходов… <…> Я запутался в чертежах. <…> Это пришло с годами. Для того чтобы стать конструктором, мне кажется, у меня ушло полтора-два года», — отметил Моишеев.

Источник фото: телеканал «360»

Для этого пришлось потрудиться. По словам Моишеева, конструктор на всех этапах создания техники — соучастник ее дальнейшей жизни. Выпустив чертежи, специалист становится частым гостем цеха. Там он проверяет, правильно ли все делают, так ли все было задумано и все ли получается. Потом этот же человек отправляется к испытателям на полигон. Там проверяет, все ли идет по плану.

«На этих всех стадиях ты видишь, насколько твое изделие оптимально, насколько оно приспособлено ко всем этим стадиям жизненного цикла, чтобы было самому понятно. Когда ты уже прошел эти все стадии участия в жизненном цикле своего изделия, ты уже следующие изделия делаешь с учетом всех этих поправок, которые у тебя вырисовываются. Это и называется опыт, это и называется развитие», — отметил конструктор.

По его словам, в профессиональном становлении Моишееву помог дружный коллектив. Именно коллеги дали толчок тогда еще молодому специалисту для развития. Эти годы он считает самыми интересными.

Источник фото: телеканал «360»

«Творчество, рост от инженера-конструктора до ведущего инженера — это самый интересный период жизни. А дальше, когда конструктор, творец вынужден быть руководителем подразделения… Хорошо, если он удерживается на ролях играющего тренера, становится соавтором каких-то идей, предлагает что-то на основе более богатого опыта, какие-то конструктивные решения, — это здорово. Но когда он уже отрывается от конструкторской деятельности, там все становится не так интересно», — подчеркнул Моишеев.

Самое сложное — невозможность переключиться на что-то другое во время работы над тем или иным проектом. Даже по дороге на дачу или в гости конструктор думал, как усовершенствовать свое изделие.

«Вот ушел с работы, пришел домой — продолжаешь об этом думать. Наступили выходные, поехал на дачу, копаешь, а думаешь об этом же. У конструктора этого из головы не выдернуть», — пояснил Моишеев.

Поиск «изюминки творчества»

Конструктор подчеркнул, что ценит все свои проекты. Однако, конечно, есть те, которые оставили свой особенный след как для него лично, так и в истории страны. В пример Моишеев привел то, как при его участии в 1983 году запустили на орбиту первый в Советском Союзе астрофизический космический проект, космическую обсерваторию «Астрон».

«В этом проекте мы, конструкторы нашего предприятия, совместно с Крымской астрофизической обсерваторией делали космический телескоп. Этот космический телескоп был для того времени самым крупным космическим телескопом в мире. <…> Сегодня это смотрится не так грандиозно. Но тогда это был уникальный прием, который после выведения на орбиту показал свои очень хорошие характеристики. <…> После того как мы поняли, что это все реально, что это все можно при определенных усилиях и новаторских идеях, это дало эффект и удовлетворение не только мне, но и нашим руководителям, конструкторам, технологам, которые участвовали в нашем проекте», — подчеркнул Моишеев.

Источник фото: телеканал «360»

Космос ждут еще многие прорывы и открытия, уверен конструктор. Ведь постоянно появляется что-то новое и в области материалов, и в области IT-технологий. При этом наиболее прорывным открытием Моишеев считает освоение новых видов энергий, технологий для средств выведения, доставки космических аппаратов в нужную точку.

«Сегодня, чтобы к Марсу улететь, надо около девяти месяцев. Даже к Луне трое-четверо суток надо добираться. А уж что говорить про какие-то другие звездные скопления, про другие планеты, которые относятся к другой звездной системе. Когда наука, техника, технология дойдет до того, чтобы сократить это время, это будет принципиальным переломом освоения космического пространства. Для этого сейчас многое делается», — заявил собеседник.

По его словам, эти вещи кажутся экзотическими сегодня, но возможны уже в обозримом будущем, в XXI веке. Моишеев не исключил, что этого добьется кто-то из молодых специалистов. Конструктор посоветовал не терять инициативу, все время развиваться и настраивать себя на поиск «изюминки творчества».