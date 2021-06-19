За каждым успешным стартом — сотни бессонных ночей. Космическая отрасль всегда была гордостью России, но работают там не только космонавты. На благо страны трудятся ученые, инженеры, технологи и представители десятков других профессий. «360» рассказывает историю ученого Георгия Успенского, участвовавшего в запуске первого советского космического спутника.

Георгий Успенский — академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, в прошлом главный научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), где на протяжении 60 лет он занимался исследованиями проблем освоения космического пространства. На его счету разработки в области космической навигации, дистанционного зондирования Земли, исследования Солнца с близких расстояний, гравитационные эксперименты и многое другое.

Решающая роль удачи

Астрономия увлекла Георгия Успенского еще в школе — это во многом и определило его будущую судьбу, рассказывал он в интервью сайту kp.ru. Подростком он не потерял интереса к космосу, а потому поступил в МГТУ имени Н. Э. Баумана на специальность инженера-механика. Позже он работал в Министерстве обороны. Именно там, как Успенский рассказал «360», ему повезло больше всего.

«Руководителем моей работы был Константин Феоктистов — талантливейший человек, космонавт, который создал космический корабль „Восток“, на котором полетел Гагарин, а потом и он сам. За четыре года работы в Министерстве обороны я встретился с великолепными людьми, я увидел фундамент, увидел по-настоящему талантливых и где-то гениальных людей», — рассказал Успенский.

Источник фото: телеканал «360»

Научную и инженерную работу Георгий Успенский называет не иначе как искусством, творчеством. В разговоре с «360» он отметил, что больше всего, по его мнению, везет тем, кто попадает в научно-исследовательские институты, «где творчество является, по существу, работой». Однако одного вдохновения, конечно, в таком деле недостаточно. Нужны упорство, усидчивость, острый и пытливый ум.

«Творить — это самое достойное занятие, потому что творчество — это прогресс, интеллектуальный, промышленный, производственный. Конечно, очень многое зависит от того, насколько ты в правильном направлении держишь вектор, в котором творишь», — добавил Успенский.

«Можно ли полететь к звездам?»

Интереснее всего, по словам Георгия Успенского, ему было работать именно над первым спутником, который Советский Союз запустил в 1957 году.

«Создавать и проектировать — это, конечно, самая интересная интеллектуальная работа. По существу, ничего нет, а вы что-то создаете», — отметил ученый.

Источник фото: телеканал «360»

Но и после «Спутника-1» были потрясающие открытия, достижения человеческого разума.

Сначала первый спутник. Потом пилотируемые станции, проекты освоения Луны, Марса, Венеры. И в конце концов, когда Солнечная система вся уложилась в голове, встали вопросы: что же дальше, можно ли полететь к звездам? Георгий Успенский.

Тогда, по словам Успенского, было ясно, что до полета к звездам еще очень далеко, ответ — даже для самого себя — был однозначно отрицательным. Проблема была в том, что человеку просто не хватит скорости и времени: «нужно сжечь всю Землю, чтобы слетать туда и обратно [до ближайшей звезды] за 50 лет и чтобы человек остался живой».

«Мне стало ясно, что должен быть другой источник энергии. Не электромагнитные [источники], не топливо, не даже плазма, не солнечный парус — это должна быть совсем другая энергия. И, как мне показалось, это должна быть энергия, которая управляет нашей Галактикой», — рассказал Успенский.

Источник фото: телеканал «360»

Такой энергией спустя два года мучительной и кропотливой интеллектуальной работы Успенский счел гравитационную материю. Теория ученого предполагает, что скорость должна превышать скорость света. Многие коллеги критиковали его за такое предположение, но это не заставило Успенского отступиться.

Метод Успенского — так назвали его теорию — предполагал, что закон Ньютона, описывающий взаимное притяжение тел, не учитывал плотность каждого из них. Именно в этом Георгий Успенский и нашел разгадку. Более плотное тело будет притягивать к себе второе с большей силой. На этой основе и должен быть построен совершенно новый двигатель — гравитационный. Он позволит человеку отправиться к другим галактикам. Но до этого, по предположению Успенского, должно пройти еще два-три столетия.

Самым большим успехом я считаю механизм гравитационного притяжения, гравитационной силы. Он не сжимает пространство — и от этого появляется тяга, а пространство сжимается, потому что появилась тяга. Над этим я работал 30 лет. Значимость этого — это совсем другой взгляд на мир Георгий Успенский.

Источник фото: телеканал «360»

Будущее космонавтики

Есть планы и на ближайшее будущее: космонавтам и всей отрасли нужны прорывы, открытия и изобретения. Одним из важнейших будущих достижений Успенский считает появление космической системы обслуживания наподобие тех, что давно существуют на Земле, например для автомобилей.

«Буксиры подходят к тяжелым объектам, которые вышли из строя по какой-то причине, и тащат на станцию, прикрепляют. На станции есть мастерская, которая заменяет и обратно этот буксир уводит. Система космического сервиса, конечно, должна быть», — так видит это ученый.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас же многие задачи решаются сразу в космосе. Люди сталкиваются как с рядовыми задачами, так и нештатными, от которых могут напрямую зависеть их собственная жизнь и успех космической миссии в целом. Например, большой проблемой в свое время оказались утечки газа на МКС.

«Даже конкурсы объявляли о том, чтобы создать датчики утечки газа. Оказалось, что самое надежное — взять пакетик чая и отпустить его из рук, смотреть, куда он начал двигаться. Он движется туда, откуда вытекает воздух. Как ни странно, человечество ко всему простому идет самым сложным путем», — заключил Успенский.