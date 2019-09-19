Джастин Трюдо в роли Аладдина. Кто из знаменитостей попался на блэкфейсе

Даже тень нетолерантности сегодня может испортить карьеру публичного человека, будь он певец, дизайнер или лидер целой страны. Скандал может привести к потере репутации — по крайней мере на Западе. Это прекрасно понимал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который извинился за фотографию 20-летней давности. На ней он запечатлен в образе Аладдина с темным гримом на лице. Это блэкфейс, и на нем попались многие знаменитости.

Классический пример блэкфейса — афиша 1900 года с рекламой комика Уильяма Уэста. Источник: Wikimedia

Снимок политика появился в журнале Time. Медвежью услугу Трюдо сделал бизнесмен Майкл Адамсон, который учился в частной школе West Point Grey Academy. Там в свое время преподавал будущий премьер-министр. Фото попало к журналистам совсем невовремя. Ведь 21 октября в Канаде пройдут премьерские выборы, на которые Трюдо идет.

«Я нарядился Аладдином и нанес макияж. Я не должен был так поступать. <…> Мне действительно очень жаль», — извинился Трюдо.

Ему пришлось признаться, что это был не единственный такой случай. В школе он наносил темный грим для выступления с традиционной ямайской песней Day O (The Banana Boat Song). Она рассказывает о людях, которые грузят бананы на корабль.

Темный грим на лице называется блэкфейсом, и на Западе это серьезное оскорбление. Подобный макияж стали использовать в США в начале XIX века для карикатурного изображения темнокожих.

Кэти Перри и ее коллекция обуви

В начале 2019 года в центре скандала оказалась любимица публики певица Кэти Перри. У нее есть собственный бренд обуви Katy Perry Collections. В одной из линеек были представлены мокасины, на которых как будто бы изображено человеческое лицо. Обувь сделали в разных цветах, в том числе и черном. Именно такая модель и вызвала недоумение у части общества.

Представитель поп-звезды объяснил, что линейку выпустили еще летом 2018 года в девяти разных оттенках (черном, серебристом, золотом, графитовом, свинцовом, бежевом, розовом и красном). Однако толерантное сообщество возмутилась только спустя полгода и именно по поводу черной обуви. В итоге коллекцию сняли с продажи. Кэти Перри, конечно же, сказала, что никого оскорблять не собиралась и что все это какое-то недоразумение.

«Я расстроилась, когда узнала, что эти туфли сравнивают с образами, напоминающими темнокожее лицо. Мы не намеревались никому причинить боль», — заявила она.

Свитер Gucci

Этот февраль стал неудачным и для бренда Gucci. Дело в том, что марка выпустила темные водолазки, в горловине которых изобразила красные губы и сделала вырез. Получилась балаклава, которая якобы отсылала к расистской символике. Пользователям Сети показалось, что надевая таким образом свитер, люди получают блэкфейс.

«Счастливого месяца черного истории вам всем».

Февраль в США и Канаде называют месяцем черной истории. В это время проходят памятные мероприятия, напоминающие о борьбе с расизмом и рабством.

Gucci принесла свои «глубочайшие» извинения и спешно сняла водолазку с продажи. Компания заверила общественность, что поддерживает расовое разнообразие и считает его фундаментальной ценностью современного общества.

Интервьюера Владимира Путина уволили за расистское высказывание

Американская телеведущая Мегин Келли, известная российским зрителям тем, что брала интервью у президента Владимира Путина, и вовсе была уволена с телеканала NBC News за то, что заговорила о перегибах в политкорректности.

«Но что такое расизм? На самом деле вы попадете в беду, если вы белый человек, который вдруг решил надеть черную маску на Хэллоуин, или, наоборот, если вы черный и примеряете белый грим. Когда я была ребенком, нормальным считалось одеться как какой-нибудь вымышленный персонаж», — сказал Келли осенью 2018 года.

Тут же ее высказывание вызвала бурю негодования. Не помогли даже извинения.

А что в России?

«Уральские пельмени» в 2019 году тоже были заподозрены в неполиткорректности. Они сделали номер, в котором актер Дмитрий Брекоткин предстал перед публикой в темном гриме. Он стал как бы «черной» версией няни Арины Родионовны — причем со всеми повадками современных гангста-рэперов. Она доказывала Александру Пушкину (его изобразил Сергей Исаев), что поэт на самом деле черный.

Некоторые пользователи Сети возмутились. Однако большого резонанса этот случай не получил. Ведь если в западном мире с расизмом борются давно и активно, то в России шутки про чернокожих до сих пор остаются нормой. Да и об африканских корнях великого поэта известно каждому школьнику.