Джастин Трюдо в роли Аладдина. Кто из знаменитостей попался на блэкфейсе
Снимок политика появился в журнале Time. Медвежью услугу Трюдо сделал бизнесмен Майкл Адамсон, который учился в частной школе West Point Grey Academy. Там в свое время преподавал будущий премьер-министр. Фото попало к журналистам совсем невовремя. Ведь 21 октября в Канаде пройдут премьерские выборы, на которые Трюдо идет.
«Я нарядился Аладдином и нанес макияж. Я не должен был так поступать. <…> Мне действительно очень жаль», — извинился Трюдо.
Ему пришлось признаться, что это был не единственный такой случай. В школе он наносил темный грим для выступления с традиционной ямайской песней Day O (The Banana Boat Song). Она рассказывает о людях, которые грузят бананы на корабль.
Темный грим на лице называется блэкфейсом, и на Западе это серьезное оскорбление. Подобный макияж стали использовать в США в начале XIX века для карикатурного изображения темнокожих.
Кэти Перри и ее коллекция обуви
В начале 2019 года в центре скандала оказалась любимица публики певица Кэти Перри. У нее есть собственный бренд обуви Katy Perry Collections. В одной из линеек были представлены мокасины, на которых как будто бы изображено человеческое лицо. Обувь сделали в разных цветах, в том числе и черном. Именно такая модель и вызвала недоумение у части общества.
Представитель поп-звезды объяснил, что линейку выпустили еще летом 2018 года в девяти разных оттенках (черном, серебристом, золотом, графитовом, свинцовом, бежевом, розовом и красном). Однако толерантное сообщество возмутилась только спустя полгода и именно по поводу черной обуви. В итоге коллекцию сняли с продажи. Кэти Перри, конечно же, сказала, что никого оскорблять не собиралась и что все это какое-то недоразумение.
«Я расстроилась, когда узнала, что эти туфли сравнивают с образами, напоминающими темнокожее лицо. Мы не намеревались никому причинить боль», — заявила она.
Свитер Gucci
Этот февраль стал неудачным и для бренда Gucci. Дело в том, что марка выпустила темные водолазки, в горловине которых изобразила красные губы и сделала вырез. Получилась балаклава, которая якобы отсылала к расистской символике. Пользователям Сети показалось, что надевая таким образом свитер, люди получают блэкфейс.
«Счастливого месяца черного истории вам всем».
Февраль в США и Канаде называют месяцем черной истории. В это время проходят памятные мероприятия, напоминающие о борьбе с расизмом и рабством.
Gucci принесла свои «глубочайшие» извинения и спешно сняла водолазку с продажи. Компания заверила общественность, что поддерживает расовое разнообразие и считает его фундаментальной ценностью современного общества.
Интервьюера Владимира Путина уволили за расистское высказывание
Американская телеведущая Мегин Келли, известная российским зрителям тем, что брала интервью у президента Владимира Путина, и вовсе была уволена с телеканала NBC News за то, что заговорила о перегибах в политкорректности.
«Но что такое расизм? На самом деле вы попадете в беду, если вы белый человек, который вдруг решил надеть черную маску на Хэллоуин, или, наоборот, если вы черный и примеряете белый грим. Когда я была ребенком, нормальным считалось одеться как какой-нибудь вымышленный персонаж», — сказал Келли осенью 2018 года.
Тут же ее высказывание вызвала бурю негодования. Не помогли даже извинения.
А что в России?
«Уральские пельмени» в 2019 году тоже были заподозрены в неполиткорректности. Они сделали номер, в котором актер Дмитрий Брекоткин предстал перед публикой в темном гриме. Он стал как бы «черной» версией няни Арины Родионовны — причем со всеми повадками современных гангста-рэперов. Она доказывала Александру Пушкину (его изобразил Сергей Исаев), что поэт на самом деле черный.
Некоторые пользователи Сети возмутились. Однако большого резонанса этот случай не получил. Ведь если в западном мире с расизмом борются давно и активно, то в России шутки про чернокожих до сих пор остаются нормой. Да и об африканских корнях великого поэта известно каждому школьнику.