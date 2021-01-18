Трубы домов лопаются при сильных морозах в Центральной России. Произошло уже несколько аварий с кипятком

Аномальные морозы до -30 градусов ночью пришли в центральную часть России. Вместе с ними в разных городах стали происходить прорывы труб отопления. А ведь холода продержатся еще несколько дней.

Аварии в Москве

Жителям столицы 17 января пришлось несколько часов просидеть без отопления. Причиной стал прорыв трубы в 3-м Новомихалковском проезде на севере города. При этом температура воздуха на улице составляла -20 градусов мороза.

По словам жильцов дома, накануне отопление включили на полную мощность, а на следующее утро в подвале послышались хлопки. В некоторых квартирах из канализационных труб пошел белый пар.

«С вечера невероятная была [жара], Африка была в квартире. Я подошла к батареям, плавились мозги. У меня племянник в шортах ходил по квартире. Потом в четыре утра я проснулась, был грохот невероятный, видимо, вот как раз произошел взрыв», — рассказала Галина Пономарева.

Перфект САО Москвы Владимир Степанов сообщил, что специалисты заменили прокладку, а само отопление полностью не отключали. Тепло в дом подавали на пониженных параметрах, а днем отопление полностью восстановили. Степанов подчеркнул, что на ситуацию быстро отреагировали и оперативно выполнили все работы.

Этот дом стал не единственным, где во время аномальных морозов прорвало трубу. Вечером 15 января в ЖК «Грин парк» жильцам шести подъездов пришлось собирать воду в квартирах ведрами и тряпками. Кипяток лился с потолка, по стенам и фасаду здания. В доме сработала противопожарная система, после чего приехали спасатели.

«На текущий момент аварийная ситуация исправлена, пострадало несколько секций, жителям будет предложена гостиница. Причина прорыва уточняется», — рассказала руководитель пресс-службы УК «ПИК-Комфорт» Галина Давыдова.

Сами жильцы заявили, что прорыв произошел после повышения давления. Из-за морозов в доме решили сделать потеплее, но система не выдержала.

Прорыв труб в Рязани и Владимире

Жители Рязани лишились пешеходного перехода из-за аварии на теплосети. Там по улице Новаторов полился кипяток, который дошел до детской поликлиники №6. На место выехали специалисты «Водоканала», а причину прорыва пока еще предстоит выяснить. При этом столбики термометров в городе показывают -21 градус. Разлившаяся горячая вода грозит превратить дорогу в ледяной каток.

Еще одна авария произошла 13 января во дворе пятиэтажки на улице Егорова во Владимире. Днем рядом со зданием забил фонтан кипятка. Причиной стал порыв на разводящей трубе у третьего подъезда. На улице в тот день было -16 градусов, поэтому вода быстро остывала и не представляла угрозы для прохожих.

«В течение 50 минут, как нам докладывают коллеги из ООО „ВКС“, утечка была устранена и, соответственно, теплоснабжение восстановлено в полном объеме, теплоснабжение подается в штатных форматах — и никаких проблем и дискомфорта жители не испытывают», — сообщил начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Александр Карпилович.

Когда потеплеет?

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что сейчас установились сильнейшие морозы. Температура воздуха 18 января на 11-12 градусов будет ниже нормы.

«Это действительно колоссальное отклонение. Это морозы, которых давным-давно не было. Связаны эти морозы с тем, что поступает на европейскую территорию по-настоящему холодный воздух, который сформирован даже не в Баренцевом море, а в приполярных регионах северного полушария», — сказал синоптик.

Он добавил, что второй причиной морозов стало выхолаживание подстилающей поверхности из-за отсутствия облаков. Все это привело к тому, что в столичном регионе ночью температура опускалась до -30 градусов. Днем 19 января в Москве ожидается от -12 до -14 градусов мороза.

«А вот уже с 20 января чуть-чуть смягчится температурный режим. Ночные температуры будут от -16 до -18 градусов, а днем будет от -10 до -12 градусов. А вот уже 21 января произойдет резкое повышение температуры», — пообещал Вильфанд.

По его словам, к концу дня столбики термометров покажут уже около нуля. На следующий день, 22 января, жителей и гостей столицы ждет уже настоящая оттепель.