В понедельник, 27 июля, на Москву обрушился сильный ливень. В столице выпала половина месячной нормы осадков. Подтоплены отказались сразу несколько районов города. Роликами с места событий делятся очевидцы.

Дептранс Москвы

Днем ранее синоптики предупредили жителей Москвы о кратковременных дождях и грозе. Однако последствия оказались более весомыми. Сильнее всего досталось северу и северо-востоку столицы. Там река Яуза вышла из берегов и затопила улицы. Вода поднялась почти до капота машин.

На некоторых участках дорог водителям приходилось даже скорее плыть.

Сильные порывы ветра срывали конструкции. Людям, которых стихия застала врасплох, приходилось прятаться у ближайших зданий.

Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило. Потоки воды хлынули водопадом по лестнице.

Непогода добралась и до жителей северных новостроек. Их она настигла прямо в доме. Потоки воды лились по пожарным лестницам и в фойе.

Затоплены оказались также подсобные помещения комплекса.

Столичный департамент транспорта призвал водителей быть аккуратными на дорогах. По словам ведомства, такая погода продержится до конца дня.

«В Москве гроза, местами град и ветер. Так будет до конца дня. Осторожнее на дороге. Будьте внимательны. Не паркуйтесь и не укрывайтесь под деревьями и рекламными щитами», — говорится в сообщении.

На официальном сайте Москвы отмечают, что порывы ветра могут достигать 14–19 метров в секунду. Владельцев кафе и ресторанов просят закрыть летние веранды, укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Электросетевые организации приводят в готовность все возможные источники аварийного питания. Аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве.