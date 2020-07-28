Тропические ливни пытались затопить Подмосковье. Их встретили шутками и спецтехникой
Как рассказал «360» очевидец Сергей Филиппов, который снял последствия ливней в Подольске, около 18:00 сверкнула яркая молния и мгновенно пошел очень сильный дождь. Подтопления наблюдались в на улице Селикатная и около поселка Знамя Октября.
«Там идет углубление (на дороге — прим. ред.) легковые авто не проходили. Их топило. Автомобили проезжали по скоростью два километра в час. Больше ехать было невозможно», — рассказал он.
Роликами затоплений охотно делились пользователи в соцсетях. Причем жители достаточно позитивно реагировали на происходящие. Одни скопление воды ласково называли «Подольское море».
Тем временем другие не упустили возможность поплавать. В соцсетях этого отважного парня уже окрестили Подольским ихтиандром. За день в городе выпала почти половина месячной нормы осадков.
Глава муниципального образования Николай Пестов отметил, что городские службы Подольска перешли на усиленный режим работы.
«По состоянию на 21 час с привлечением коммунальной техники и техники МЧС устранены подтопления на улице Железнодорожной и Юбилейной площади. На пересечении Красногвардейского бульвара и улицы 43-й Армии с дорожного полотна убрана вода», — говорится в сообщении.
В подмосковных Химках наблюдается затопление Вашутинского шоссе. Видео залитого водой дорожного полотна опубликовали в группе города.
Кадрами мощного ливня поделились жители Марфино. Вот как наглядно выглядит фраза «льет как из ведра».
Жители Долгопрудного делятся фотографиями затоплений. На некоторых уже успели поселиться утки.