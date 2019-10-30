Шишкан на троне. Самые громкие дела неуловимого воровского короля

Неделю назад правоохранителям удалось обнаружить в Подмосковье тела еще четырех жертв криминального авторитета Олега Медведева, известного как Шишкан. Жертвами преступления стали генеральный директор ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяна Сидорова и трое ее родственников. Их убили еще в 2012 году. Это далеко не единственное преступление, в котором обвиняется Шишкан. «360» собрал все, что известно о главе преступной группировки.

Настоящая фамилия Медведева — Шишканов. Именно она и стала причиной клички Шишкан, которую дали криминальному авторитету.

Родился он 19 июля 1964 года в подмосковном Раменском. Шишкан проявлял преступные наклонности еще в школе, прислушиваясь к одному из своих «наставников». Станислав Цхвитария не был авторитетом в мире криминала, но знал все воровские тонкости.

Первый арест

Первый раз Шишканова задержали в 1982 году. Он попал за решетку на 10 лет за жестокое изнасилование и убийство жительницы Раменского. Вместе с ним преступление совершали двое рецидивистов, которые ранее отбывали срок по аналогичной статье. Чтобы спасти своих подельников от смертной казни, которая им грозила, Шишканов принял решение взять вину на себя. В криминальном мире ходит слух, что на самом деле он не имел к этому преступлению никакого отношения и совершил «благородный поступок», спасая товарищей от смерти. Восемнадцатилетнего юношу посадили в тюрьму на 10 лет. Это оказался первый и последний раз, когда Шишканов попадал за решетку.

«Коронация»

Из мест лишения свободы он вышел 25 ноября 1991 года и уже спустя несколько месяцев — в начале 1992 года — получил воровскую «корону». Церемония прошла в гостинице «Измайловская». Ходят слухи, что посвящение одобрил сам криминальный авторитет Япончик. При «коронации» он получил другую кличку — Олег Раменский. Несмотря на это, в криминальном мире его продолжили звать Шишканом.

Тела жертв банды вора в законе Шишкана обнаружили в Подмосковье. Видео Подробнее

В 1990-е годы Шишкан смог объединить две конфликтующие между собой группировки — люберецкую банду и раменскую ОПГ. Преступники существовали мирно до 1996 года. Затем между двумя бандами разразился очередной конфликт, из-за которого Олег Шишканов едва не погиб. В следующем году он принял решение сменить свою фамилию, чтобы избавиться от очевидных ассоциаций с воровской жизнью. Так Олег Шишканов превратился в Олега Медведева.

На коронованного авторитета не раз совершались покушения. Так, во время визита Шишкана в профилакторий на территории Раменского приборостроительного завода киллер, который был лишившимся работы инженером-физиком, попытался прикрепить к днищу Mercedes преступника самодельную бомбу. Осуществить свой план он не смог — устройство сдетонировало у него прямо в руках. Спустя несколько лет, в 1999 году, особняк Шишкана в деревне Первомайка сгорел из-за поджога неизвестными. Самого криминального авторитета в доме не было. В тот момент он покинул страну и находился в Испании, скрываясь от правоохранительных органов.

Возвращение на родину

Из Испании Шишкан вернулся лишь в 2009 году, чтобы проститься с вором в законе Япончиком, который был ранен и погиб в сентябре того года. В 2010-м против него возбудили уголовное дело по обвинению в незаконном хранении оружия, которое обнаружили в его особняке еще в 1999 году. Однако собранных улик оказалось недостаточно и дело не дошло до суда.

Следующим обвинением, которое следствие выдвинуло против Шишкана в 2012 году, стало подозрение в убийстве семьи предпринимательницы Татьяны Сидоровой. В феврале этого года года 53-летняя женщина, ее муж, сын и сестра пропали из своего коттеджа в Подмосковье. Однако и в этот раз дело не было передано в суд из-за недостатка улик.

Три года спустя сотрудники племенного хозяйства вспомнили, что перед убийством Сидорова общалась с представителем Шишкана. Деревенские жители, в свою очередь, сообщили, что видели криминального авторитета в день убийства у дома депутата.

После этих сообщений Шишкана объявили в федеральный розыск. Тогда вор в законе сменил паспортные данные и вновь попал в поле зрения правоохранителей лишь в 2018 году. Тогда участники крупной криминальной сходки назначили его «держателем всемирного „общака“ российской мафии».

Задержание

Шишкана удалось задержать в Подмосковье 15 июля 2019 года. Его обвинили в занятии высшего положения в воровском мире. Также он проходил фигурантом по делу о заказном убийстве депутата законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой и ее семьи, расследование которого возобновили после появления новых улик.

До суда Шишкана поместили в СИЗО. Вскоре после задержания в Мосгордуму пришло письмо с просьбой изменить вору меру пресечения. Под ним подписались около 40 деятелей культуры и спорта — в том числе Лев Лещенко, Любовь Успенская и Александр Серов. Это связано с тем, что Шишканов долгое время занимался благотворительностью и поддерживал развитие спорта в стране.

Заседание по делу обвиняемого проходило 24 июля, но суд оставил его в СИЗО. Следствие также начало активные поиски места захоронения тел похищенной Татьяны Сидоровой и ее родственников.

26 сентября СК России и полицейские задержали восемь человек из его преступной группировки. Ими оказались Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин. Против каждого из них, в зависимости от роли, возбудили уголовные дела по статьям УК РФ «Преступное сообщество» и «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

В результате поиски тел семьи Сидоровой увенчались успехом лишь 21 октября 2019 года. В течение 12 дней специалисты обследовали территорию площадью в 0,2 гектара на глубине до 10 метров. Тела обнаружили на глубине четырех метров. По данным следствия, двоих из четырех человек убили выстрелом в голову.