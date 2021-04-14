Компания Johnson&Johnson отложила поставки своей вакцины в Европу. Решение приняли после того, как стало известно о шести случаях тромбоза после вакцинации. Компания сейчас изучает связь между прививкой и образованием тромбов. Но даже такие проблемы с препаратами не подтолкнут ЕС к «Спутнику V».

По сообщениям «Би-би-си», органы здравоохранения США призвали приостановить использование американской вакцины Johnson&Johnson после новостей о шести случаях тромбоза. Она была одобрена в Штатах 27 февраля. Правительство рассчитывало на сотни тысяч прививок каждую неделю, поскольку речь шла об однократной вакцинации, а возможность ее хранения при обычной температуре холодильника облегчала распространение.

Компания также выступила с заявлением, где говорилось, что безопасность является ее «приоритетом номер один», и что она предоставила «все отчеты о побочных эффектах» органам здравоохранения. Johnson&Johnson отметила, что ей известно о тромбоэмболических событиях, в том числе с тромбоцитопенией. Однако четкая причинно-следственная связь между этими случаями и вакциной пока обнаружена не была.

У ЕС опять проблемы

«Мы приняли решение заранее отложить развертывание нашей вакцины в Европе», — говорилось в сообщении Johnson&Johnson.

С проблемами из-за опасных побочек столкнулась и вакцина AstraZeneca, которую ввели десяткам миллионов людей. Это привело к тому, что некоторые страны временно приостановили ее использование.

Отложенное развертывание Johnson&Johnson, а также проблемы с производством и поставками AstraZeneca могут сигнализировать о проблемах с вакцинированием в Европе. С этим согласен политолог из Швейцарии Дэниел Уорнер. Чем больше вакцин доступно, тем лучше — потеря вакцины Johnson&Johnson обидна вдвойне, ведь она требовала всего одного укола и была удобна в транспортировке. Теперь ЕС постараются закупить побольше вакцин Pfizer и Moderna.

Однако Дэниел Уорнер не думает, что ситуация повлияет на отношение Европы к российской вакцине.

«Европейцам будет очень тяжело использовать „Спутник V“, потому что американцы сойдут с ума. Штаты будут давить на них и настаивать на использовании других вакцин», — сказал эксперт.

Он отметил, что единственная страна, которая с наибольшей вероятностью на это решится — это Германия. Остальные остаются под вопросом.

Почему вакцины дают сбой?

«Спутник V», AstraZeneca и Johnson&Johnson — являются векторными вакцинами. И только у российской пока не было обнаружено побочных эффектов, как у западных конкурентов.

Все случаи тромбоза от Johnson&Johnson были у женщин в возрасте от 18 до 48 лет с симптомами через 6-13 дней после вакцинации. Из них одна женщина умерла, а вторая находится в критическом состоянии. Сам тромбоз был также крайне редкий — тромбоз венозного синуса головного мозга.

Всем людям, вакцинированным Johnson&Johnson, у которых в течение трех недель после вакцинации развиваются сильная головная боль, боль в животе, боль в ногах или одышка, сказали связаться со своим врачом.

При этом важно понимать, что такой эффект действительно является очень редким. У Johnson&Johnson обнаружили шесть случаев на 6,8 миллиона доз. У AstraZeneca он оценивается в один на миллион. Для сравнения, ковид убивает одного из 1000 инфицированных в возрасте 40 лет среди тех, у кого развиваются симптомы

Доктор биологических наук и профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Алексей Аграновский отметил, что в основе векторных вакцин не просматривается ничего, что могло бы вызвать тромбозы. Векторы у «Спутник V», AstraZeneca и Johnson&Johnson похожи и принципиально друг от друга не отличаются.

Российская вакцина сделана на основе двух аденовирусов человека — 26 серотипа и 5 серотипа. В основе Johnson&Johnson заложен аденовирус только 26 серотипа, а у AstraZeneca — аденовирус шимпанзе, но он является вполне безвредным для человека. В теории там нет ничего опасного, что могло бы провоцировать тромбы.

«Для меня это загадка. Я немного сомневаюсь в том, что тромбозы действительно возникли от прививки. В любом случае нужно тщательно проверить эти вакцины», — заявил Аграновский.

А российский микробиолог, вирусолог, специалист в области молекулярной биологии и патогенных микроорганизмов, академик РАН Виталий Зверев подчеркнул, что далеко не факт, что именно вакцины провоцируют такую реакцию. Нужно изучить категорию людей, у которых возникли тромбозы.