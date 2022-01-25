Тройной блэкаут. Как Казахстан, Узбекистан и Киргизия погрузились во тьму

Сразу три страны в Центральной Азии остались без света. Казахстан, Узбекистан и Киргизия погрузились во тьму. Вот как местные жители и туристы встретили внезапный блэкаут.

Узбекистан

В столице Узбекистана опустело метро. Из ташкентской подземки вывели всех пассажиров.

На горнолыжном курорте «Амирсой» из-за отключения электричества остановилась канатная дорога. Туристы так и остались висеть в воздухе.

На улицах Ташкента потухли светофоры. На дорогах заторы.

Движение на дорогах в Ташкенте регулируют сотрудники ДПС.

Подземка в Ташкенте погрузилась во мрак. В переходах никого. Никто никуда уже не спешит.

Казахстан

В Алма-Ате светофоры тоже не работают. Из-за проблем с электричеством остановлено и движение троллейбусов. Нет интернета и мобильной связи.

Отключения затронули еще несколько городов Казахстана, в том числе Тараз. Там перебои продлились недолго.

Киргизия

На курорте «Чункурчак» в Киргизии тоже остановилась канатная дорога. Туристы зависли прямо над склоном.

Светофоры потухли и в Бишкеке. Местные гаишники начали регулировать движение вручную.