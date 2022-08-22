Трофейное оружие и контракты на миллиарды рублей. Как прошел форум «Армия-2022» в Подмосковье

Международный военно-технический форум «Армия-2022» завершился в подмосковном парке «Патриот». В течение недели гостей мероприятия удивляли последними высокотехнологичными новинками и современной военной техникой. Особое место среди экспонатов заняло зарубежное трофейное оружие, захваченное во время спецоперации. Форум посетили около 1,5 миллиона человек.

Новейшая военная техника

Форум «Армия-2022» проходил в Кубинке с 15 по 21 августа. На торжественной церемонии открытия присутствовали президент РФ Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В первый день форума посетителям представили прототип первого беспилотного военного грузовика «Урал». Машину оснастили техническим зрением для перевозки грузов через опасные участки. Управлять грузовиком будут с помощью пульта дистанционного управления.

Одним из экспонатов стал беспилотник «Орлан-30». Его впервые показали широкой публике. Современнейший дрон с лазерным целеуказателем-дальномером используют для уничтожения артиллерии противника.

Для флота создали концепт автономного необитаемого подводного аппарата сопровождения «Суррогат-Б». Военный эксперт Дмитрий Корнев назвал подводный беспилотник сенсацией. По его словам, подобных аппаратов нет нигде в мире.

Еще на форуме впервые представили новые станции спутниковой связи семейства «Центавр». Их разработали специалисты входящего в Ростех холдинга «Росэлектроника». Аппаратура способна обеспечить спутниковую связь без ГЛОНАСС и GPS.

сточник фото: пресс-служба «Росэлектроники»

Гостям выставки показали новейший разведывательный комплекс 1К144-Е. Он может подсчитать количество обнаруженных объектов противника и определить вооруженных людей. Техника способна передавать данные на расстояние до 45 километров.

Одним из экспонатов стал экспортный образец танка Т-14, собранного на базе гусеничной платформы «Армата». Он отличается от предыдущих поколений машины бронированной капсулой для экипажа и необитаемой башней. Показали на форуме и танк «БТ-3».

Большое количество внимания гостей выставки привлек робот-собака с гранатометом. Разработчики рассказали, что кибер-пес может вести прицельную стрельбу и транспортировать оружие. Вооруженный образец роботизированного комплекса М-81 показал как умеет шагать, бежать и ложиться.

Трофейное оружие

В этом году выставка пополнилась отдельной специальной экспозицией образцов зарубежных вооружений, полученных во время спецоперации на Украине. Всего на форуме показали 450 экспонатов. Большинство из них находилось в рабочем состоянии, так как украинские бойцы бросили их при бегстве с поля боя.

Центральное место заняла американская гаубица М777. Российские военные захвалили ее вместе с боеприпасами в Лисичанске. На выставке показали бронированные медицинские автомобили: австрийский Pinzgauer 712M, британский Saxon, южноафриканский Mamba Mk2 американский Hammer HMMWV M1151.

Крупным экспонатом был ударно-разведывательный беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2. Его сбили в конце апреля в районе города Сватово в ЛНР.

Источник фото: wikipedia.org

Были на выставке и беспилотники австрийского производства, а также несколько переделанных в боевые гражданских дронов. Представили гостям управляемые противотанковые ракеты, полученные Украиной от стран НАТО. В коллекцию попали американские Javelin и TOW-2, французские Milan и британские NLAW.

Трофеи выставили не только в павильоне, но и на открытой площадке. Там собрали образцы бронетехники. Были как украинские танки Т-64БВ и Т-72АГ, так и иностранные бронемашины.

На выставку трофейного оружия можно будет посетить и после завершения форума. Экспозицию планируют продолжить пополнять.

Миллиардные контракты

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что за время проведения международного форума заключили контракты почти на 500 миллиардов рублей.

«У нас почти на полтриллиона [рублей] контрактов подписано. Это и наши контракты, министерства обороны, внутренние контракты, других силовых блоков и ведомств», — уточнил Шойгу.

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В числе крупнейших сделок оказались покупки серийных образцов тяжелых межконтинентальных ядерных ракет «Сармат», новейших зенитных ракетных систем С-500 и гиперзвуковых ракет «Циркон».

Еще на выставке захотели приобрести беспилотники, модернизированные ударные вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ, а также танки Т-90М и бронемашины «Тигр». Точное количество заказанной техники министр не уточнил.